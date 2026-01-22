Дамаск удължи с 15 дни споразумението за прекратяване на огъня с кюрдските сили

Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) поставя въпроси за широките правомощия на американския президент Доналд Тръмп в рамките на неговия нов ...