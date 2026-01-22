Путин: Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония - доста строго, ако не и жестоко

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ситуацията около Гренландия не засяга страната му, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
"Това, което се случва с Гренландия, изобщо не ни засяга", каза Путин по време на оперативно съвещание с постоянните членове на Съвета за сигурност на Русия. Според руския президент САЩ и Дания ще намерят общо решение. "Мисля, че те ще се разберат помежду си", посочи той.
"Между другото Дания винаги се е отнасяла към Гренландия като към колония, доста строго, ако не и жестоко. Но това вече е съвсем друг въпрос, едва ли сега някой се интересува от това", отбеляза Путин.
По думите му САЩ "могат да си позволят" да "закупят" Гренландия, ако тя се продаваше на цени, сравними с тези, на които Русия е продала Аляска на американците през 19-и век. Руският президент каза, че по негови изчисления сумата за закупуването на Гренландия може да възлезе на между 200 млн. и 1 млрд. долара.
"Площта на Гренландия е малко по-голяма (от площта на Аляска), според мен се равнява на 2,166 млн. квадратни километра... Тоест разликата е приблизително 450-449 хиляди квадратни километра. Е, ако сравним това със стойността на придобиването на Аляска от САЩ, то цената за Гренландия би била някъде около 200-250 милиона долара", каза руският лидер. "Ако вземем предвид тогавашните цени на златото, това число би било по-голямо, вероятно около милиард. Но мисля, че САЩ ще могат да си позволят и тази сума", добави държавният глава.
Путин коментира и мирния процес в ивицата Газа. "Най-важното е целият процес да се отрази благоприятно върху дългосрочното уреждане на палестинско-израелския конфликт на базата на съответните решения на ООН. Необходимо е да бъдат взети предвид неотменимите нужди и желания на палестинците", подчерта президентът.
1 Гориил
05:44 22.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 да бе мирно стояло.....
05:45 22.01.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #11
05:47 22.01.2026
6 голям смях натуту
Коментиран от #9
05:48 22.01.2026
7 Доналд Тръмп, Президентът
05:48 22.01.2026
8 Путин
05:49 22.01.2026
9 Вашето мнение
До коментар #6 от "голям смях натуту":И нашите не могат да излетят без разрешението на сащ, и на цялото натю щайгите не летят без разрешение на сащ. Европа е доведена до най жалкото си състояние от основаването си. Лгббт обществата са на власт, неграмотните са повече от 50%, ресурси няма и урсуля е начело.
05:51 22.01.2026
10 Всеки час лъжи и видео
Обаче снощи Тръмп така омаза нещата....Гренландия от 300 години е датска бе, а наш Тръмп снощи се изцепи - НИЕ ВЪРНАХМЕ Гренландия на Дания след 2 СВ.
Докога тия двамата ще се правят на Сталин и Хитлер
Коментиран от #12
05:52 22.01.2026
11 Хм...
До коментар #5 от "Вашето мнение":Всички цивилизовани не са желани? Не искат да се цивилизоват ли? А руснаци може, защото не са от цивилизацията?
Коментиран от #13
05:54 22.01.2026
12 Вашето мнение
До коментар #10 от "Всеки час лъжи и видео":Датска? А хората, датчани? И тоя е изплискал легена.
05:55 22.01.2026
13 Вашето мнение
До коментар #11 от "Хм...":Русия вече е в Африка, а ти и урцуля подсмърчайте отстрани.
05:58 22.01.2026
14 Путине, Путине...
Коментиран от #32
06:05 22.01.2026
15 Гост
06:05 22.01.2026
16 Путин
06:11 22.01.2026
17 Хардлайнер
06:13 22.01.2026
18 Уеиш
ТОВА Е ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ В ДАНИЯ. Сега бвшата колония се казва Американски Вирджински острови.
06:13 22.01.2026
19 така де
Коментиран от #33
06:14 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Гориил
06:15 22.01.2026
22 Хардлайнер
06:20 22.01.2026
23 Колеги
06:24 22.01.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
06:26 22.01.2026
25 ха ха хааа
06:27 22.01.2026
26 Индяниц
06:28 22.01.2026
27 Дедов
06:28 22.01.2026
28 мдаааа
06:30 22.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Доктар
Коментиран от #31, #34
06:32 22.01.2026
31 Гориил
До коментар #30 от "Доктар":Скулата на Хитлер се съхранява в Москва.
06:40 22.01.2026
32 Защото
До коментар #14 от "Путине, Путине...":Украина е Русия.
Коментиран от #36
06:41 22.01.2026
33 Можеш ли да
До коментар #19 от "така де":ни светнеш коя "екатерина" се е изпързаляла жестоко и защо! И ясно ли ти е защо Русия продава Аляска на САЩ? Очевидно не, иначе нямаше та пишеш глупости...
06:44 22.01.2026
34 Братле
До коментар #30 от "Доктар":Коя специалност доктор си че гледаш слули и силикон ? Питкооооу, питко... Нищо по темата, гледа само къде да завиди
Коментиран от #39
06:47 22.01.2026
35 Архимандрисандрит Бибиян
06:49 22.01.2026
36 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Защото":Украйна била Русия....що ли там гинат путинисти като плъхове ????
06:49 22.01.2026
37 Хи хи
06:50 22.01.2026
38 Путине, Путине...датско оръжие
06:55 22.01.2026
39 Доктар
До коментар #34 от "Братле":"питко" се вика на Питин! Ти кво каза по темата? Не ми викай "братле"! Сигурно защото си мислиш че съм пИткa, като теб! Темата Питин е винаги актуална!
06:57 22.01.2026