Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

23 Януари, 2026 08:55 755 20

Педро Санчес мотивира решението с уважение към международното право и ООН

Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че страната му няма да се присъедини към новосъздадения Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предава ДПА. По думите на Санчес, решението е взето в името на последователността и в съответствие с многостранния ред, системата на ООН и международното право, предава БТА.

"Благодарим за поканата, но ще я отклоним", заяви Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. Той допълни, че едно от основанията за отказа е липсата на участие на Палестинската автономна власт в инициативата.

Съветът за мир бе официално представен от Тръмп вчера по време на Световния икономически форум в Давос, където се състоя и церемония по подписване на устава. Около 60 правителства бяха поканени да се включат, но само ограничен брой западни съюзници на САЩ са дали публично съгласие. Сред тях засега са България и Унгария от ЕС, както и Аржентина, Израел и Саудитска Арабия.

Инициативата първоначално бе замислена да ръководи възстановяването на ивицата Газа след конфликта между Израел и палестинското движение "Хамас". По-късно Тръмп разшири амбицията на структурата, като предложи тя да се занимава с глобални кризи и конфликти. Много анализатори обаче смятат, че идеята представлява предизвикателство към ООН, организацията, която Тръмп публично заявява, че уважава, но често критикува за неспособност да решава международни конфликти.


  • 1 Красимир Петров

    7 13 Отговор
    Избраха страната на губещите

    08:57 23.01.2026

  • 2 Пич

    25 1 Отговор
    Я гле...... само нашите шушумиги ли ги привикват за да им заповядват....?!

    08:58 23.01.2026

  • 3 Макс

    24 3 Отговор
    Браво ! Така се отстояват независимост и ценности.

    Коментиран от #8

    08:58 23.01.2026

  • 4 Георги

    19 0 Отговор
    после грнландците да се сърдят на всички тея държави, че няма да получат по $1,000,000 на човек. На тръмп му трябват 57 наивника да платят пленски внос от $1,000,000,000 в частното ООН.

    09:00 23.01.2026

  • 5 тиквенсониада

    27 1 Отговор
    И какво се оказа , че само наш Желязков , за да угоди на мерака на ШИШИ да му махат МАГНИТИТЕ , се сегласи и подписа. Нищо , че другите в ЕС не го направиха !
    Ей това е да имаш лично МНЕНИЕ , макар и то да е само на БОЙКО и На ШИШИ !

    09:00 23.01.2026

  • 6 Гост

    11 2 Отговор
    Тръмп, джилязко и Орбан са достатъчни! Други не трябват. Те ще свършат работата и за джилязко Нобелова награда

    09:01 23.01.2026

  • 7 Петер Брьогел

    20 1 Отговор
    Румен се усети и дипломатично отклони поканата , щото е в оставка. Пък Росен се хвана , като първолак ! Тиквено-прасешка работа !

    Коментиран от #11

    09:01 23.01.2026

  • 8 Георги

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макс":

    само тромб да не се сети, че Каталонците 2017 на референдум избраха да се отделят от Испания и рЕзко да реши да им помага.

    09:04 23.01.2026

  • 9 ША ПРОДЪЛЖАВАТ ВЛАКОВИТЕ

    10 1 Отговор
    КАТАСТРОФИ МАЙ ТАМ......А ПРОПО СПАНЦИТЕ СА ВЪРЛИ АНТИЦИОНИСТИ........

    09:04 23.01.2026

  • 10 сайко килър

    5 2 Отговор
    Сега очаквам вече лично Бойко да ходи в стаята с камината в Белио дом и да каже на Чичо ДОНЧО ......да махне магнитите от авера му Дидко Пеевски !
    Може в замяна да даде половин къща с двор в Барселоната !
    Лошото е , че Дони може да поиска и чекмеджетата с кюлчета /без пачките/ . Тогаз наш Бойо кво ще прави ?

    09:05 23.01.2026

  • 11 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петер Брьогел":

    рисен?!? магницки и боко имат нужда да се откупват, не росен. Росен им трябва за да плати България, а не те лично.

    Коментиран от #16

    09:06 23.01.2026

  • 12 Възраждане

    2 3 Отговор
    Балъци. Светът се управлява в момента от приятелите Тръмп и Путин. Всеки който не е с тях ще усети последствията

    09:07 23.01.2026

  • 13 свиреп ОХЛЮВ

    3 2 Отговор
    Тръмпето продължава да разбива монолитния Европски съюз ! И България / начело с Тиква и Шопар / бързо падна в капана. Честито !
    Тъкмо приехме и ЕВРОТо , пак то......може и да ни отритнат и дисквалифицират скоро.

    09:08 23.01.2026

  • 14 595612

    1 1 Отговор
    Педро, Педро, Педро, Пе ....

    09:08 23.01.2026

  • 15 Факти

    5 1 Отговор
    Всяка нормална държава отказва да влезе в клуба на оранжевия палячо. От ЕС само ние и Унгария сме жалките. Нашите копейки ликуват. Нали са за Тръмп. Доживяхме да видим как копейките станаха козячета и герберасти.

    09:09 23.01.2026

  • 16 ИМА

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Да ! ББ и ДП имат нуждата да се откупуват. Но видяхте , че опита лично на ББ за откачане , не се получи. Затова опитва с марионетката си РОСЕН. Пък той завалията - хич го няма.
    Скоро ще бъде хвърлен в глуха линия и всички ще го забравят. Гарантирано от една ТИКВА !

    09:11 23.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Росенчо е за затвора

    0 0 Отговор
    Толкова кастрирано поведение за министър - председател е направо престъпно.

    Коментиран от #19

    09:21 23.01.2026

  • 19 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Росенчо е за затвора":

    Росен е пионка. Министър председател е Пеевски, а Борисов му е дясната ръка.

    09:25 23.01.2026

  • 20 хл@мид хл@мид

    0 0 Отговор
    когато шиши ,ти изпрати малко записи и снимки....ще правиш каквото ти каже и спирка дори ,нали бойчето

    09:27 23.01.2026

Новини по държави:
