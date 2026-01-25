Мобилна сондажна платформа се срина по време на движение в северната част на Аляска ВИДЕО

Голяма мобилна сондажна платформа се е срутила по време на движение в северната част на Аляска. Няма сериозно пострадали, съобщи Alaska's News Source в събота.
Според източника, пожар е избухнал на сондажна платформа на ConocoPhillips Alaska, след което тя се е наклонила и е паднала.
„Щетите върху околната среда са минимални и няма разрушения по нефтената инфраструктура или съоръжения“, каза губернаторът на Аляска Майк Дънливи.
Представители на ConocoPhillips Alaska, цитирани от Alaska's News Source, отбелязаха, че никой на платформата не е сериозно пострадал. Те също така съобщиха, че на мястото на инцидента работят служби за спешна помощ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джон
05:22 25.01.2026
2 Ами Турчина
Коментиран от #3
05:24 25.01.2026
3 Еееее ти пък
До коментар #2 от "Ами Турчина":Тази сонда е демократична и не замърсява.
05:30 25.01.2026
4 А де
Коментиран от #5
05:46 25.01.2026
5 Пет трола
До коментар #4 от "А де":Няма пострадали, също като при потъването на титаник. Сондирането в морето винаги крие сериозни рискове.
06:07 25.01.2026