Заради публикации в социалните мрежи: Двойка пакистанци влиза в затвора за 17 години

Пакистански съд осъди правозащитниците и адвокати Зайнаб Мазари и нейния съпруг Хади Али Чата на по 17 години затвор заради публикации в социалните мрежи, които според властите са били насочени срещу държавата и нейните институции за сигурност, предаде Асошиейтед Прес.

Присъдата беше произнесена днес от съдия Афзал Майока в Исламабад, ден след ареста на двойката.

Двойката се яви за кратко в съдебната зала чрез видео връзка, но като цяло бойкотираше процеса и съдията реши да приключи делото и да произнесе присъдите. В решението на съда се посочва, че Мазари в продължение на няколко години е публикувала поредица от съобщения в социалните мрежи, чрез които е популяризирала програмата на забранени групи, включително сепаратистка организация от провинция Белуджистан и пакистанските талибани. Прокурорите обвиниха Мазари в разпространяване на „антидържавно“ и „подвеждащо“ съдържание, като заявиха, че съпругът ѝ активно ѝ е помагал.

Делото започна след жалба, подадена през август 2025 г. до Националната агенция за разследване на киберпрестъпления, в която двойката е обвинена, че използва социалните мрежи, за да злепоставя държавата и нейните институции за сигурност. Обвиненията срещу двамата правозащитници официално бяха повдигнати през октомври 2025 г., но те многократно са отказвали да се явят в съда. И двамата отричат да са извършили нещо нередно.

Арестите и присъдите бяха категорично осъдени от местни и международни правозащитни организации. „Амнести Интернешънъл“ описа случая като част от по-широкообхватна кампания за съдебно преследване и сплашване на критици на правителството и изрази опасения относно спазването на процедурите и употребата на сила по време на ареста на двойката.

Мазари и Чата са известни с това, че представляват журналисти, политически фигури и активисти, които според тях са били задържани без справедлив процес, посочва АП. Мазари е и дъщеря на бившия министър на правата на човека Ширин Мазари.