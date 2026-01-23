Новини
Коментарите на Тръмп за НАТО в Афганистан предизвикаха остри реакции във Великобритания

23 Януари, 2026 11:41 1 699 43

Британски депутати и ветерани заклеймиха президента на САЩ за подценяване на жертвите на военнослужещите и обидни твърдения

Коментарите на Тръмп за НАТО в Афганистан предизвикаха остри реакции във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп предизвика силни реакции сред британски законодатели и военни ветерани, след като в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ заяви, че военнослужещите на НАТО в Афганистан „са стояли встрани от фронтовите линии“, предава БТА.

„Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха, но стояха малко встрани от бойните действия“, посочи Тръмп. Според критиците, това подценява 457-те британски жертви в конфликта и е особено остро, предвид факта, че Тръмп е избегнал военна служба във Виетнам.

Калвин Бейли, депутат от Лейбъристката партия и бивш офицер в Кралските военновъздушни сили, който е служил редом до американски специални части, заяви, че твърденията на Тръмп „не съответстват на реалността, която преживяхме ние, военнослужещите“. Той добави, че присъствието им там е било „защита на правата на свободните хора“.

Бен Оубийз-Джекти, консервативен депутат и бивш капитан в Кралския йоркширски полк, отбеляза, че „е тъжно как жертвите на нашите и на съюзническите сили в НАТО се подценяват толкова грубо“.

Тан Деси, председател на комисията по отбрана в Камарата на общините, определи коментарите на Тръмп като „ужасяващи и обидни за британските военнослужещи, които са рискували живота си, за да подкрепят съюзниците“.

Емили Торнбери, председател на комисията по външна политика, добави, че думите на американския президент са „не само неточни, но и обидни за семействата на загиналите“.

Журналистът и бивш военнослужещ Стивън Стюарт коментира, че изказването е „толкова обидно, колкото и неточно“, подчертавайки иронията, че Тръмп, който е избягал наборната служба във Виетнам, отправя подобни твърдения. „Той оскверни паметта на хилядите британски войници, които жертваха живота си в Афганистан“, каза Стюарт.

Лидерът на Либералните демократи Ед Дейви допълни в социалната мрежа „Екс“, че „Тръмп е избегнал военна служба пет пъти и няма право да поставя под въпрос жертвата на тези хора. Всички, които го възхваляват, трябва да се засрамят.“

Въпреки критиките, САЩ остават на първо място по загуби в конфликта в Афганистан с 2461 загинали, докато Обединеното кралство е на второ място с 457 жертви. Общият брой загинали сред съюзническите сили на САЩ достига 1160, което представлява една трета от коалиционните жертви, отбелязва ДПА.


  • 1 Грамофон свири, майка плаче

    30 1 Отговор
    Байдън ще се окаже цвете пред Тръмп 🤣Тоя ги кара по домовете книга

    Коментиран от #2, #12

    11:43 23.01.2026

  • 2 Грамофон свири, майка плаче

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":

    ...домовата книга....да ти е.. и редактора

    11:44 23.01.2026

  • 3 ТРЪМП:

    3 23 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #4, #13

    11:44 23.01.2026

  • 4 Ко каза, ко?

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП:":

    Армията на Русия, да не е от трилион войници? Кви са тия цифри бе?

    Коментиран от #16

    11:48 23.01.2026

  • 5 хихи

    15 0 Отговор
    кому Чур-а дирихте в Афганистан.?

    11:49 23.01.2026

  • 6 Лудия козел

    14 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:49 23.01.2026

  • 7 Лудия козел

    9 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15

    11:49 23.01.2026

  • 8 Лудия козел

    10 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:49 23.01.2026

  • 9 китайски балон

    3 1 Отговор
    "предвид факта, че Тръмп е избегнал военна служба във Виетнам"
    БайДончо хипаря, "пис бабо пииис"🤣

    11:50 23.01.2026

  • 10 Госъ

    2 2 Отговор
    Малко лицемерно при това, че да единствените които са активирали член 5 на НАТО .. При всяко военно действие търсене съдействие на НАТО ..

    11:51 23.01.2026

  • 11 Нещастници

    16 0 Отговор
    когато умират военни в мирно време в чужда държава, Афганистан, нито сащ нито англия обясниха на разбираем език КАКЪВ е РЕЗУЛТАТА, ОСВЕН пресни гробове, същото важи и за отказа на зеления евреи от Истанбул! нещо наказани осъдени ..,

    11:51 23.01.2026

  • 12 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Струва че Тръмп е американския Горбачов..... Разрушители на двете системи....

    11:52 23.01.2026

  • 13 Тръмп сгрешил

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП:":

    По 5 милиона умират всяка седмица.
    От вашите глупости стигнахте до тук.

    11:52 23.01.2026

  • 14 Абе

    12 0 Отговор
    Дет вика Лавров, Британия са единствените освен Либийците които са се самоопределяли за Велики.. А те са си най обикновени пияници

    Коментиран от #19

    11:52 23.01.2026

  • 15 Ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    11:52 23.01.2026

  • 16 еми ...

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ко каза, ко?":

    Той Тръмп, освен с историята, е скаран и с
    математиката,
    икономиката,
    социологията,
    ...
    той май освен със себе си, с друг не се разбира -
    като естествено е спрял повече войни дори от себе си ;)

    11:53 23.01.2026

  • 17 Последни новини

    8 0 Отговор
    Хутите са ударили с 4 дрона американският самолетоносач Линкълн но медиите пишат, за подводни мини.Следете новините и телеграм каналите.

    11:55 23.01.2026

  • 18 Основният въпрос обаче е

    14 0 Отговор
    Какъв го дири НАТО в Афганистан?

    Коментиран от #36

    11:56 23.01.2026

  • 19 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    ...и пИдИра3и

    11:56 23.01.2026

  • 20 Пич

    5 0 Отговор
    Ами прав е Тръмп !!! Американските войници бяха изцяло встрани - висяха по крилете и колесниците на самолети и хеликоптери......

    11:56 23.01.2026

  • 21 ИСТИНАТА ВИНАГИ БОЛИ

    9 0 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ ОТКАЧЕНИЯ ТРЪМП ИМ ГО КАЗВА ИНАЧЕ ЕВРОТЪПАЦИТЕ ЖИВЕЯТ В НЯКАКЪВ ИЛЮЗОРЕН СВЯТ. НЕ МОЖЕ ВЕЧНО ДА ЖИВЕЕШ В ЛЪЖА И САМОЗАБЛУДИ.

    11:58 23.01.2026

  • 22 Хо хо хо хо .....

    4 0 Отговор
    присъствието им там е било „защита на правата на свободните хора“.

    11:58 23.01.2026

  • 23 Няма по подло и гнусно същество

    4 0 Отговор
    От атлантика !

    11:59 23.01.2026

  • 24 Ъхъъъъъ...

    6 0 Отговор
    А британските военнослужещи, които са рискували живота си, за да подкрепят съюзниците дали и те реално не са военнопрестъпници? С мандат на ООН ли бяха там? И съюзници в какво?

    12:02 23.01.2026

  • 25 Психо

    2 2 Отговор
    Комунистите трябва да бъдат пържени.

    Коментиран от #42

    12:04 23.01.2026

  • 26 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    4 1 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни индивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните им двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей. Бъдете просто хора и не подкрепяйте престъпният вреден и опасен атлантизъм

    Коментиран от #31

    12:04 23.01.2026

  • 27 Жоро

    3 0 Отговор
    Той оскверни паметта на хилядите(457) британски войници, които жертваха живота си в Афганистан“

    12:05 23.01.2026

  • 28 Аз казах

    0 0 Отговор
    Света си има работа с един,изключително опасен имБецил,който няма да се спре пред нищо,за да постигне и най-коварната си цел.Този тип навярно е информиран от личните си лекари,че е нелечимо болен,а заболяването му е в последен стадий и метастазите са навсякъде.Так че ще плюе,хапе и разкъсва всичко и всички,които се огънат и потдадат.Той няма какво да губи.Клана е подсигурен за вечни времена,а като наближи края,ще издаде указ и ще помилва всички от голямата рода.Байдън го направи вече.И той знаеше,че е болен.

    12:06 23.01.2026

  • 29 Вземайте пример атлантенца !

    1 0 Отговор
    Тръмп е избегнал военна служба пет пъти

    Коментиран от #30

    12:07 23.01.2026

  • 30 Че малко си е лудТ си е верно

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Вземайте пример атлантенца !":

    Ама не чак толкова, че да служи в НАТЮ-вска армия

    12:09 23.01.2026

  • 31 Руската пропаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Атлантизма е еманацията на нацизма...":

    Има за цел глупаците.

    Коментиран от #32, #41

    12:09 23.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Е нема... нема по гнусно, подло

    3 0 Отговор
    и неадекватно същество от атлантика ..присъствието им там е било „защита на правата на свободните хора“.

    Коментиран от #39

    12:15 23.01.2026

  • 34 Драги ми Тръмп

    2 1 Отговор
    Значи ПРИЗНАВАШ ЧЕ РУСИЯ СПЕЧЕЛИ втората свветовна война и вие по същество НИЩО не направихте и изобщо нямаше нужда от вас. То туй важи и за англичаните!

    12:16 23.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Муджа Хидийн

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Основният въпрос обаче е":

    е как какъв - нали талибаните съсипаха маковите полета и Джордж Буш изпрати цялото НАТО да ги засажда. То обаче стана мазеляк 20 години война, мизерия, после срам, после пак мизерия. Всичикте афганистанци хунаха в Евросъюза при Меркел да ги храни. Даже някакви български войници умряха в Афганистан за славата на Америка. Поне да им бяха направили хартиени паметници в поляната до Белия дом, пък то.. нищо. Изкараха ги, че сами са си виновни нашите, щото не е трябвало да ходят.

    12:19 23.01.2026

  • 37 Демократ

    1 3 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    12:21 23.01.2026

  • 38 Време е Тръм да дръпне шалтера

    2 1 Отговор
    И да удуши кардинално европейската икономика като я откъсне от финансовата мрежа SWIFT.. Ей тогава вече верно атлантиците ще ги гонят с колове из цяла Европа

    Коментиран от #40

    12:22 23.01.2026

  • 39 Завладяването на Афаганистан

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Е нема... нема по гнусно, подло":

    Оказа се, че 20-годишната демокрация, наложена от Америка беше прекратена за точно 2 седмици, като самите демократи се усетиха 10 часа преди последния полет от Кабул.
    Хора висяха за колесниците, за да останат близо до господарите си. Виетнам 2.0
    Сега да видим Украйна какво ще е накрая изтеглянето на американците. Още 4 години лабут остават според изтеклия план, и после беж.

    12:23 23.01.2026

  • 40 Урсулът

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Време е Тръм да дръпне шалтера":

    Първо Евросъюза плаща 10 000 000 000 000 на Америка, защото е получавал нейната помощ през последните 100 години. След това се задължава да продължи с плащанията, хахахах

    12:25 23.01.2026

  • 41 Нали осъзнаваш колега, че

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Руската пропаганда":

    Като пишеш че "Руската пропаганда опростачва и винаги има за цел глупака" търсиш причината за собствената си олигофрения и зависимости на грешен адрес? А и когато по 100 пъти на ден го повтаряш диагнозата ти се потвърждава? Нали го осъзнаваш? Или НЕ ... И впрпчем даваш ли си сметка че тази простотия си я копирал и повече от 100 пъти? И какво мислиш че постигаш и не виждаш ли че хората ти слагат масово (-)

    12:26 23.01.2026

  • 42 Де ги тея комунисти

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Психо":

    В Афганистан ли? Или в САЩ ?

    12:30 23.01.2026

  • 43 И колко точно

    1 0 Отговор
    изказването е „толкова обидно" ? Чувствата на някоя мека китка ли е засегнал или на някой от санитарният баталъон

    12:33 23.01.2026