Новини
Свят »
Пакистан »
Заради публикации в социалните мрежи: Двойка пакистанци влиза в затвора за 17 години

Заради публикации в социалните мрежи: Двойка пакистанци влиза в затвора за 17 години

25 Януари, 2026 05:13, обновена 25 Януари, 2026 04:18 399 1

  • присъда-
  • правозащитници-
  • пакистан-
  • социални мрежи

Присъдата беше произнесена от съдия Афзал Майока в Исламабад, ден след ареста на правозащитниците

Заради публикации в социалните мрежи: Двойка пакистанци влиза в затвора за 17 години - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Пакистански съд осъди правозащитниците и адвокати Зайнаб Мазари и нейния съпруг Хади Али Чата на по 17 години затвор заради публикации в социалните мрежи, които според властите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност, предаде Асошиейтед Прес.

Присъдата беше произнесена днес от съдия Афзал Майока в Исламабад, ден след ареста на двойката.

Двойката се яви за кратко в съдебната зала чрез видео връзка, но като цяло бойкотираше процеса и съдията реши да приключи делото и да произнесе присъдите. В решението на съда се посочва, че Мазари в продължение на няколко години е публикувала поредица от съобщения в социалните мрежи, чрез които е популяризирала програмата на забранени групи, включително сепаратистка организация от провинция Белуджистан и пакистанските талибани. Прокурорите обвиниха Мазари в разпространяване на „антидържавно“ и „подвеждащо“ съдържание, като заявиха, че съпругът ѝ активно ѝ е помагал.

Делото започна след жалба, подадена през август 2025 г. до Националната агенция за разследване на киберпрестъпления, в която двойката е обвинена, че използва социалните мрежи, за да злепоставя държавата и нейните институции за сигурност. Обвиненията срещу двамата правозащитници официално бяха повдигнати през октомври 2025 г., но те многократно са отказвали да се явят в съда. И двамата отричат да са извършили нещо нередно.

Арестите и присъдите бяха категорично осъдени от местни и международни правозащитни организации. „Амнести Интернешънъл“ описа случая като част от по-широкообхватна кампания за съдебно преследване и сплашване на критици на правителството и изрази опасения относно спазването на процедурите и употребата на сила по време на ареста на двойката.

Мазари и Чата са известни с това, че представляват журналисти, политически фигури и активисти, които според тях са били задържани без справедлив процес, посочва АП. Мазари е и дъщеря на бившия министър на правата на човека Ширин Мазари.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е демократично

    2 2 Отговор
    Същото се случва от години в Германия, Великобритания и разни други yлтралибepастдeмокpатични кoчини

    04:28 25.01.2026