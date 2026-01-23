Новини
Руска атака с дронове и ракети остави хиляди без ток в Кривой Рог
23 Януари, 2026 10:36 646 38

Над 70 безпилотни летателни апарати и балистична ракета „Искандер-М“ удариха града, пострадаха най-малко 13 души, включително деца

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили проведоха продължителна комбинирана атака срещу украинския град Кривой Рог, насочена главно към гражданската инфраструктура, съобщи ръководителят на градската администрация Александър Вилкул пред Би Би Си, предава News.bg.

Според него нападението е продължило почти 24 часа, като градът е бил атакуван с множество ударни дронове през нощта. Най-малко 13 души са пострадали, включително деца.

Вилкул уточни, че за едно денонощие са изстреляни над 70 дрона и една балистична ракета „Искандер-М“. Поради щетите над 3100 абонати останаха без електрозахранване. Водоснабдяването работи частично чрез генератори, но са възможни временни спадове на налягането. Отоплителните централи са били рестартирани през нощта и към момента функционират нормално.

По време на атаките в мините край града бяха блокирани над 90 миньори. Спасителната операция продължи повече от 10 часа и всички работници бяха изведени безопасно към сутринта.

До момента руската армия не е коментирала нападението върху Кривой Рог.


  • 1 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Родният град на Зеленски.

    Коментиран от #11, #22, #36

    10:36 23.01.2026

  • 2 Атина Палада

    8 26 Отговор
    слаба Русия

    10:36 23.01.2026

  • 3 Атина Палада

    9 25 Отговор
    след 4 години руснаците са още в Донбас

    Коментиран от #19, #24, #30

    10:37 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Карго 200

    8 22 Отговор
    Тениите червеи опитаха нова атака към Новопавловка, Днепропетровска област.
    Не им се получи добре. За украинците това беше оглушителен успех.
    Така е озаглавено поредното видео,от преди, само 5 минути. Заснежен път,със смазана руска техника и пълно трупове от които множество разкъсани ,без крайници,половинки и т.н.
    Слава на Украйна!

    10:39 23.01.2026

  • 6 Аз празнувам 3ти Март

    24 6 Отговор
    Браво, но трябва цялата украйна да бъде на тъмно и студено. Да си помислят дали още искат "москаляку на гиляку" както през 2014г

    Коментиран от #10

    10:39 23.01.2026

  • 7 хаха🤣

    10 17 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция🤣 Със спиране на ток и парно, няма да стане, учи се от САЩ как се прави🤣🤣🤣

    10:40 23.01.2026

  • 8 Капитулация

    24 4 Отговор
    Му е майката
    Иначе студ мрак и мизерия

    10:40 23.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Снежен апокалипсис в Русия

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Аз празнувам 3ти Март":

    парализира Камчатка. Властите обявиха бедствено положение. Снегът, който достига на места до 4 метра е невъзможно да бъде почистен. Кадри показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора. Жители на пострадалите градове и села негодуват, че са оставени на произвола, няма никаква реакция на руските власти и помощ от държавата. Училища, болници, магазини и институции остават затворени, вече четвърти ден.

    Коментиран от #18

    10:41 23.01.2026

  • 11 Кривиййй рог

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изправиха му рогата.

    10:41 23.01.2026

  • 12 Дориана

    19 3 Отговор
    Зеленски да тича да се жалва в ЕС и пред Тръмп.

    10:42 23.01.2026

  • 13 Розовото пони Путин🌈

    4 16 Отговор

    До коментар #9 от "Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм":

    И аз съм небинарен от от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ🌈😅🌈🥳

    10:42 23.01.2026

  • 14 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Не е вярно ,и ракетите ви дроновете отдавна свършиха ,и Путин тая седмица пак ще умира и Кадиров също

    10:42 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мишел

    2 1 Отговор
    "Руското министерство на образованието въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    Коментиран от #23

    10:43 23.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трол

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Снежен апокалипсис в Русия":

    Снегът е чак над панелните блокове.

    10:46 23.01.2026

  • 19 Град Козлодуй

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #21

    10:46 23.01.2026

  • 20 Безпомощните руски

    4 13 Отговор
    Т3рористи това си могат

    10:46 23.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русия е фашистка държава.

    10:47 23.01.2026

  • 23 Нужно е понеже

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    около Русия хиени има много.

    Коментиран от #28

    10:48 23.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахахахах

    1 9 Отговор
    Пак ли тока удрите,ве, руски а.л.к.а..ш.и

    10:49 23.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Карго 200

    3 6 Отговор
    Добро утро!☕️🔥
    Неприятна ситуация за руските терористи!☄️
    SIGNUM 🇺🇦53-та отделна механизирана бригада в посока Лиман.
    Видеото кърти.

    10:54 23.01.2026

  • 28 какви хиени

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Нужно е понеже":

    на кой му е притрябвало да се занимава с тия допотопни кремълски зомбита
    😆

    10:57 23.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ОРК

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Забележи че там ще останат ЗАВИНАГИ. Свиквай.

    10:59 23.01.2026

  • 31 Град Козлодуй

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Папа Електрий II":

    Успокой се приятел. Русофилството води до агресия, радикализиране и робско мислене.

    10:59 23.01.2026

  • 32 Механик

    4 0 Отговор
    Удриии! Удри яко тоя крив рог, та да се изправи.
    Зели скоро ще може да се похвали, че родния му град се намира във Велика РУСИЯ.

    10:59 23.01.2026

  • 33 Зеленски съм

    0 1 Отговор
    Не е вярно! Ток и без това нямаше. А предищният ток, който го имаше, беше още от съветско време комунистически. При това никой не го харесваше, защото не беше демократичен. Всичкото настледство от комунизма трябва да се премахне. Хората родени преди 1990г също. Върви все по-добре. Само не забравяйте да наливате по 100 милиарда редовно на Украйна и не се оглеждайте за Гренландия, Венецуела, Иран и т.н. Всичкото внимание и пропаганда трябва да слави Украйна.

    Слива Ухайна, Хероина Славим!

    11:03 23.01.2026

  • 34 Мат

    0 0 Отговор
    Щеше ли да има ток в Украйна ако Европа не беше отказла безопасността на Русия през последните 30 г. приближвайки се до Русия..
    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез, ако не беше извършено
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    11:03 23.01.2026

  • 35 Поредното доказателство

    1 0 Отговор
    за безсилието и военната немощ на Русия. Разбраха, че няма начин да постигнат целта си - смяна на прозападната власт в Украйна с проруска и мятат ракети по цивилни, колкото да покажат, че не са се отказали, но е безсмислено. Унижението и срама за безаналоговата руска армия, вече са факт.

    11:03 23.01.2026

  • 36 Зеленски съм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зеленсик не е ли украинец от Украйна? Или и то е руснак акто другите ураинци?
    Или пък се пише евреин, за да вземе още евра и долари.

    11:04 23.01.2026

  • 37 Лудия козел

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:04 23.01.2026

  • 38 Лудия козел

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:04 23.01.2026

