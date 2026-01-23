Дания и НАТО се договориха за засилване на отбраната в Арктика

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че е постигнала съгласие с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта от засилване на защитата на Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите ѝ отбраната и сигурността в региона са въпрос от значение за целия алианс. Изявлението идва след седмици на напрежение, породено от изказвания на американския президент Доналд Тръмп за възможна анексия на Гренландия.

Правителствата на Дания и Гренландия, която е автономна територия под датски суверенитет, подчертаха, че статутът на острова не подлежи на преговори, но заявиха готовност за диалог по други въпроси.

Тръмп обяви, че САЩ са си осигурили пълен и постоянен достъп до Гренландия след разговори с Рюте, а генералният секретар на НАТО посочи, че съюзниците трябва да засилят усилията си за противодействие на заплахите от Русия и Китай в Арктика.

Рюте заяви, че работи с датското правителство за укрепване на възпирането и отбранителните способности в региона.

Фредериксен ще посети по-късно днес столицата на Гренландия Нуук, където ще се срещне с местното правителство.

Междувременно датският външен министър Ларс Льоке Расмусен съобщи, че представители на Дания и САЩ са провели разговори във Вашингтон за изготвяне на по-нататъшен план за действие, като подчерта необходимостта от спокоен и недраматичен дипломатически процес.

Според източник на Ройтерс Марк Рюте и Доналд Тръмп са се договорили за започване на тристранни преговори между САЩ, Дания и Гренландия за актуализиране на споразумението от 1951 г., уреждащо американското военно присъствие на острова.