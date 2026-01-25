Мобилна сондажна платформа се срина по време на движение в северната част на Аляска ВИДЕО

Голяма мобилна сондажна платформа се е срутила по време на движение в северната част на Аляска. Няма сериозно пострадали, съобщи Alaska's News Source в събота.

Според източника, пожар е избухнал на сондажна платформа на ConocoPhillips Alaska, след което тя се е наклонила и е паднала.

„Щетите върху околната среда са минимални и няма разрушения по нефтената инфраструктура или съоръжения“, каза губернаторът на Аляска Майк Дънливи.

Представители на ConocoPhillips Alaska, цитирани от Alaska's News Source, отбелязаха, че никой на платформата не е сериозно пострадал. Те също така съобщиха, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.