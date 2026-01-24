На Острова призоваха Стармър да поиска извинение от САЩ заради "обидно и невежо" изявление на Тръмп

Бивш британски министър на отбраната и ветеран от Афганистан призова Киър Стармър да привика американския посланик в Обединеното кралство и да поиска извинение за думите на Доналд Тръмп, че силите на НАТО „са били далеч от предните линии на бойните действия“.

Принц Хари също критикува коментарите на Тръмп.



Бившият депутат от Консервативната партия Тобиас Елууд, бивш председател на Комисията по отбрана на Камарата на общините, бивш министър на отбраната и ветеран от Афганистан, нарече твърдението на Тръмп „толкова обидно, колкото и невежо“, добавяйки, че това е „основание премиерът да призове американския посланик на "Даунинг стрийт" и да поиска извинение“. В интервю за Би Би Си Елууд говори за посещението си в провинция Хелманд като депутат, откъдето се е върнал обратно с датски товарен самолет с 20 ковчега, увити с датски знамена, на убити войници от страна-членка на НАТО.



Принц Хари от своя страна заяви, че загиналите британски войници при сражения в Афганистан заслужават да се гори за тях с уважение. Думите на Херцогът на Съсекс дойдоха, след като Киър Стармър заяви, че коментарите на Тръмп за британските войски в Афганистан са „обидни и откровено ужасяващи“. Хари е бил на две мисии в Афганистан като втори пилот в Кралските военновъздушни сили. „Служих там. Там си създадох приятели за цял живот. И там загубих приятели. Само от британска страна загинаха 457 военнослужещи. Животът на хиляди беше променен завинаги. Майки и бащи погребаха синове и дъщери. Деца останаха без родители“, изтъкна принц Хари.

Великобритания ще проведе нови разговори с Брюксел за присъединяване към многомилиарден фонд за отбрана на ЕС, тъй като и двете страни се стремят да задълбочат военното и икономическото сътрудничество след почти пълното разпадане на трансатлантическите отношения със САЩ тази седмица, пише „Файненшъл таймс“.



Британски министри ще проведат разговори със свои колеги от ЕС в Лондон на 2 февруари, с цел постигане на бърз напредък по редица области преди срещата на върха между двете страни, предварително насрочена за май. Длъжностни лица в Лондон и Брюксел заявяват пред „Файненшъл таймс“, че ще бъдат обсъдени разговорите за присъединяване на Великобритания към бъдещ кръг от фонда „Действия за сигурност за Европа“, тъй като националните столици се стремят да увеличат разходите за отбрана.



Офертата на Обединеното кралство да се присъедини към първоначалния фонд „Сигурност“ от 140 млрд. евро се провали през ноември, след като Великобритания отказа да плати милиарди евро такси, но има надежди, че разривът може да бъде поправен. Лондон смята, че входната такса за присъединятане е твърде висока. Изключването на Великобритания от фонда обаче предизвика безпокойство в цяла Европа, като страни, включително Германия и Италия, заявиха, че това ще изпрати грешно послание към Русия, тъй като тя продължава да води война в Украйна.

Военните заплахи на Доналд Тръмп към Гренландия и пренебрежителното му отношение към НАТО придадоха допълнителна спешност на разговорите за това как да се интегрира Великобритания - голям играч в европейската отбрана - в програмите на ЕС., коментира „Файненшъл таймс“. Вестникът цитира дипломат от ЕС, който казва: „Ако последните дни показаха нещо ясно, то е, че трябва да държим приятелите си близо. Трябва да има справедливо финансово участие“.