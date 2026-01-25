Новини
Влязоха в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС
  Тема: Украйна

25 Януари, 2026 10:14 839 23

Тази мярка бе официално приета през октомври миналата година като част от пакет със санкции срещу Русия

Влязоха в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС, влизат в сила от днес с цел предпазване от шпионаж и дезинформация, предаде ДПА, съобщи БТА.

Когато пътуват в Шенгенското пространство извън държавата, в която са акредитирани, руските дипломати и консулски служители, както и техните сътрудници и членове на семействата им, вече ще трябва да уведомяват страната, в която пътуват, както и всички страни за транзитно преминаване най-малко 24 часа преди пътуването.

Държавите членки на ЕС могат също да въведат изискване за разрешение за влизане или транзитно преминаване, за да могат да забранят евентуално пътуване в случаи на съмнение. Пътуванията в рамките на страната, в която са на служба, не е необходимо да се регистрират.

Тази мярка бе официално приета през октомври миналата година като част от пакет със санкции срещу Русия и публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз.

ЕС заяви, че мерките се прилагат на основание, че някои от засегнатите от тях лица участват в разузнавателни операции за Москва, включително шпионаж и разпространяване на дезинформация за войната, за да се повлияе на общественото мнение.

Според официални представители на ЕС нарушаването на тези изисквания може да бъде санкционирано с отнемане на дипломатическата акредитация.

Досега на руските дипломати като цяло бе позволено да пътуват свободно в рамките на ЕС. Източните страни от ЕС критикуват тази привилегия от години, но други държави членки се опасяват, че ограниченията за пътуване могат да предизвикат ответни мерки спрямо европейските дипломати в Русия.


  • 1 Последния Софиянец

    7 11 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула ще трябва да напусне дворците в Брюксел.Тръмп , Путин и Росен Желязков ще ги ползват.

    10:16 25.01.2026

  • 2 Гориил

    34 7 Отговор
    Лондон провокира и подстрекава една полумъртва държава да жертва живота на хиляди войници заради илюзията за присъединяване към ЕС и НАТО. Опиянени от лъжи и черна пропаганда, обикновените украинци все още вярват, че Европа ще спаси и защити Украйна от унищожение.

    Коментиран от #11

    10:16 25.01.2026

  • 3 фашизма в геюропа

    19 6 Отговор
    ще бъде изкоренен

    10:17 25.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Белгия влезе в Борда на Тръмп.В този дворец на снимката ще се нанесе Тръмп.

    10:17 25.01.2026

  • 5 дядото

    18 4 Отговор
    следват реципрочните мерки на русия.дипломатите от ес май няма да могат да ползват и обществените тоалетни

    10:18 25.01.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    9 18 Отговор
    Руските дипломати най-добре да се пратят на фронта в този изключително тежък за Русия момент !!!
    Сегодня си замина Белгород, оказа се че цялата ПВО е закарана на моята дача 😁

    Коментиран от #8

    10:18 25.01.2026

  • 7 КОЙ ВА ЕЕЕЕЗА ЖИВИ , БЕ СМРЪДЛИВИ ФАШАГИ

    10 6 Отговор
    АХ, ДРИЗ,ДРИЗ , ВАЖНАДА ГЕЙДРИСЛИВА ЕВРОПА !!!! ПОРЕДОТО БЕЗСИЛИЕ НА УМИРАЩАТА ГНИЛОЧ !!
    И ТЕ ВЗЕХА ЧЕ СИ ГО ПРЕМЕСИХА !!!

    10:20 25.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си пън

    11 5 Отговор
    кво да ви шпионират бе идиоти,затварянето на фабрики, непрекъснатите протести по улиците,тотал щета сте

    Коментиран от #17

    10:21 25.01.2026

  • 10 браво , сега се стягайте за бой

    10 5 Отговор
    щом спирате дипломацията, значи е ред на войната тя е продължение на дипломацията принципно

    10:22 25.01.2026

  • 11 оня с коня

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    10:23 25.01.2026

  • 12 бай Иван

    9 3 Отговор
    "Влязоха в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС"


    Колкото си по безпомощен толкова повече глупости правиш. Друго не мога да кажа

    10:29 25.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Жив ли си още?":

    "...жив ли си още.."

    Разбира се.
    За разлика от 500 000 узкоглази глупака дали фира за едното НИЩО.

    10:30 25.01.2026

  • 14 Русия

    6 4 Отговор
    Много скоро вие евро-атлантически фашисти ще се молите да дойдете в Москва за да целувате ръка на Великият В.Путин и да молите за прошка !!!

    Коментиран от #19

    10:32 25.01.2026

  • 15 Дипломатите

    2 5 Отговор
    провеждат политиката на държавата от която са, а като знаем каква е политиката на държавата им, значи е правилно, даже е недостатъчно

    10:34 25.01.2026

  • 16 Георгиев

    4 2 Отговор
    Това се нарича скрита война. И е тъпо, защото ще има насрещни мерки. В Русия дипломатите са основно в Москва и тяхното ограничаване в рамките на Московска област примерно ще е сериозен насрещен удар за западните разузнавачи на прикритие. Има изход и за едните и за другите. Агентурата ще пътува, връзките за предаване на инфо и друго ще се променят - възможно е и не е сложно. Да, преди война такива са мерките за разузнаванията - ограничителни. Но преодолими. Но и показателни - за който разбира.

    10:36 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лелее

    0 0 Отговор
    Тук отново се е напълнило със смахнати тролове копейкаджии.

    10:41 25.01.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Русия":

    Нали....
    Щото всички мои деца, децата на Песков, Лавров, Захарова, Медведев, Шойгу, Собянин, Собчак, Соловьов, Патрушев, Коношенков, Герасимов са в Русия, а не живеят, учат и радват на живота и интернета в "прогнилия" Запад ? Боже откyда се пръквате идьоти такива.....😁😁😁

    10:42 25.01.2026

  • 20 Гориил

    6 0 Отговор
    Президентът Путин мечтае да даде шанс за оцеляване на един от народите, които са му най-близки по култура, вяра и език. Москва не иска да измъчва или убива никого. Милиони украинци са се преместили в Русия, а руснаците се отнасят към тях топло и сърдечно. Войната между тези по същество обединени народи е провокирана от силите на ада в Съединените щати и Европа. Всъщност Украйна включва няколко западни региона, които са били част от Полша и Австро-Унгария в продължение на 700 години. Те са напълно чужди и враждебни на украинците и Украйна.

    Коментиран от #21

    10:42 25.01.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

     "...руснаците се отнасят към тях топло и сърдечно..."

    Топъл и сърдечен руснак е мъртвия руснак !!! 😁😁😁

    10:45 25.01.2026

  • 22 Поредното брутално нарушаване

    2 0 Отговор
    На международното право.... Не е изненада за атлантици и нацисти.

    10:45 25.01.2026

  • 23 ....

    3 0 Отговор
    Хайде заличавайте тая 404...

    10:46 25.01.2026

