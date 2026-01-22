Новини
Наводнение в южния квартал на Атина доведе до извънредно положение

22 Януари, 2026 16:55 504 0

Силните проливни дъждове отнеха живота на жена и нанесоха сериозни щети в южния квартал на Атина

В южния атински квартал Глифада е обявено извънредно положение заради наводнения, причинени от снощните проливни дъждове, съобщават местни медии. В резултат на инцидента 56-годишна жена е загинала, след като автомобил, в който се е намирала, е бил отнесен от придошлите води на улица в района, предава БТА.

Министерството на вътрешните работи е отпуснало извънредни средства на местните власти, за да оценят щетите по уличната мрежа и инфраструктурата и да започнат неотложни възстановителни дейности.

„Това, което преживяхме, е нещо, каквото нито аз, нито най-възрастните жители на Глифада сме виждали“, заяви кметът Йоргос Папаниколау, цитиран от АНА-МПА. „От снощи сме непрекъснато на улиците и работим без пауза. Вече сме извозили десетки камиони, пълни с камъни и различни отломки.“

Той посочи, че незаконното изхвърляне на отпадъци е допринесло за запушването на речните корита и по-тежките последствия от наводненията.

Жители на крайбрежния район, цитирани от „Катимерини“, допълват, че проблемът с наводненията е отдавнашен, но през последните години се е задълбочил заради растежа на застрояването и поредицата от горски пожари в планината Имитос.


Гърция
