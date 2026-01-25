Поредна трагедия с мигранти в Егейско море. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете.
С кораби на гранична полиция и с вертолети издирват изчезналите мигранти в Егейско море.
Една от жертвите е малолетно момче, съобщават спасителите. Още четирима души са в неизвестност.
Включиха се в операцията доброволци с яхти и военни водолази. Предполага се че в лодката са пътували около 80. човека.
Не се знае колко души издирваме, съобщиха от морска охрана, защото пътниците в лодката дават противоречива информация.
Лодката се опитва да акостира до остров Икария в Егейско море, но се разбива в скали.
Повечето пътници са паднали в морето.
Ако се потвърди бройката на пътниците, говорим за голяма трагедия, казаха опитни рибари, които доброволно помагат на властите.
Няколко от спасените мигранти са в болница, но няма опасност за живота им.
Няма пострадали от майките с деца, съобщават лекуващите лекари.
Продължава издирването.
Поредна трагедия с мигранти в Егейско море
25 Януари, 2026 03:46, обновена 25 Януари, 2026 03:48 439 4
. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете
Поредна трагедия с мигранти в Егейско море. Издирват се изчезнали в морето. Има загинало дете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
03:55 25.01.2026
2 Асен
03:57 25.01.2026
3 Пустиня(к)
04:14 25.01.2026
4 ?????
04:32 25.01.2026