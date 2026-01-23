Руска атака с дронове и ракети остави хиляди без ток в Кривой Рог

Руските сили проведоха продължителна комбинирана атака срещу украинския град Кривой Рог, насочена главно към гражданската инфраструктура, съобщи ръководителят на градската администрация Александър Вилкул пред Би Би Си, предава News.bg.
Според него нападението е продължило почти 24 часа, като градът е бил атакуван с множество ударни дронове през нощта. Най-малко 13 души са пострадали, включително деца.
Вилкул уточни, че за едно денонощие са изстреляни над 70 дрона и една балистична ракета „Искандер-М“. Поради щетите над 3100 абонати останаха без електрозахранване. Водоснабдяването работи частично чрез генератори, но са възможни временни спадове на налягането. Отоплителните централи са били рестартирани през нощта и към момента функционират нормално.
По време на атаките в мините край града бяха блокирани над 90 миньори. Спасителната операция продължи повече от 10 часа и всички работници бяха изведени безопасно към сутринта.
До момента руската армия не е коментирала нападението върху Кривой Рог.
1 Последния Софиянец
10:36 23.01.2026
2 Атина Палада
10:36 23.01.2026
3 Атина Палада
10:37 23.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Карго 200
Не им се получи добре. За украинците това беше оглушителен успех.
Така е озаглавено поредното видео,от преди, само 5 минути. Заснежен път,със смазана руска техника и пълно трупове от които множество разкъсани ,без крайници,половинки и т.н.
Слава на Украйна!
10:39 23.01.2026
6 Аз празнувам 3ти Март
10:39 23.01.2026
7 хаха🤣
10:40 23.01.2026
8 Капитулация
Иначе студ мрак и мизерия
10:40 23.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Снежен апокалипсис в Русия
До коментар #6 от "Аз празнувам 3ти Март":парализира Камчатка. Властите обявиха бедствено положение. Снегът, който достига на места до 4 метра е невъзможно да бъде почистен. Кадри показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора. Жители на пострадалите градове и села негодуват, че са оставени на произвола, няма никаква реакция на руските власти и помощ от държавата. Училища, болници, магазини и институции остават затворени, вече четвърти ден.
10:41 23.01.2026
11 Кривиййй рог
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Изправиха му рогата.
10:41 23.01.2026
12 Дориана
10:42 23.01.2026
13 Розовото пони Путин🌈
До коментар #9 от "Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм":И аз съм небинарен от от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент на РФ🌈😅🌈🥳
10:42 23.01.2026
14 Kaлпазанин
10:42 23.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мишел
10:43 23.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Трол
До коментар #10 от "Снежен апокалипсис в Русия":Снегът е чак над панелните блокове.
10:46 23.01.2026
19 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Атина Палада":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
10:46 23.01.2026
20 Безпомощните руски
10:46 23.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русия е фашистка държава.
10:47 23.01.2026
23 Нужно е понеже
До коментар #16 от "Мишел":около Русия хиени има много.
10:48 23.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахахахах
10:49 23.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Карго 200
Неприятна ситуация за руските терористи!☄️
SIGNUM 🇺🇦53-та отделна механизирана бригада в посока Лиман.
Видеото кърти.
10:54 23.01.2026
28 какви хиени
До коментар #23 от "Нужно е понеже":на кой му е притрябвало да се занимава с тия допотопни кремълски зомбита
😆
10:57 23.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ОРК
До коментар #3 от "Атина Палада":Забележи че там ще останат ЗАВИНАГИ. Свиквай.
10:59 23.01.2026
31 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Папа Електрий II":Успокой се приятел. Русофилството води до агресия, радикализиране и робско мислене.
10:59 23.01.2026
32 Механик
Зели скоро ще може да се похвали, че родния му град се намира във Велика РУСИЯ.
10:59 23.01.2026
33 Зеленски съм
Слива Ухайна, Хероина Славим!
11:03 23.01.2026
34 Мат
Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез, ако не беше извършено
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\
11:03 23.01.2026
35 Поредното доказателство
11:03 23.01.2026
36 Зеленски съм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зеленсик не е ли украинец от Украйна? Или и то е руснак акто другите ураинци?
Или пък се пише евреин, за да вземе още евра и долари.
11:04 23.01.2026
37 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
11:04 23.01.2026
38 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:04 23.01.2026