Европейският парламент одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна
  Тема: Украйна

22 Януари, 2026 14:48 1 104 59

ЕС задейства механизма за засилено сътрудничество заради липса на единодушие

Европейският парламент одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент даде зелена светлина за използването на процедурата за засилено сътрудничество, което отваря пътя към отпускането на заем в размер на 90 милиарда евро за финансова подкрепа на Украйна. Това съобщава Анадолската агенция (АА), предава БТА.

С решението си евродепутатите подкрепиха предложение на Съвета на ЕС за активиране на механизма, който позволява на група държави членки да действат съвместно, когато не може да бъде постигнато единодушие на равнище целия съюз. Съгласно договорите на ЕС, прилагането на тази процедура изисква одобрение от Европейския парламент.

Финансовата помощ беше договорена от лидерите на ЕС по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември, а Европейската комисия представи официалното предложение на 14 януари.

От парламентарното съобщение става ясно, че Чехия, Унгария и Словакия са отказали да подкрепят заема, което е наложило прибягването до механизма за засилено сътрудничество.

Решението беше прието с 499 гласа „за“, 135 „против“ и 24 „въздържали се“. Ден по-рано евродепутатите одобриха и ускорена процедура за работа по заема и свързаните с него предложения, които предстои да бъдат обсъдени и договорени със Съвета по обикновената законодателна процедура.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коиловци брадърс

    61 6 Отговор
    Нищо хубаво не чака днешна европа. Амин!

    14:50 22.01.2026

  • 2 Мдааа

    52 4 Отговор
    Фалит и разпад
    Ама не на русия

    Очаквайте скоро

    Коментиран от #7

    14:51 22.01.2026

  • 3 Къв заем бе фитки

    50 3 Отговор
    Ние всички ще ги плащаме. Само 4-ри страни,вкл. и ние станахме гаранти. Другите от ЕС отказаха да гарантират сумите. Гарантите ще ги връщат.

    Коментиран от #8

    14:51 22.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атина Палада

    30 4 Отговор
    Ш.оро.шнята да тръгват да събират капачки:) знаем,че са к.лошари и немат пари ,затова ....капачките.

    14:52 22.01.2026

  • 7 Хаха

    4 27 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    А на кого? Само Русия е пред разпад.

    14:52 22.01.2026

  • 8 Затова набутаха

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "Къв заем бе фитки":

    в ЕСБлатото.

    14:52 22.01.2026

  • 9 Наблюдател

    41 4 Отговор
    Нещата ама хич не отиват на добре. Тези милиарди ще ни излязат през носа на всички европейци заради тия алчни продажници във всички европейски парламенти.

    14:53 22.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фон дер Миндер

    36 4 Отговор
    Към тия кътили не трябва нито милост , нито състрадание, нито пък търпение да се проявява. Режима на урсула в панделата, веднага!!!

    14:54 22.01.2026

  • 12 Квартал 95

    30 4 Отговор
    Ами, честито на Зеленото, Кая и Урсула. Добре им почва финансовата година.

    Коментиран от #17

    14:54 22.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво, Европа!

    7 39 Отговор
    Срам за Чехия, Словакия и Унгария.

    България е с Украйна!

    Коментиран от #26

    14:59 22.01.2026

  • 15 забогатяване

    32 4 Отговор
    Ура! Още милиарди дългове за народите на ЕС! Поредните пирони в ковчега на либерал-глобализма! А в Украйна, някой пак ще трупа стотици милиони корупционни евро!

    15:00 22.01.2026

  • 16 Европа

    7 29 Отговор
    трябва да засипе Украйна с пари и оръжия, понеже Украйна защитава Европа от азиатската орда.

    Коментиран от #27, #29, #32

    15:01 22.01.2026

  • 17 ха така

    14 3 Отговор

    До коментар #12 от "Квартал 95":

    Дано завърши на друго място - при бай Ставри!

    15:02 22.01.2026

  • 18 Руските ватници

    6 22 Отговор
    се загрижили за Европа, ронят крокодилски сълзи.

    Гледайте си кочината!

    Да живее Украйна!

    Коментиран от #25

    15:03 22.01.2026

  • 19 Пак ще

    11 3 Отговор
    се наложи да гласуват. 90 милиарда са доникъде за 2 години

    15:04 22.01.2026

  • 20 си дзън

    8 10 Отговор
    Доста от тези милиарди ще се превърнат в ракети и дронове, падащи в русията.

    Коментиран от #28

    15:06 22.01.2026

  • 21 Кой ще

    8 3 Отговор
    им ги заеме? Или направо от ЕЦБ ще ги произведат?

    15:07 22.01.2026

  • 22 Добре

    5 3 Отговор
    че поне само дългове засега. Да не ни набутат във война по натам.

    15:09 22.01.2026

  • 23 Тома

    12 3 Отговор
    Щом Чехия Унгария и Словакия няма да плащат тогава ние да платим за тях.Сега сме богати

    15:09 22.01.2026

  • 24 С какво обяснение?

    14 3 Отговор
    Интересно ако частно лице с финансово състояние като Украйна иде в която и да е европейска банка, дали ще го поканят даже да влезе във фоаето? Действията на управниците, по никоя позната логика, не са и близко до нормални!

    15:11 22.01.2026

  • 25 Шушумиго

    19 6 Отговор

    До коментар #18 от "Руските ватници":

    Отиди в Украйна и кажи, че си българин!На мига на улицата ще ти натрошат кокалите.Па,ти си викай"да живее Украйна"!Повярвай ми!Живял съм там.

    Коментиран от #46, #47

    15:11 22.01.2026

  • 26 Не бих казал, грешиш

    11 4 Отговор

    До коментар #14 от "Браво, Европа!":

    и България не е с Украйна.

    15:11 22.01.2026

  • 27 Защитава на

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Европа":

    баба ти фърчилото.

    15:11 22.01.2026

  • 28 Да те светна

    9 6 Отговор

    До коментар #20 от "си дзън":

    Но повечето в златни тоалетни!

    15:12 22.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вън от ЕС!

    11 6 Отговор
    Ще работим до живот за фашистка Окраина!

    15:15 22.01.2026

  • 31 Дудов

    8 5 Отговор
    Честито на всички "подръжници на демокрацията" , които утре ще мрънкат че пенсиите им не стигат но пък ще са горди че са на страната на евро педерунгелите които вкараха Европа в допълнителна мизерия с некадърните си решения
    Да живей!

    15:17 22.01.2026

  • 32 Атина Палада

    7 8 Отговор

    До коментар #16 от "Европа":

    Ама нали Русия е фалирала и разпаднала се..
    Няма от какво да те защитава Украйна..

    Коментиран от #43

    15:18 22.01.2026

  • 33 Егвийн ал-Вийр

    8 8 Отговор
    Честито !
    Благодарение на ППДБ, Герб, ДПС България ще даде 2,4 млрд лева на Украйна.
    Иначе младите лекари излязоха на протест за увеличение на заплатите, всички бяха несъгласни с бюджета, всички се оплакват от непосилните цени в магазините, но пък на предстоящите избори ще има доста, които ще гласуват за тези 3 партии.
    Другари и Господа - съдете ги по действията им, не по думите че са за силна България !

    Коментиран от #40

    15:18 22.01.2026

  • 34 Зеленски

    7 8 Отговор
    Като приключим русия, се заемаме с предателите Унгария! Маджарите и без това са азиатци! Това са угро - фински племена които ни се натрисат в Европа от Западен Сибир! Не са кореняци като нас и останалите!

    15:18 22.01.2026

  • 35 Механик

    6 7 Отговор
    Щом трябва ще помагаме.

    15:19 22.01.2026

  • 36 Икономист

    9 7 Отговор
    ЕС няма да го бъде дълго...ще има пренареждане до 2-3 години на Европата

    Хората няма да търпят дълго хомосексуалтите решения на върхушката...всичко е от нашия джоб

    15:20 22.01.2026

  • 37 Българин

    5 5 Отговор
    И ние като Путин смятаме руснаците за добитък.

    Коментиран от #53

    15:21 22.01.2026

  • 38 Щом

    8 5 Отговор
    е за демилитаризацията на руснаците значи е добра инвестиция в собствената ни сигурност. Подкрепям!

    15:21 22.01.2026

  • 39 Една мисъл не ми дава мира

    7 7 Отговор
    Защо копейките каквото искат никога не се случва?!

    15:22 22.01.2026

  • 40 Руската пропаганда

    5 4 Отговор

    До коментар #33 от "Егвийн ал-Вийр":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #49

    15:23 22.01.2026

  • 41 !!!?

    5 5 Отговор
    Брюксел прекара Копейките да плащат в Евро за Украйна...крайно време е да се преместят да живеят охолно в руския мир !!!

    15:23 22.01.2026

  • 42 Егвийн ал-Вийр

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    "Последния Софиянец

    320Отговор
    Слава на Украйна!"

    Човек, какво ти стана?
    Допреди няколко дни пишеше разумни коментари, а откак написа, че си се виждал с Денков на някакъв протест си вече заслепен от розови облаци !!!
    От що славиш чужда държава, а не своята собствена о, неразумний юроде???

    15:24 22.01.2026

  • 43 Русия

    7 6 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    е фалирала и разпадаща се, и затова тъне в Покровск вече 4 години при 6 пъти по-слаб противник. Но въпреки че е фалирала и разпадаща се, тя все още има висок брой алкоголици за жертване на фронта и за ракети с които да обстрелва цивилните в Киев (понеже няма постижения на бойното поле)

    15:24 22.01.2026

  • 44 Патриотин

    5 6 Отговор
    Копeйките са виновни за русофилството в България и бедността, и затова, да им се конфискуват левчетата в полза на Украйна!

    15:27 22.01.2026

  • 45 Реалност

    4 2 Отговор
    В Бългаpия няма иcтинcки pycофили, такива които вяpват в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада.
    Ако имаше бългаpи, които наиcтина вяpваха в пpевъзходcтвото на Рycия пpед Запада, те щяха да cи кyпyват pycки автомобили вмеcто западни, pycки компютpи и мобилни телефони вмеcто западни.
    Тези хоpа щяха да pаботят и пътyват до Рycия, а не на Запад. Щяха да пpащат децата cи в Рycия, а не на Запад. У наc няма чак такива наивници.
    Тyк има хоpа, които pазпpоcтpаняват pycка пpопаганда и веят pycкия байpак, но не иcкат да живеят по pycки.
    Това cа така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти", ще задpъcтят гpаницата да бягат ако cлyчайно до тyк cтигнат техните любимци, защото знаят какъв ой ги чака.

    Коментиран от #55

    15:28 22.01.2026

  • 46 Някой

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Шушумиго":

    Всеки трети изстреляни снаряд срещу орките е български!

    15:28 22.01.2026

  • 47 Дрън, дрън съветски чугун

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Шушумиго":

    Освен до оремага, не си мръдвал по надалеч !

    15:30 22.01.2026

  • 48 смешкофци: одобри заема от 90 млрд. евро

    5 0 Отговор
    не е заем а армаган
    като бая ще отидат в чекмеджета кат тук
    макар че брюкселските зелки го знаят прекрасно

    15:30 22.01.2026

  • 49 Егвийн ал-Вийр

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Руската пропаганда":

    Гого Лозанов ли пише от този псевдоним?
    На него му се привижда навсякъде руска пропаганда, за каквото и да идва реч.
    С каква папийонка си днес? Вчера беше със синята, днес остана ли ти време да я смениш или от толкова ангажименти да участваш във всички телевизии и да защитаваш либер-демокрацията и да следиш всички сайтове да не се е промъкнал Путин в тях не ти остана време да сложиш нова?

    15:32 22.01.2026

  • 50 Комунист

    7 0 Отговор
    Първото нещо което Радев трябва да направи като вземе власта е да ни изкара от Европейския съюз. Тези инфатилни еврочиновници ще ни закопаят ! Европа потъва, а ние не искаме да потъваме с нея !

    15:32 22.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    1 7 Отговор
    Бог да пази славната украинска войска и да я дари с пълна победа, защото нейното дело е право и свято!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
    С вас сме братя и сестри украинци! С вас е братска България! Богъ съ вами! Бог съ нами! До победата над варварска московия!🇧🇬🇧🇬🇧🇬
    Победата на Украйна ще бъде освобождение за България от руско-болшевишко робство!🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #54, #58

    15:35 22.01.2026

  • 53 Опаа ,

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    българинът от Анадола пак се изходи...

    15:35 22.01.2026

  • 54 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    15:37 22.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Витанов

    1 3 Отговор
    Аз съм професор математик! 90 милиарда не са достатъчно! Според моите изчисления по точна формула от 90 млрд. се тpепят 457 хил. ватeнки, а целта е 5 милиона! Но догодина, още!

    15:42 22.01.2026

  • 57 Патриотин

    2 0 Отговор
    Значи това е имал предвид Сирски, като е казал че е взето рещение да се трeпят по 50 хил. руснака месечно, тоест 1667 пaрчета в день!

    15:49 22.01.2026

  • 58 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ей смотана урка, мислиш, че няма да те разпознаем ли ??!! Я марш на фронтЕ, там Путин ще ти види сметката !! Стига си плюскал от нашите пари !!!

    16:06 22.01.2026

  • 59 гелЕ

    0 0 Отговор
    заем, който не се връща е подарък... нещо като заемите на пееФски от КТБ.... лосле следва фалит и разпад...

    16:10 22.01.2026

