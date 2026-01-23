Испания отказва участие в Съвета за мир на Тръмп

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че страната му няма да се присъедини към новосъздадения Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп, предава ДПА. По думите на Санчес, решението е взето в името на последователността и в съответствие с многостранния ред, системата на ООН и международното право, предава БТА.
"Благодарим за поканата, но ще я отклоним", заяви Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. Той допълни, че едно от основанията за отказа е липсата на участие на Палестинската автономна власт в инициативата.
Съветът за мир бе официално представен от Тръмп вчера по време на Световния икономически форум в Давос, където се състоя и церемония по подписване на устава. Около 60 правителства бяха поканени да се включат, но само ограничен брой западни съюзници на САЩ са дали публично съгласие. Сред тях засега са България и Унгария от ЕС, както и Аржентина, Израел и Саудитска Арабия.
Инициативата първоначално бе замислена да ръководи възстановяването на ивицата Газа след конфликта между Израел и палестинското движение "Хамас". По-късно Тръмп разшири амбицията на структурата, като предложи тя да се занимава с глобални кризи и конфликти. Много анализатори обаче смятат, че идеята представлява предизвикателство към ООН, организацията, която Тръмп публично заявява, че уважава, но често критикува за неспособност да решава международни конфликти.
1 Красимир Петров
08:57 23.01.2026
2 Пич
08:58 23.01.2026
3 Макс
Коментиран от #8
08:58 23.01.2026
4 Георги
09:00 23.01.2026
5 тиквенсониада
Ей това е да имаш лично МНЕНИЕ , макар и то да е само на БОЙКО и На ШИШИ !
09:00 23.01.2026
6 Гост
09:01 23.01.2026
7 Петер Брьогел
Коментиран от #11
09:01 23.01.2026
8 Георги
До коментар #3 от "Макс":само тромб да не се сети, че Каталонците 2017 на референдум избраха да се отделят от Испания и рЕзко да реши да им помага.
09:04 23.01.2026
9 ША ПРОДЪЛЖАВАТ ВЛАКОВИТЕ
09:04 23.01.2026
10 сайко килър
Може в замяна да даде половин къща с двор в Барселоната !
Лошото е , че Дони може да поиска и чекмеджетата с кюлчета /без пачките/ . Тогаз наш Бойо кво ще прави ?
09:05 23.01.2026
11 Георги
До коментар #7 от "Петер Брьогел":рисен?!? магницки и боко имат нужда да се откупват, не росен. Росен им трябва за да плати България, а не те лично.
Коментиран от #16
09:06 23.01.2026
12 Възраждане
09:07 23.01.2026
13 свиреп ОХЛЮВ
Тъкмо приехме и ЕВРОТо , пак то......може и да ни отритнат и дисквалифицират скоро.
09:08 23.01.2026
14 595612
09:08 23.01.2026
15 Факти
09:09 23.01.2026
16 ИМА
До коментар #11 от "Георги":Да ! ББ и ДП имат нуждата да се откупуват. Но видяхте , че опита лично на ББ за откачане , не се получи. Затова опитва с марионетката си РОСЕН. Пък той завалията - хич го няма.
Скоро ще бъде хвърлен в глуха линия и всички ще го забравят. Гарантирано от една ТИКВА !
09:11 23.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Росенчо е за затвора
Коментиран от #19
09:21 23.01.2026
19 Факти
До коментар #18 от "Росенчо е за затвора":Росен е пионка. Министър председател е Пеевски, а Борисов му е дясната ръка.
09:25 23.01.2026
20 хл@мид хл@мид
09:27 23.01.2026