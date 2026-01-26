Новини
Свят »
Конго »
Нападение, свързано с Ислямска държава, взе поне 25 жертви в Източно Конго

Нападение, свързано с Ислямска държава, взе поне 25 жертви в Източно Конго

26 Януари, 2026 06:44, обновена 26 Януари, 2026 05:48 433 0

  • конго-
  • атака-
  • ислямска държана-
  • жертви

Атаката е била извършена от групировката „Алианс на демократичните сили“

Нападение, свързано с Ислямска държава, взе поне 25 жертви в Източно Конго - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Най-малко 25 души са били убити при нападение на свързана с Ислямска държава групировка в източната част на Демократична република Конго, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на правозащитна група от провинция Итури.

Нападението е било извършено от групировката „Алианс на демократичните сили“ (АДС). Според съобщението 15 мъже са били изгорени живи в къща, а седем са били застреляни в селището Апакулу. Още трима са били убити на друго място в същата провинция.

Пред последните дни в източните райони на Демократична република Конго бяха регистрирани няколко нападения на въоръжени групировки, сред които АДС и подкрепяната от Руанда бунтовническа група М23.

АДС действа в граничния регион на Уганда и Конго. Тя възникна от бунтовническо движение срещу президента на Уганда Йовери Мусевени, но беше изтласкана в Конго от угандийската армия.

През юли миналата година тя извърши серия от нападения, в които бяха убити над 100 души.

Още близо 90 бяха убити от групировката през ноември.


Конго
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ