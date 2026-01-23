Новини
Дания и НАТО се договориха за засилване на отбраната в Арктика

23 Януари, 2026 13:51 445 11

Решението идва на фона на напрежение около Гренландия и изявления на Доналд Тръмп за американски интерес към острова

Дания и НАТО се договориха за засилване на отбраната в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Датската министър-председателка Мете Фредериксен заяви, че е постигнала съгласие с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за необходимостта от засилване на защитата на Арктика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите ѝ отбраната и сигурността в региона са въпрос от значение за целия алианс. Изявлението идва след седмици на напрежение, породено от изказвания на американския президент Доналд Тръмп за възможна анексия на Гренландия.

Правителствата на Дания и Гренландия, която е автономна територия под датски суверенитет, подчертаха, че статутът на острова не подлежи на преговори, но заявиха готовност за диалог по други въпроси.

Тръмп обяви, че САЩ са си осигурили пълен и постоянен достъп до Гренландия след разговори с Рюте, а генералният секретар на НАТО посочи, че съюзниците трябва да засилят усилията си за противодействие на заплахите от Русия и Китай в Арктика.

Рюте заяви, че работи с датското правителство за укрепване на възпирането и отбранителните способности в региона.

Фредериксен ще посети по-късно днес столицата на Гренландия Нуук, където ще се срещне с местното правителство.

Междувременно датският външен министър Ларс Льоке Расмусен съобщи, че представители на Дания и САЩ са провели разговори във Вашингтон за изготвяне на по-нататъшен план за действие, като подчерта необходимостта от спокоен и недраматичен дипломатически процес.

Според източник на Ройтерс Марк Рюте и Доналд Тръмп са се договорили за започване на тристранни преговори между САЩ, Дания и Гренландия за актуализиране на споразумението от 1951 г., уреждащо американското военно присъствие на острова.


Дания
  • 1 Краят на ерата на Путин

    1 15 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    13:53 23.01.2026

  • 2 ПОРЕДНАТА ЕВРО ЩУРОТИЯ

    16 0 Отговор
    ТЕЗИ СЕ ОБЪРКАХА СЪВСЕМ,НЕ ЗНАЯТ НА КОЯ ПЛАНЕТА СЕ НАМИРАТ.ЖАЛКИ

    13:53 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Ако Мете беше жена воин като Лагерта, цялата армия на Дания вече щеше да е в Гренландия. Смотана жена. Дори за робиня на викинг не става.

    13:55 23.01.2026

  • 4 Малкия холандец

    7 1 Отговор
    След силното търсене на гренландски флагове се наблюдава и засилено търсене и потребление на наколенки в Дания

    13:58 23.01.2026

  • 5 Леко шизофрнично

    8 1 Отговор
    НАТО е предимно САЩ. Пък те се били разбрали да се пазят от себе си!!! Тия всички са за психиатрията. Парадоксите в днешно време са ежедневие.

    13:59 23.01.2026

  • 6 Опитват се да подкопаяр

    7 1 Отговор
    Русия през Гренландия.

    Номера няма да мине.

    13:59 23.01.2026

  • 7 рюте амбриажа

    5 1 Отговор
    и кВо сега ще воюваме ли срещу отбора или да.

    14:00 23.01.2026

  • 8 Лелее

    1 2 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове, копейкаджии.

    Коментиран от #10

    14:02 23.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Тръмп ще им вземе всичко.

    14:03 23.01.2026

  • 10 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лелее":

    Няма за какво да се учудваш. Тук са събрани най-безмозъчните тролове на земята - от тъп до най-тъп.

    14:04 23.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Когато Сърбия напада България, а правителството мисли да предаде София в ръцете на сърбите, една желязна българка от Русчук, насмита Премиера, Петко Каравелов и изпраща софийския гарнизон, един полк, срещу сръбските дивизии. Ако Екатерина Каравелова /руска възпитаничка - Санкт Петербург / беше като Метето, сега Сърбия щеше да стига до Търново.

    14:06 23.01.2026

Новини по държави:
