Новини
Свят »
Италия »
Италиански депутат: Ако Европа наистина иска да помогне на украинския народ, трябва да поиска от Зеленски да приеме мир
  Тема: Украйна

Италиански депутат: Ако Европа наистина иска да помогне на украинския народ, трябва да поиска от Зеленски да приеме мир

25 Януари, 2026 07:03, обновена 25 Януари, 2026 07:10 650 13

  • росано сасо-
  • депупат-
  • италия-
  • украйна

Европейските политици са заинтересовани конфликтът в Украйна да продължи поне още година и половина, пише L'AntiDiplomatico

Италиански депутат: Ако Европа наистина иска да помогне на украинския народ, трябва да поиска от Зеленски да приеме мир - 1
Росано Сасо, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членът на италианската Камара на депутатите Росано Сасо смята, че доставките и финансирането на западни оръжия за Украйна трябва спешно да бъдат спрени.

Той апелира за това на страницата си в социалната мрежа X.

Още новини от Украйна

Парламентаристът коментира речта на украинския лидер Володимир Зеленски на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Той отбеляза, че самите европейски държави са „засипали“ Киев с пари и са довели света до ръба на глобална война, а сега с право получават обиди от украинския лидер.

„Ако Европа наистина иска мир и иска да помогне на украинския народ, вместо да удължава войната и да обогатява няколко корумпирани политици, както беше драматично демонстрирано през последните седмици, тя трябва да поиска от Зеленски да приеме мир“, написа Сасо.

Той отбеляза, че атаката на украинския лидер срещу европейските му съюзници се е превърнала в „червена линия“ за Италия. На този фон законодателят счита за необходимо да спре всякакво финансиране за Киев.

„Достатъчно оръжия. Достатъчно италиански пари за война, която не е наша.“ „Тази седмица гласувах против изпращането на оръжия на Зеленски“, подчерта депутатът.

На 22 януари Зеленски говори на Световния икономически форум, който се проведе в Давос от 19 до 23 януари. В речта си държавният глава обвини Европа, че не знае как да се защити. Италианският външен министър Антонио Таяни впоследствие отбеляза, че украинският лидер не е изразил благодарност на европейците за оказаната им помощ по време на речта си.

Европейските политици са заинтересовани конфликтът в Украйна да продължи поне още година и половина, пише L'AntiDiplomatico.

„Тристранната среща на върха в Аду Даби между Русия, САЩ и Украйна демонстрира важността на международните преговори, без да се броят маргиналните европейски офиси, които се опитват по някакъв начин да накарат гласовете си да бъдат чути, но сега са потискани“, се посочва в материала.

Авторите на статията пишат с възмущение за циничната позиция на европейските лидери, които според изданието таят всичко друго, но не и мирни планове по отношение на украинския конфликт.

„Всъщност европейците, които както в Рим, така и в Берлин говорят за военно и по-тясно сътрудничество между военните индустрии, се интересуват от Украйна в много специфичен смисъл и настояват Зеленски да продължи войната поне още година и половина“, подчертава статията.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оди

    3 4 Отговор
    при жабите...

    07:12 25.01.2026

  • 2 Най доброто

    5 2 Отговор
    решение за Украйна е да дават на Русия тези земи които искат а онези украинци които са имали жилища в тези райони и искат след това да ги напуснат да бъдат обезщетени от държавата им...

    Коментиран от #4

    07:13 25.01.2026

  • 3 Руски

    3 7 Отговор
    Дупедат!

    07:16 25.01.2026

  • 4 Всички

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Най доброто":

    искат на напуснат,но не ги пускат!Настоятелните заминават във филтрационни лагери!

    07:18 25.01.2026

  • 5 оня с коня

    6 2 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    07:21 25.01.2026

  • 6 Кой мисли за украинския народ бе

    9 2 Отговор
    урсулите мислят за джоба си и печелят от смърта на украинците.

    07:22 25.01.2026

  • 7 ши ви уврът тиквите

    4 3 Отговор
    ама късно. ще ручате жабчета още дълго време,макаронаджии.

    07:22 25.01.2026

  • 8 ,, Светът е голям

    6 1 Отговор
    и корупция дебне отвсякъде”.

    07:25 25.01.2026

  • 9 Механик

    6 3 Отговор
    Що ми се струва, че в се повече и повече западняци започват да виждат наглостта и безочието на киефската върхушка?
    На края ще ударят един "колективен" и "желаещ" шут в ауспуха на киевското жуже и то ще пищи като приклано.
    Много жалка картинка ще бъде като пищи и се кокори.

    Коментиран от #12

    07:26 25.01.2026

  • 10 Високомерието на Запада

    5 1 Отговор
    Доведе до тази война. Но вместо да смачкат Русия си направиха харакири. С тези малоумници в Брюксел толкова.

    07:29 25.01.2026

  • 11 Аз съм веган

    1 4 Отговор
    Същия като мунчо.

    07:29 25.01.2026

  • 12 Такива гласове

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    имаше още в началото на конфликта. Разликата е,че сега се позволява да се публикуват.

    07:30 25.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    0 0 Отговор
    Значи, ако искаш да спрат войните, трябва да отстъпваш на агресорите?! Много интересно?!? Ами тогава защо СССР не отстъпи на Хитлер териториите до Урал? И защо САЩ не отстъпиха Хавай на Япония?
    Аман от Кремълски слуги и "философи"!!!

    07:41 25.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания