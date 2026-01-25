"Влязоха в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС"

Мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС, влизат в сила от днес с цел предпазване от шпионаж и дезинформация, предаде ДПА, съобщи БТА.
Когато пътуват в Шенгенското пространство извън държавата, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и техните сътрудници и членове на семействата им, вече ще трябва да уведомяват страната, в която пътуват, както и всички страни за транзитно преминаване най-малко 24 часа преди пътуването.
Държавите членки на ЕС могат също да въведат изискване за разрешение за влизане или транзитно преминаване, за да могат да забранят евентуално пътуване в случаи на съмнение. Пътуванията в рамките на страната, в която са на служба, не е необходимо да се регистрират.
Тази мярка бе официално приета през октомври миналата година като част от пакет със санкции срещу Русия и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз.
ЕС заяви, че мерките се прилагат на основание, че някои от засегнатите от тях лица участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространяване на дезинформация за войната, за да се повлияе на общественото мнение.
Според официални представители на ЕС нарушаването на тези изисквания може да бъде санкционирано с отнемане на дипломатическата акредитация.
Досега на руските дипломати като цяло бе позволено да пътуват свободно в рамките на ЕС. Източните страни от ЕС критикуват тази привилегия от години, но други държави членки се опасяват, че ограниченията за пътуване могат да предизвикат ответни мерки спрямо европейските дипломати в Русия.
