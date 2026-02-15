Новини
Свят »
Турция »
Членовете на ПКК ще могат да получат условно освобождаване или изобщо да не влизат в затвора

Членовете на ПКК ще могат да получат условно освобождаване или изобщо да не влизат в затвора

15 Февруари, 2026 14:15 743 5

  • абдула йоджалан-
  • турция-
  • пкк-
  • съд-
  • промени-
  • наказателен кодекс-
  • освобождаване

Това няма да важи за лидера на Кюрдската работническа партия Абдула Оджалан

Членовете на ПКК ще могат да получат условно освобождаване или изобщо да не влизат в затвора - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) все още не е взела решение относно възможността за условно освобождаване или прехвърляне на лидера на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдула Йоджалан под домашен арест. Това съобщи вестник Türkiye, като отбеляза, че се разработват временни законодателни решения за други членове на ПКК.

Съгласно действащото законодателство, членове на терористични организации, осъдени на доживотен затвор с утежняващи обстоятелства, не могат да кандидатстват за условно освобождаване или преквалифициране на вида на наказанието в домашен арест. Въпреки това, новите законодателни инициативи, които се разработват като част от процеса „Турция, свободна от тероризъм“, може да позволят на членове на ПКК, осъдени на доживотен затвор и прекарали 25 години в затвора, да получат условно освобождаване за следващите 10 години.

Вестникът обаче пише, че подобно правило няма да важи директно за Йоджалан. Той е осъден на доживотен затвор при отегчаващи вината обстоятелства за престъпления против държавната сигурност, конституционния ред и националната сигурност, извършени в рамките на дейността на терористична организация. За условното му освобождаване или поставянето му под домашен арест ще са необходими значителни промени в наказателния кодекс, а преходните законодателни решения няма да са достатъчни. Както отбелязва Türkiye, към момента няма решения в управляващата партия по отношение на Йоджалан.

Междувременно останалите членове на ПКК ще могат да кандидатстват за облекчаване на условията за изтърпяване на присъдите си, но без амнистия за замесените в престъпления. Според временните правила, които се разработват, членовете на ПКК, които се връщат в Турция и не са извършили престъпления, няма да бъдат затваряни, но ще бъдат обект на съдебен надзор. Ако в рамките на пет години не извършат никакви нарушения, надзорът им се вдига.

Предвижда се също да се позволи на осъдените за дейности в ПКК, които вече са изтърпели по-голямата част от присъдите си в затвора, да прекарат остатъка извън поправителния дом. Но в този случай решенията ще се вземат индивидуално, като ключов фактор ще бъде тежестта на извършените престъпления.

Отделно, временните правила, които се разработват, ще показват, че те могат да се прилагат само за официално признати терористични организации, които са в процес на разпускане. Така, както отбелязва вестникът, членовете на FETO например няма да могат да се възползват от закона.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 минувачът 🌟

    1 0 Отговор
    Ердоган им свива сърмите на турците , но и те , като урките си налягат парцалките , за да не ги бият .

    14:30 15.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    След края на безславната СВО всички путинисти влизат безсрочно в затвора !!! Я тоже 😁👍

    Коментиран от #3, #4

    14:38 15.02.2026

  • 3 оня 🥋

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , не се отвличай от темата - тука не ти ,,президентството,, ! Понял или нет ?!

    14:57 15.02.2026

  • 4 ха-ха !

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Мой , от ,,безславната ,, СВО видяхме колко могат дружките ти зеляви . Те седат на тъмно и студено, не руснаците ! Понимаеш ?

    Коментиран от #5

    14:59 15.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха !":

    Пиша от Белгород
    Целия огород е без ток и парно вече месец !!!
    Сегодня pyccкие се сетиха да вдигнат палатки и лагер на Спасението где хиляди деца и крестьяни могат временно да се стоплят за половин час и пият по една холодная вода за мое здраве. Тъй като не успях да създам буферна зона в Украйна, рязко и внезапно реших да буферизирам Белгородска и Курска области, а деревенщиците да нямат право напускат територията.
    Наздоровья на белгородчани, люблю 😁

    15:43 15.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания