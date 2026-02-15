Членовете на ПКК ще могат да получат условно освобождаване или изобщо да не влизат в затвора

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) все още не е взела решение относно възможността за условно освобождаване или прехвърляне на лидера на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдула Йоджалан под домашен арест. Това съобщи вестник Türkiye, като отбеляза, че се разработват временни законодателни решения за други членове на ПКК.

Съгласно действащото законодателство, членове на терористични организации, осъдени на доживотен затвор с утежняващи обстоятелства, не могат да кандидатстват за условно освобождаване или преквалифициране на вида на наказанието в домашен арест. Въпреки това, новите законодателни инициативи, които се разработват като част от процеса „Турция, свободна от тероризъм“, може да позволят на членове на ПКК, осъдени на доживотен затвор и прекарали 25 години в затвора, да получат условно освобождаване за следващите 10 години.

Вестникът обаче пише, че подобно правило няма да важи директно за Йоджалан. Той е осъден на доживотен затвор при отегчаващи вината обстоятелства за престъпления против държавната сигурност, конституционния ред и националната сигурност, извършени в рамките на дейността на терористична организация. За условното му освобождаване или поставянето му под домашен арест ще са необходими значителни промени в наказателния кодекс, а преходните законодателни решения няма да са достатъчни. Както отбелязва Türkiye, към момента няма решения в управляващата партия по отношение на Йоджалан.

Междувременно останалите членове на ПКК ще могат да кандидатстват за облекчаване на условията за изтърпяване на присъдите си, но без амнистия за замесените в престъпления. Според временните правила, които се разработват, членовете на ПКК, които се връщат в Турция и не са извършили престъпления, няма да бъдат затваряни, но ще бъдат обект на съдебен надзор. Ако в рамките на пет години не извършат никакви нарушения, надзорът им се вдига.

Предвижда се също да се позволи на осъдените за дейности в ПКК, които вече са изтърпели по-голямата част от присъдите си в затвора, да прекарат остатъка извън поправителния дом. Но в този случай решенията ще се вземат индивидуално, като ключов фактор ще бъде тежестта на извършените престъпления.

Отделно, временните правила, които се разработват, ще показват, че те могат да се прилагат само за официално признати терористични организации, които са в процес на разпускане. Така, както отбелязва вестникът, членовете на FETO например няма да могат да се възползват от закона.