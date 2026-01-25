Обединеното кралство ще бъде създадена нова национална полицейска сила, която да поеме разследванията в борбата с тероризма, измамите и престъпните банди.



Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че новата Национална полицейска служба, наречена още „британското ФБР“, ще използва „таланти от световна класа и най-съвременни технологии за проследяване и залавяне на опасни престъпници“.



Новата служба на практика ще обедини работата на съществуващи агенции като Националната агенция за борба с престъпността и регионалните звена за организирана престъпност в една и съща организация, като ще закупи нови технологии, като например такава за разпознаване на лица, която да бъде използвана от всички сили.



Шабана Махмуд каза за Би Би Си, че полицейската дейност е заседнала „в различен век от настоящия“ и новият орган ще бъде част от поредица полицейски реформи, които тя ще представи в понеделник.



Националната полицейска служба ще обхваща ще обхваща Англия и Уелс, но ще може да действа и в останалите части на Обединеното кралство – Шотландия и Северна Ирландия.



Тя ще бъде оглавена от национален полицейски комисар, който ще стане най-високопоставеният полицейски началник в страната.

Министерството на вътрешните работи заяви, че местните полицейски служители са „обременени“ с борбата с тежки престъпления без адекватно обучение, което ги прави неспособни да се справят с всекидневнинарушения като кражби от магазини и антисоциално поведение.



Сега разузнавателна информация и ресурси ще бъдат споделяни между различните сили на етапи, за да се гарантира, чехората получаватедно и също ниво на сигурност, „независимо къде живеят“, се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

Докато правителството твърди, че разпознаването на лица е довело до бързо намаляване на престъпността - според наличните данни до 1700 ареста през последните две години,правозащитници изразиха загриженост за евентуални проблеми, свързани с предразсъдъците и неприкосновеността на личния живот.

Междувременно стана ясно, че лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фарадж присъства на Световния икономически форум в Давос с пропуск, предоставен му от семейния офис на иранския милиардер Сасан Гандехари, който твърди, че британският политик консултира компанията му от 2018 година насам, разкри „Файненшъл таймс“.



Найджъл Фарадж, който всъщност критикува голямото събитие като“откъснато от реалността“, е посочен в списъка с участници в Световния икономически форум като свързан с HP Trust на Гандехари, пише изданието.



Гандехари е платил и хотелските разходи на Фараджв Давос.



HP Trust е отправилакъсно искане до Световния икономически форум Фарадж да се присъедини към делегацията им в Швейцария като съветник на фирмата, която е един от спонсорите на годишната среща в Давос, според запознати с въпроса.



Малко известната компания, която твърди, че има портфолио от активи на стойност 10 милиарда долара, е заявила пред Световния икономически форум, че Фарадж е бил съветник през последните осем години, казаха източниците пред „Файненшъл таймс“.



Фарадж все още не е разкрил подобна роля в регистъра на интересите на депутатите на британския парламент. Депутатите са длъжни да изброят всички значителни официални или неофициални неплатени роли в рамките на 28 дни.



Адвокат на Гандехари заяви, че Фарадже присъствал като „почетен и неплатен съветник“. Гандехари е покрил разходите за пропуска и настаняването на Фарадж, добави адвокатът. Говорител на Фараджзаяви, че HP Trust е предоставила пропуска му за делегат, но „категорично отричеНайджъл Фараж някога да е бил съветник на компанията.От Световния икономически форум са отказали коментар за „Файненшъл таймс“.