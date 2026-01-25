Новини
Свят »
Дания »
Столицата на Гренландия остана без ток

Столицата на Гренландия остана без ток

25 Януари, 2026 06:33, обновена 25 Януари, 2026 06:37 1 161 8

  • гренландия-
  • столица-
  • нуук-
  • електричество-
  • авария

Работи се по осигуряването на резервно електрозахранване на град Нуук

Столицата на Гренландия остана без ток - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Eлектрозахранването във всички части на столицата на Гренландия Нуук бе прекъснато в събота вечерта заради авария на електропровод, съобщи местният доставчик на електроенергия „Нукисиорфиит“ (Nukissiorfiit), цитиран от Ройтерс.

Компанията работи по осигуряването на резервно електрозахранване. Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време, пише на страницата на „Нукисиорфиит“.

Според свидетелства на очевидци прекъсването на електрозахранването е настъпило едновременно в целия град.

„Нукисиорфиит“ и полицията в Гренландия публикуваха изявления във „Фейсбук“ относно спирането на тока, но без да предоставят подробности.

Прекъсването на електрозахранването последва актуализация на насоките за готовност при извънредни ситуации от властите в Гренландия по-рано през седмицата, в отговор на заявения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп да контролира автономния датски арктически остров с население от едва 57 000 души.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев

    11 1 Отговор
    И те като нас.
    Е нали ще стават щат на САЩ. Краварски мир

    06:39 25.01.2026

  • 2 БНТ

    11 1 Отговор
    Зеленски ще им прати генератори

    06:41 25.01.2026

  • 3 Екстри

    5 0 Отговор
    На кюмбето не му трябва ток.

    06:44 25.01.2026

  • 4 Путин

    7 0 Отговор
    Предполагам съвсем случаен инцидент…

    06:52 25.01.2026

  • 5 Удивително явление

    8 0 Отговор
    Нима американците започнаха да бомбандират енергетическата сустема на Герландия.

    06:55 25.01.2026

  • 6 Не е възможно

    8 1 Отговор
    толкова далеч на север да няма вече подсигурено резервно електрозахранване и тепърва да подсигуряват такова.

    06:57 25.01.2026

  • 7 Тръмп..

    1 0 Отговор
    Спирам ви тока..

    07:24 25.01.2026

  • 8 оня с коня

    1 0 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    07:29 25.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания