Товарен кораб с 21 филипинци се обърна в Южнокитайско море, тече спасителна операция ВИДЕО

Китайската брегова охрана спаси 13 души от чуждестранен товарен кораб, преобърнал се в Южнокитайско море, съобщи вестник „Пенгпай“, позовавайки се на бреговата охрана на страната.

„На 23 януари в 1:34 ч. местно време бреговата охрана на Китай получи сигнал от Центъра за търсене и спасяване на град Санша в южната провинция Хайнан, че товарният кораб се е преобърнал на приблизително 55 морски мили северозападно от рифа Хуанян в Южнокитайско море.

На борда е имало 21 членове на екипажа, всички филипински граждани. Два патрулни кораба бяха незабавно изпратени в района, за да проведат операции по търсене и спасяване. Досега са спасени 13 души и издирването продължава“, се казва в съобщението.