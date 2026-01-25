Новини
Поредна трагедия с мигранти в Егейско море

25 Януари, 2026 03:46, обновена 25 Януари, 2026 03:48 439 4

. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете

Поредна трагедия с мигранти в Егейско море - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Поредна трагедия с мигранти в Егейско море. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете.

С кораби на гранична полиция и с вертолети издирват изчезналите мигранти в Егейско море.

Една от жертвите е малолетно момче, съобщават спасителите. Още четирима души са в неизвестност.

Включиха се в операцията доброволци с яхти и военни водолази. Предполага се че в лодката са пътували около 80. човека.

Не се знае колко души издирваме, съобщиха от морска охрана, защото пътниците в лодката дават противоречива информация.

Лодката се опитва да акостира до остров Икария в Егейско море, но се разбива в скали.

Повечето пътници са паднали в морето.

Ако се потвърди бройката на пътниците, говорим за голяма трагедия, казаха опитни рибари, които доброволно помагат на властите.

Няколко от спасените мигранти са в болница, но няма опасност за живота им.

Няма пострадали от майките с деца, съобщават лекуващите лекари.

Продължава издирването.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Българин

    2 2 Отговор
    Чак пък ги издирват нелегалните! Какво правят там?

    03:55 25.01.2026

  • 2 Асен

    2 2 Отговор
    Няколко хрантутника и престъпници по-малко в Европа

    03:57 25.01.2026

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Сичко живо бега от нас, бате, сметай.

    04:14 25.01.2026

  • 4 ?????

    0 0 Отговор
    Не разбрах къде е трагедията.

    04:32 25.01.2026

