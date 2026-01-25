Новини
Мобилна сондажна платформа се срина по време на движение в северната част на Аляска ВИДЕО

25 Януари, 2026 05:13, обновена 25 Януари, 2026 05:18

При инцидента няма пострадали, а щетите върху околната среда са минимални, уверяват специалисти

Мобилна сондажна платформа се срина по време на движение в северната част на Аляска ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Голяма мобилна сондажна платформа се е срутила по време на движение в северната част на Аляска. Няма сериозно пострадали, съобщи Alaska's News Source в събота.

Според източника, пожар е избухнал на сондажна платформа на ConocoPhillips Alaska, след което тя се е наклонила и е паднала.

„Щетите върху околната среда са минимални и няма разрушения по нефтената инфраструктура или съоръжения“, каза губернаторът на Аляска Майк Дънливи.

Представители на ConocoPhillips Alaska, цитирани от Alaska's News Source, отбелязаха, че никой на платформата не е сериозно пострадал. Те също така съобщиха, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джон

    7 0 Отговор
    Е нали е мобилна, затуй мръднала.:))

    05:22 25.01.2026

  • 2 Ами Турчина

    8 2 Отговор
    Неможачи. Ако беше станало в Русия щяхте да оревете орталъка. Замърсявания, некадърност, жертви,щети....

    Коментиран от #3

    05:24 25.01.2026

  • 3 Еееее ти пък

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами Турчина":

    Тази сонда е демократична и не замърсява.

    05:30 25.01.2026

  • 4 А де

    1 0 Отговор
    Нямало пострадали - екипите за спешна помощ работят .

    Коментиран от #5

    05:46 25.01.2026

  • 5 Пет трола

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А де":

    Няма пострадали, също като при потъването на титаник. Сондирането в морето винаги крие сериозни рискове.

    06:07 25.01.2026