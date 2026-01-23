Руска атака с дронове и ракети остави хиляди без ток в Кривой Рог

Руските сили проведоха продължителна комбинирана атака срещу украинския град Кривой Рог, насочена главно към гражданската инфраструктура, съобщи ръководителят на градската администрация Александър Вилкул пред Би Би Си, предава News.bg.

Според него нападението е продължило почти 24 часа, като градът е бил атакуван с множество ударни дронове през нощта. Най-малко 13 души са пострадали, включително деца.

Вилкул уточни, че за едно денонощие са изстреляни над 70 дрона и една балистична ракета „Искандер-М“. Поради щетите над 3100 абонати останаха без електрозахранване. Водоснабдяването работи частично чрез генератори, но са възможни временни спадове на налягането. Отоплителните централи са били рестартирани през нощта и към момента функционират нормално.

По време на атаките в мините край града бяха блокирани над 90 миньори. Спасителната операция продължи повече от 10 часа и всички работници бяха изведени безопасно към сутринта.

До момента руската армия не е коментирала нападението върху Кривой Рог.