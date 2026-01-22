Новини
Путин: Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония - доста строго, ако не и жестоко

22 Януари, 2026 05:36, обновена 22 Януари, 2026 05:40 1 316 39

  • русия-
  • гренландия-
  • путин-
  • дания

Но едва ли сега някой се интересува от това, а ситуацията изобщо не засяга Русия, заяви президентът

Путин: Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония - доста строго, ако не и жестоко - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга", каза Путин по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение. "Мисля, че те ще се разберат помежду си", посочи той.

"Между другото Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония, доста строго, ако не и жестоко. Но това вече е съвсем друг въпрос, едва ли сега някой се интересува от това", отбеляза Путин.

По думите му САЩ "могат да си позволят" да "закупят" Гренландия, ако тя се продаваше на цени, сравними с тези, на които Русия е продала Аляска на американците през 19-и век. Руският президент каза, че по негови изчисления сумата за закупуването на Гренландия може да възлезе на между 200 млн. и 1 млрд. долара.

"Площта на Гренландия е малко по-голяма (от площта на Аляска), според мен се равнява на 2,166 млн. квадратни километра... Тоест разликата е приблизително 450-449 хиляди квадратни километра. Е, ако сравним това със стойността на придобиването на Аляска от САЩ, то цената за Гренландия би била някъде около 200-250 милиона долара", каза руският лидер. "Ако вземем предвид тогавашните цени на златото, това число би било по-голямо, вероятно около милиард. Но мисля, че САЩ ще могат да си позволят и тази сума", добави държавният глава.

Путин коментира и мирния процес в ивицата Газа. "Най-важното е целият процес да се отрази благоприятно върху дългосрочното уреждане на палестинско-израелския конфликт на базата на съответните решения на ООН. Необходимо е да бъдат взети предвид неотменимите нужди и желания на палестинците", подчерта президентът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    28 6 Отговор
    Думите на Путия могат да се възприемат като отмъщение срещу Копенхаген, най-щедрия спонсор на Бандера. Дания е на второ място след Германия по финансиране, отпуснато на Киев.

    05:44 22.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да бе мирно стояло.....

    17 6 Отговор
    Отхвърлянето на руските енергоносители се превърна в нова уязвимост за Европа – този път американска. Зависимостта на ЕС от доставките на гориво от Съединените щати създава директни геополитически рискове, особено на фона на претенциите на Вашингтон към Гренландия. Пише за това Handelsblatt

    05:45 22.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    17 6 Отговор
    Миналата година имах делегация от Конго, техните думи бяха, че няма да позволят повече никога френска колонизация. Всички циливилизовани не са желани в Африка. Столетия са подлагали на геноцид и грабели от тях.

    Коментиран от #11

    05:47 22.01.2026

  • 6 голям смях натуту

    7 4 Отговор
    Стуб: Финландия може да разположи самолети F-18 и F-35 срещу Русия, но те не летят без одобрение от САЩ.

    Коментиран от #9

    05:48 22.01.2026

  • 7 Доналд Тръмп, Президентът

    8 7 Отговор
    Най-забавното е че Русия ще плати купуването на Гренландия. Мой приятел Владимир е най-добрия френд на Америка 👍

    05:48 22.01.2026

  • 8 Путин

    13 4 Отговор
    Нека да разлаем коалицията на жеЛАЕЩИТЕ !

    05:49 22.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "голям смях натуту":

    И нашите не могат да излетят без разрешението на сащ, и на цялото натю щайгите не летят без разрешение на сащ. Европа е доведена до най жалкото си състояние от основаването си. Лгббт обществата са на власт, неграмотните са повече от 50%, ресурси няма и урсуля е начело.

    05:51 22.01.2026

  • 10 Всеки час лъжи и видео

    8 4 Отговор
    Ей го главния мозък на операцията Гренландия -Путин.
    Обаче снощи Тръмп така омаза нещата....Гренландия от 300 години е датска бе, а наш Тръмп снощи се изцепи - НИЕ ВЪРНАХМЕ Гренландия на Дания след 2 СВ.
    Докога тия двамата ще се правят на Сталин и Хитлер

    Коментиран от #12

    05:52 22.01.2026

  • 11 Хм...

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Всички цивилизовани не са желани? Не искат да се цивилизоват ли? А руснаци може, защото не са от цивилизацията?

    Коментиран от #13

    05:54 22.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Всеки час лъжи и видео":

    Датска? А хората, датчани? И тоя е изплискал легена.

    05:55 22.01.2026

  • 13 Вашето мнение

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Русия вече е в Африка, а ти и урцуля подсмърчайте отстрани.

    05:58 22.01.2026

  • 14 Путине, Путине...

    7 3 Отговор
    Остави я Дания. Бомбят Русия не Дания.

    Коментиран от #32

    06:05 22.01.2026

  • 15 Гост

    7 2 Отговор
    Те за тва тия там имат доста по-висока покупвателна способност спрямо твоите крепосници…

    06:05 22.01.2026

  • 16 Путин

    7 4 Отговор
    подлизурко. Готов е и да измие краката на Тръмп

    06:11 22.01.2026

  • 17 Хардлайнер

    7 2 Отговор
    А русия защо ги е навързала сто синджира рoби около себе си? Да ги цицa!

    06:13 22.01.2026

  • 18 Уеиш

    8 0 Отговор
    Относно Гренладия: как досега никой не си направи труда да провери историята на Дания и нейните колони. Дания е имала колонии както в Карибите, така и в Африка.Само Англия КУПУВА през 1850 г. 5 от колониите, другите се поделят/купуват от други европески държави. В Карибите дания притежава част от Вирджинските о-ви. През 1908 година САЩпредлага да ги купи за 5 млн долара, но предложението се отхвърля. През 1917 преговорите продължават /САЩ искат да направят база зарази опасения от навлизане на немски подводници в Карибите/, този път сумата е към 25 млн. За по сигурно Дания прави допитване/референдум, на който към 80% от хората са ЗА.
    ТОВА Е ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ В ДАНИЯ. Сега бвшата колония се казва Американски Вирджински острови.

    06:13 22.01.2026

  • 19 така де

    6 3 Отговор
    Дания ще трябва да е виновна за жестоката зима и студа в Гренландия ,но необяснимо ащо жителите на Гренландия не искат доларите на тръмп и се натискат за жестоката Дания,...А путин можел и да смята и да изчислява колко ще струва Генландия на Америка сравнимо с АЛЯСКА като се знае че екатерина се е изпързаляла АМА МНООГО ЯКО И му вижте физиономията на сметача, и другия диктатор дето смята че е необходим на света

    Коментиран от #33

    06:14 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гориил

    5 5 Отговор
    Враговете на Русия със сигурност ще се озоват в затвора.

    06:15 22.01.2026

  • 22 Хардлайнер

    3 3 Отговор
    Гренландия е огромна земя с малко население. Хитрият Тръмп предпочете да овъзмезди хората с по сто хиляди гущера, отколкото да плаща на декар, ама ша видим!

    06:20 22.01.2026

  • 23 Колеги

    2 1 Отговор
    Колегите Путин и Краснов са,естествено, на един акъл.

    06:24 22.01.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Путилифонът си бай Пундю изскимте каде е голем историк ма с кьоревио си взор гледа се на запад! У Сибир не знае,не е чувал и не вижда какво се е клало,тъпкало и нехайно изоставено деа! Туй е шо е голем отвор, макар и у законо вор!

    06:26 22.01.2026

  • 25 ха ха хааа

    1 1 Отговор
    Путин Милостивий ... 🤭

    06:27 22.01.2026

  • 26 Индяниц

    5 1 Отговор
    Според Тръмп това че една датска лодка някога е акостирала на брега на Гренландия, не означава че е датска територия. Най вероятно има предвид, че е трябвало да изтрепят местните! Гренландия била от значение за националната сигурност на Америка, ама пък като я nрилапaт, ще я преорат за интересни изкопаеми!

    06:28 22.01.2026

  • 27 Дедов

    2 3 Отговор
    Дядо Дон не е добре вече. На 14.06.навършва 80 години. Трудно ще изкара мандата.

    06:28 22.01.2026

  • 28 мдаааа

    0 0 Отговор
    Сетила се Мара , да се побара ...

    06:30 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Доктар

    3 5 Отговор
    Тревожа се от днешния портрет на путин! Едната му скула е спихнала! Спешно доза силикoн!

    Коментиран от #31, #34

    06:32 22.01.2026

  • 31 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Доктар":

    Скулата на Хитлер се съхранява в Москва.

    06:40 22.01.2026

  • 32 Защото

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путине, Путине...":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #36

    06:41 22.01.2026

  • 33 Можеш ли да

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "така де":

    ни светнеш коя "екатерина" се е изпързаляла жестоко и защо! И ясно ли ти е защо Русия продава Аляска на САЩ? Очевидно не, иначе нямаше та пишеш глупости...

    06:44 22.01.2026

  • 34 Братле

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Доктар":

    Коя специалност доктор си че гледаш слули и силикон ? Питкооооу, питко... Нищо по темата, гледа само къде да завиди

    Коментиран от #39

    06:47 22.01.2026

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието от многополловвитте сатта нисти !

    06:49 22.01.2026

  • 36 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Защото":

    Украйна била Русия....що ли там гинат путинисти като плъхове ????

    06:49 22.01.2026

  • 37 Хи хи

    0 0 Отговор
    Гренландия тръпне да бъде освободена от датския окупатор и агресор !!

    06:50 22.01.2026

  • 38 Путине, Путине...датско оръжие

    0 0 Отговор
    Избива руснаци. Тва ти е проблема.

    06:55 22.01.2026

  • 39 Доктар

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Братле":

    "питко" се вика на Питин! Ти кво каза по темата? Не ми викай "братле"! Сигурно защото си мислиш че съм пИткa, като теб! Темата Питин е винаги актуална!

    06:57 22.01.2026

