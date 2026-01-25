Tръмп покани Италия да участва като страна-основател в Стабилизационните сили за Газа

Президентът на САЩ Доналд Tръмп е поканил Италия да участва като страна-основател в Стабилизационни сили за Газа, предаде БНР.



Премиерът Джорджа Мелони каза, че помолила Тръмп да промени условията на Съвета за мир, тъй като създава конституционни въпроси, които възпрепятстват Италия да се присъедини към него.



Опозицията смята, че Мелони унижава Италия, а лидера на Демократическата партия Ели Шлайн за медиите уточни:



“Мелони иска на всяка цена да участва, но първо трябва да мине през парламента. Трябва или да опровергае Тръмп или да каже дали му е обещала да промени Конституцията“.



Според ежедневника "Il Giornale", основната идея на предложението е Рим да не трябва да изпраща войски в Газа. Вместо това ангажиментът да е за обучение на бъдещата полиция там като се засили приносът на Италия чрез доказаните ѝ дипломатически канали с Израел, някои арабски държави и палестинското ръководство.



През миналата година външният министър Антонио Таяни изрично спомена за възможността Италия чрез карабинерите да обучава палестинските полицейски сили. Що се отнася до Съвета на мира, правителството сега очаква отговор от Белия дом.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещнаха снощи с премиера Бенямин Нетаняху в Израел и го призоваха да премине към втората фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа.

Това съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на канцеларията на израелския премиер.



Нетаняху се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, гласи изявлението.



Американски представител, пожелал да остане анонимен, посочи пред АП, че пратениците са работили в тясно сътрудничество с Нетаняху за връщането в Израел на останките на последния израелски заложник в Газа Ран Гвили и по предстоящите стъпки за демилитаризация на ивицата. Информацията е потвърдена и от местните издания „Таймс ъф Израел“ и „Джерузалем пост“.



Миналата седмица Уиткоф обяви началото на втората фаза от плана на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, която включва разоръжаването на палестинската групировка „Хамас“ и преходна технократична палестинска администрация в Газа.



Ръководителят на подкрепяния от САЩ технократски Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) Али Шаат заяви в четвъртък, че граничният пункт „Рафах“ между палестинския анклав и Египет - в действителност единственият път за влизане и излизане от ивицата Газа за почти всички нейни жители - около 2 милиона души, ще бъде отворен следващата седмица.



Комитетът ще действа под ръководството на Съвета за мир, председателстван от Тръмп, както и с подкрепата на българския дипломат Николай Младенов в качеството му на върховен представител за Газа, с мандат за възстановяване на институциите на ивицата Газа и възстановяване на основните функции за управление.

Върховният представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов е обсъдил с министъра на външните работи на Египет Бадр Абделати ситуацията в ивицата Газа и усилията за подкрепа на втората фаза от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това се посочва в изявление на египетското външно министерство, цитирано от БТА, публикувано в събота на страницата на правителството.



Двамата дипломати са засегнали и разполагането на международни сили за сигурност в ивицата Газа съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня, отварянето на граничния пункт при град Рафах и изтеглянето на Израел от ивицата Газа.



Министър Абделати е отбелязал, че изпълнението на ангажиментите от втората фаза на мирния план на Тръмп е от основно значение за стартирането на процес на бързо възстановяване на Газа и започването на реконструкция чрез подход, основан на реалните нужди на населението.



Младенов и Абделати са се съгласили да продължат координацията между си и да засилят консултациите по отношение на развитието на ситуацията в Газа в подкрепа на усилията за постигане на траен мир и стабилност в региона, изтъкват от египетското ведомство.



Бившият министър на външните работи на България Николай Младенов, който пое ролята на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток. През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак (UNAMI), а от 2015 г. до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес.

Израелската армията заяви вчера, че нейни сили в северната част на палестинския анклав са идентифицирали няколко терористи, които са пресекли така наречената жълта линия и са поставили взривно устройство, предаде БТА.

Те са създали "непосредствена заплаха" и са били убити от военновъздушните сили на Израел, след като са били идентифицирани, се казва в изявление на израелската армия.

Израел обяви така наречената жълта линия за новата граница с ивицата Газа, отбелязва ДПА. Линията маркира позициите, на които се е изтеглила израелската армия като част от споразумението за спиране на огъня с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Според различни източници Израел контролира малко повече от половината от ивицата Газа, която е около 41 км дълга и 6-12 км широка.