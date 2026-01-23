Коментарите на Тръмп за НАТО в Афганистан предизвикаха остри реакции във Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп предизвика силни реакции сред британски законодатели и военни ветерани, след като в интервю за телевизия „Фокс Нюз“ заяви, че военнослужещите на НАТО в Афганистан „са стояли встрани от фронтовите линии“, предава БТА.

„Никога не сме имали нужда от тях. Те ще кажат, че са изпратили войници в Афганистан, което и направиха, но стояха малко встрани от бойните действия“, посочи Тръмп. Според критиците, това подценява 457-те британски жертви в конфликта и е особено остро, предвид факта, че Тръмп е избегнал военна служба във Виетнам.

Калвин Бейли, депутат от Лейбъристката партия и бивш офицер в Кралските военновъздушни сили, който е служил редом до американски специални части, заяви, че твърденията на Тръмп „не съответстват на реалността, която преживяхме ние, военнослужещите“. Той добави, че присъствието им там е било „защита на правата на свободните хора“.

Бен Оубийз-Джекти, консервативен депутат и бивш капитан в Кралския йоркширски полк, отбеляза, че „е тъжно как жертвите на нашите и на съюзническите сили в НАТО се подценяват толкова грубо“.

Тан Деси, председател на комисията по отбрана в Камарата на общините, определи коментарите на Тръмп като „ужасяващи и обидни за британските военнослужещи, които са рискували живота си, за да подкрепят съюзниците“.

Емили Торнбери, председател на комисията по външна политика, добави, че думите на американския президент са „не само неточни, но и обидни за семействата на загиналите“.

Журналистът и бивш военнослужещ Стивън Стюарт коментира, че изказването е „толкова обидно, колкото и неточно“, подчертавайки иронията, че Тръмп, който е избягал наборната служба във Виетнам, отправя подобни твърдения. „Той оскверни паметта на хилядите британски войници, които жертваха живота си в Афганистан“, каза Стюарт.

Лидерът на Либералните демократи Ед Дейви допълни в социалната мрежа „Екс“, че „Тръмп е избегнал военна служба пет пъти и няма право да поставя под въпрос жертвата на тези хора. Всички, които го възхваляват, трябва да се засрамят.“

Въпреки критиките, САЩ остават на първо място по загуби в конфликта в Афганистан с 2461 загинали, докато Обединеното кралство е на второ място с 457 жертви. Общият брой загинали сред съюзническите сили на САЩ достига 1160, което представлява една трета от коалиционните жертви, отбелязва ДПА.