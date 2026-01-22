Новини
Дамаск удължи с 15 дни споразумението за прекратяване на огъня с кюрдските сили

22 Януари, 2026 04:56, обновена 25 Януари, 2026 04:12 1 280 7

Решението цели да се подкрепи операцията на САЩ за прехвърляне на затворници от „Ислямска държава” от Сирия в Ирак

Дамаск удължи с 15 дни споразумението за прекратяване на огъня с кюрдските сили - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Четиридневното споразумение за прекратяване на огъня между сирийското правителство и кюрдските сили, което изтече тази вечер, е удължено с 15 дни, съобщи днес сирийското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Удължаването е било решено с цел да се подкрепи операцията на САЩ за прехвърляне на затворници от „Ислямска държава” от Сирия в Ирак, се казва в изявление на министерството.

Предвожданите от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) обявиха, че споразумението е постигнато чрез международно посредничество и че „диалогът с Дамаск продължава“.

Сирийската армия обяви във вторник, 20 януари, ново четиридневно прекратяване на огъня с кюрдските сили, след като предишното споразумение се провали.

Сирийските демократични сили се изтеглиха тази седмица от големи райони в Северна и Източна Сирия, като отстъпиха тези територии на сирийските правителствени сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Иии Винето

    5 1 Отговор
    Те кюрдите са като нашите римляни и никога не се бият сам срещу един и винаги се събират в глутница като нашите от махалата или от засада с нож в гърба .

    08:16 22.01.2026

  • 4 Игра на театър

    7 1 Отговор
    За кой ли път кюрдите нарушават примирието , нали подписаха че за четири дена ще предадат оръжието си на правителствените сили но няма страшно арабите пак ще ги настъпят и пак ще вдигат ръцете си .

    08:24 22.01.2026

  • 5 Абе

    4 1 Отговор
    Сирия им даде четири дни да се предадат за да няма цялостното им избиване а те атакуват армията

    08:58 22.01.2026

  • 6 хехе

    0 0 Отговор
    най-смешното е че кюрдите бяха съюзници на обора срещу Башар Асад. Сега обора съвсем демократично ги изтъргуваха като се съюзи с довчерашните си врагове

    04:18 25.01.2026

