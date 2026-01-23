Коментарите на Тръмп за НАТО в Афганистан предизвикаха остри реакции във Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп предизвика силни реакции сред британски законодатели и военни ветерани, след като в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ заяви, че военнослужещите на НАТО в Афганистан „са стояли встрани от фронтовите линии“, предава БТА.
„Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха, но стояха малко встрани от бойните действия“, посочи Тръмп. Според критиците, това подценява 457-те британски жертви в конфликта и е особено остро, предвид факта, че Тръмп е избегнал военна служба във Виетнам.
Калвин Бейли, депутат от Лейбъристката партия и бивш офицер в Кралските военновъздушни сили, който е служил редом до американски специални части, заяви, че твърденията на Тръмп „не съответстват на реалността, която преживяхме ние, военнослужещите“. Той добави, че присъствието им там е било „защита на правата на свободните хора“.
Бен Оубийз-Джекти, консервативен депутат и бивш капитан в Кралския йоркширски полк, отбеляза, че „е тъжно как жертвите на нашите и на съюзническите сили в НАТО се подценяват толкова грубо“.
Тан Деси, председател на комисията по отбрана в Камарата на общините, определи коментарите на Тръмп като „ужасяващи и обидни за британските военнослужещи, които са рискували живота си, за да подкрепят съюзниците“.
Емили Торнбери, председател на комисията по външна политика, добави, че думите на американския президент са „не само неточни, но и обидни за семействата на загиналите“.
Журналистът и бивш военнослужещ Стивън Стюарт коментира, че изказването е „толкова обидно, колкото и неточно“, подчертавайки иронията, че Тръмп, който е избягал наборната служба във Виетнам, отправя подобни твърдения. „Той оскверни паметта на хилядите британски войници, които жертваха живота си в Афганистан“, каза Стюарт.
Лидерът на Либералните демократи Ед Дейви допълни в социалната мрежа „Екс“, че „Тръмп е избегнал военна служба пет пъти и няма право да поставя под въпрос жертвата на тези хора. Всички, които го възхваляват, трябва да се засрамят.“
Въпреки критиките, САЩ остават на първо място по загуби в конфликта в Афганистан с 2461 загинали, докато Обединеното кралство е на второ място с 457 жертви. Общият брой загинали сред съюзническите сили на САЩ достига 1160, което представлява една трета от коалиционните жертви, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #2, #12
11:43 23.01.2026
2 Грамофон свири, майка плаче
До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":...домовата книга....да ти е.. и редактора
11:44 23.01.2026
3 ТРЪМП:
Коментиран от #4, #13
11:44 23.01.2026
4 Ко каза, ко?
До коментар #3 от "ТРЪМП:":Армията на Русия, да не е от трилион войници? Кви са тия цифри бе?
Коментиран от #16
11:48 23.01.2026
5 хихи
11:49 23.01.2026
6 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
11:49 23.01.2026
7 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15
11:49 23.01.2026
8 Лудия козел
11:49 23.01.2026
9 китайски балон
БайДончо хипаря, "пис бабо пииис"🤣
11:50 23.01.2026
10 Госъ
11:51 23.01.2026
11 Нещастници
11:51 23.01.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":Струва че Тръмп е американския Горбачов..... Разрушители на двете системи....
11:52 23.01.2026
13 Тръмп сгрешил
До коментар #3 от "ТРЪМП:":По 5 милиона умират всяка седмица.
От вашите глупости стигнахте до тук.
11:52 23.01.2026
14 Абе
Коментиран от #19
11:52 23.01.2026
15 Ха-ха
До коментар #7 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
11:52 23.01.2026
16 еми ...
До коментар #4 от "Ко каза, ко?":Той Тръмп, освен с историята, е скаран и с
математиката,
икономиката,
социологията,
...
той май освен със себе си, с друг не се разбира -
като естествено е спрял повече войни дори от себе си ;)
11:53 23.01.2026
17 Последни новини
11:55 23.01.2026
18 Основният въпрос обаче е
Коментиран от #36
11:56 23.01.2026
19 Коуега
До коментар #14 от "Абе":...и пИдИра3и
11:56 23.01.2026
20 Пич
11:56 23.01.2026
21 ИСТИНАТА ВИНАГИ БОЛИ
11:58 23.01.2026
22 Хо хо хо хо .....
11:58 23.01.2026
23 Няма по подло и гнусно същество
11:59 23.01.2026
24 Ъхъъъъъ...
12:02 23.01.2026
25 Психо
Коментиран от #42
12:04 23.01.2026
26 Атлантизма е еманацията на нацизма...
Коментиран от #31
12:04 23.01.2026
27 Жоро
12:05 23.01.2026
28 Аз казах
12:06 23.01.2026
29 Вземайте пример атлантенца !
Коментиран от #30
12:07 23.01.2026
30 Че малко си е лудТ си е верно
До коментар #29 от "Вземайте пример атлантенца !":Ама не чак толкова, че да служи в НАТЮ-вска армия
12:09 23.01.2026
31 Руската пропаганда
До коментар #26 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":Има за цел глупаците.
Коментиран от #32, #41
12:09 23.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Е нема... нема по гнусно, подло
Коментиран от #39
12:15 23.01.2026
34 Драги ми Тръмп
12:16 23.01.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Муджа Хидийн
До коментар #18 от "Основният въпрос обаче е":е как какъв - нали талибаните съсипаха маковите полета и Джордж Буш изпрати цялото НАТО да ги засажда. То обаче стана мазеляк 20 години война, мизерия, после срам, после пак мизерия. Всичикте афганистанци хунаха в Евросъюза при Меркел да ги храни. Даже някакви български войници умряха в Афганистан за славата на Америка. Поне да им бяха направили хартиени паметници в поляната до Белия дом, пък то.. нищо. Изкараха ги, че сами са си виновни нашите, щото не е трябвало да ходят.
12:19 23.01.2026
37 Демократ
12:21 23.01.2026
38 Време е Тръм да дръпне шалтера
Коментиран от #40
12:22 23.01.2026
39 Завладяването на Афаганистан
До коментар #33 от "Е нема... нема по гнусно, подло":Оказа се, че 20-годишната демокрация, наложена от Америка беше прекратена за точно 2 седмици, като самите демократи се усетиха 10 часа преди последния полет от Кабул.
Хора висяха за колесниците, за да останат близо до господарите си. Виетнам 2.0
Сега да видим Украйна какво ще е накрая изтеглянето на американците. Още 4 години лабут остават според изтеклия план, и после беж.
12:23 23.01.2026
40 Урсулът
До коментар #38 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":Първо Евросъюза плаща 10 000 000 000 000 на Америка, защото е получавал нейната помощ през последните 100 години. След това се задължава да продължи с плащанията, хахахах
12:25 23.01.2026
41 Нали осъзнаваш колега, че
До коментар #31 от "Руската пропаганда":Като пишеш че "Руската пропаганда опростачва и винаги има за цел глупака" търсиш причината за собствената си олигофрения и зависимости на грешен адрес? А и когато по 100 пъти на ден го повтаряш диагнозата ти се потвърждава? Нали го осъзнаваш? Или НЕ ... И впрпчем даваш ли си сметка че тази простотия си я копирал и повече от 100 пъти? И какво мислиш че постигаш и не виждаш ли че хората ти слагат масово (-)
12:26 23.01.2026
42 Де ги тея комунисти
До коментар #25 от "Психо":В Афганистан ли? Или в САЩ ?
12:30 23.01.2026
43 И колко точно
12:33 23.01.2026