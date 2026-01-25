Столицата на Гренландия остана без ток

Eлектрозахранването във всички части на столицата на Гренландия Нуук бе прекъснато в събота вечерта заради авария на електропровод, съобщи местният доставчик на електроенергия „Нукисиорфиит“ (Nukissiorfiit), цитиран от Ройтерс.
Компанията работи по осигуряването на резервно електрозахранване. Смята се, че аварията е настъпила заради лошото време, пише на страницата на „Нукисиорфиит“.
Според свидетелства на очевидци прекъсването на електрозахранването е настъпило едновременно в целия град.
„Нукисиорфиит“ и полицията в Гренландия публикуваха изявления във „Фейсбук“ относно спирането на тока, но без да предоставят подробности.
Прекъсването на електрозахранването последва актуализация на насоките за готовност при извънредни ситуации от властите в Гренландия по-рано през седмицата, в отговор на заявения интерес от страна на американския президент Доналд Тръмп да контролира автономния датски арктически остров с население от едва 57 000 души.
