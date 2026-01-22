Дамаск удължи с 15 дни споразумението за прекратяване на огъня с кюрдските сили

Четиридневното споразумение за прекратяване на огъня между сирийското правителство и кюрдските сили, което изтече тази вечер, е удължено с 15 дни, съобщи днес сирийското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Удължаването е било решено с цел да се подкрепи операцията на САЩ за прехвърляне на затворници от „Ислямска държава” от Сирия в Ирак, се казва в изявление на министерството.
Предвожданите от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) обявиха, че споразумението е постигнато чрез международно посредничество и че „диалогът с Дамаск продължава“.
Сирийската армия обяви във вторник, 20 януари, ново четиридневно прекратяване на огъня с кюрдските сили, след като предишното споразумение се провали.
Сирийските демократични сили се изтеглиха тази седмица от големи райони в Северна и Източна Сирия, като отстъпиха тези територии на сирийските правителствени сили.
