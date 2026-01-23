Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че страната му няма да се присъедини към новосъздадения Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предава ДПА. По думите на Санчес, решението е взето в името на последователността и в съответствие с многостранния ред, системата на ООН и международното право, предава БТА.

"Благодарим за поканата, но ще я отклоним", заяви Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. Той допълни, че едно от основанията за отказа е липсата на участие на Палестинската автономна власт в инициативата.

Съветът за мир бе официално представен от Тръмп вчера по време на Световния икономически форум в Давос, където се състоя и церемония по подписване на устава. Около 60 правителства бяха поканени да се включат, но само ограничен брой западни съюзници на САЩ са дали публично съгласие. Сред тях засега са България и Унгария от ЕС, както и Аржентина, Израел и Саудитска Арабия.

Инициативата първоначално бе замислена да ръководи възстановяването на ивицата Газа след конфликта между Израел и палестинското движение "Хамас". По-късно Тръмп разшири амбицията на структурата, като предложи тя да се занимава с глобални кризи и конфликти. Много анализатори обаче смятат, че идеята представлява предизвикателство към ООН, организацията, която Тръмп публично заявява, че уважава, но често критикува за неспособност да решава международни конфликти.