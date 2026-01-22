Европейският парламент одобри заема от 90 млрд. евро за Украйна

Европейският парламент даде зелена светлина за използването на процедурата за засилено сътрудничество, което отваря пътя към отпускането на заем в размер на 90 милиарда евро за финансова подкрепа на Украйна. Това съобщава Анадолската агенция (АА), предава БТА.

С решението си евродепутатите подкрепиха предложение на Съвета на ЕС за активиране на механизма, който позволява на група държави членки да действат съвместно, когато не може да бъде постигнато единодушие на равнище целия съюз. Съгласно договорите на ЕС, прилагането на тази процедура изисква одобрение от Европейския парламент.

Финансовата помощ беше договорена от лидерите на ЕС по време на заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември, а Европейската комисия представи официалното предложение на 14 януари.

От парламентарното съобщение става ясно, че Чехия, Унгария и Словакия са отказали да подкрепят заема, което е наложило прибягването до механизма за засилено сътрудничество.

Решението беше прието с 499 гласа „за“, 135 „против“ и 24 „въздържали се“. Ден по-рано евродепутатите одобриха и ускорена процедура за работа по заема и свързаните с него предложения, които предстои да бъдат обсъдени и договорени със Съвета по обикновената законодателна процедура.