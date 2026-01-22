Новини
Путин посреща Уиткоф и Къшнър в Кремъл

Путин посреща Уиткоф и Къшнър в Кремъл

22 Януари, 2026 05:37, обновена 22 Януари, 2026 05:48

Пратениците на САЩ ще разговарят с руския президент по украинския въпрос

Путин посреща Уиткоф и Къшнър в Кремъл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин ще приеме днес специалните пратеници на САЩ по украинския въпрос Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде БНР. Това съобщи самият Путин на съвещание на Съвета за сигурност на Русия във видеокадри, публикувани от Кремъл.

Противно на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Путин е приел да участва в "Съвет за мир", руският лидер заяви, че външното министерство в Москва все още изучава поканата на САЩ.

Путин даде да се разбере, че е готов да помогне за финансирането на възстановяването на ивицата Газа и с изхранването на тамошното население:

"Още преди да сме решили за участието ни и в състава и дейността на "Съвета за мир", отчитайки особените отношения на Русия с палестинския народ, ние бихме могли, мисля, да предоставим на "Съвета за мир" 1 милиард щатски долара от руските активи, които бяха замразени още от предишната администрация. Впрочем, останалите средства от нашите замразени активи в САЩ могат да бъдат използвани за възстановяване на териториите, пострадали в хода на бойните действия, след сключването на мирен договор между Русия и Украйна. Тази възможност също се обсъжда с представители на САЩ".

Междувременно бившият специален президентски пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог се присъедини към консултативния съвет на BGR Group. Това беше обявено в X от управляващия директор на компанията Дейвид Ърбан.

„Невероятно горд съм, че моят приятел Кийт Келог вече е мой колега в BGR Group! Той служи на страната ни с отличие повече от 58 години, първо като награден ветеран от бойните действия, а след това като изключителен държавен служител“, написа той.

Ройтерс съобщи през ноември 2025 г., че Келог планира да напусне поста си на специален президентски пратеник на САЩ за Украйна. Агенцията отбеляза, че позицията на специален пратеник е временна и изисква одобрение от Сената за подновяване.

81-годишният Келог е пенсиониран генерал от армията, служил във войната във Виетнам, войната в Персийския залив и други операции. Работил е в отбранителните компании Oracle, Cubic и CACI International. По време на първия мандат на Доналд Тръмп той е бил изпълнителен секретар и началник на кабинета на Съвета за национална сигурност.

BGR Group е лобистка и комуникационна фирма със седалище във Вашингтон. Основана е през 1991 г. от бившите съветници в Белия дом Ед Роджърс и Хейли Барбър. Списание Fortune я определя като една от най-влиятелните лобистки фирми в Съединените щати.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поредната

    4 4 Отговор
    безполезна среща!

    04:46 22.01.2026

  • 2 Хазарска

    6 0 Отговор
    Среща. Те, печатарите на "тука има, тука нема.." владеят света. И печатницата е тяхна, и фейсбуците, и цялата сащиянска оръжейна промишленост, и повечето правителства и президенти по света им се кланят.... Да видим, как ще излъжат цар Путин?

    Коментиран от #8

    04:51 22.01.2026

  • 3 Перник

    3 0 Отговор
    На кого му дреме за васил левски. Живеем в съвсем различна република цигания.

    04:59 22.01.2026

  • 4 зНАЧИ ДА ЧАКАМЕ ОЩЕ ВИЗАНТИЙСКИ НОМЕРА

    3 1 Отговор
    Даа, друга тема подхващат след Гренландия.
    Кого са си нарочили Тръмп и Путин тоя път...Канада сигурно...
    Ес да пуснат бузуката заредена с 10 трилиона долара и да приключва.
    Гледат ли ЕС Стармър как им каза къш на американците от Диего Гарсия....ВЧЕРА

    05:09 22.01.2026

  • 5 Гориил

    7 0 Отговор
    Москва също е напълно незаинтересована от Европа. Но могъщият министър на вътрешните работи, генерал Колоколцев, пристигна вчера в Хавана.

    05:13 22.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    3 0 Отговор
    Да, и двете страни сключиха фантастична сделка. Американските петролни, газови и минни компании инвестират стотици милиарди в добив на минерали, които биха могли да останат неизползвани в дълбините на Арктика и Сибир в продължение на милиони години.

    06:08 22.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

