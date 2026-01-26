Новини
ЕС одобри край на вноса на руски газ от 2027 г.

ЕС одобри край на вноса на руски газ от 2027 г.

26 Януари, 2026

Съюзът правно обвързва обещанието си да се откъсне от зависимостта от Русия, въпреки съпротивата на Унгария и Словакия.

ЕС одобри край на вноса на руски газ от 2027 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Страните от Европейския съюз окончателно одобриха плана на блока за пълно прекратяване на вноса на руски газ от 2027 г., съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Това решение правно потвърждава ангажимента на ЕС да прекъсне енергийните си връзки с Русия, близо четири години след пълномащабното нахлуване на страната в Украйна през 2022 г.

На среща в Брюксел министрите от страните членки подкрепиха законопроекта, въпреки че Словакия и Унгария се противопоставиха. Унгария обяви намерението си да обжалва решението пред Европейския съд.

Одобрението на законопроекта беше възможно благодарение на квалифицираното мнозинство, което позволява да се заобиколи противопоставянето на държави, силно зависими от руския газ.

Според споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а газ по тръбопроводи - до 30 септември 2027 г. Срокът може да бъде удължен до 1 ноември 2027 г., ако някоя страна срещне затруднения при запълването на своите газови хранилища.

Преди войната в Украйна Русия доставяше над 40% от газа на ЕС, като този дял е намалял до около 13% през 2025 г.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Значи ще вкарваме само от Боташ?

    12:03 26.01.2026

  • 2 като клекнат зелковиците ще чуем

    14 4 Отговор
    ЕС одобри отново вноса на руски газ

    Коментиран от #23

    12:04 26.01.2026

  • 3 Копейка

    5 9 Отговор
    Шъ се беся!

    Коментиран от #8

    12:04 26.01.2026

  • 4 Ганчев

    7 6 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    Коментиран от #14

    12:05 26.01.2026

  • 5 хихи

    10 1 Отговор
    Всички демократи трябва да използват само демократичен газ

    12:05 26.01.2026

  • 6 Атина Палада

    9 4 Отговор
    най накрая сбогом газпром

    то всяка година им казваме сбогом и после се оказва че пак от русия се купува газтта

    Коментиран от #22

    12:06 26.01.2026

  • 7 Омазана ватенка

    2 10 Отговор
    Ваши ватенките се отказаха да строят АЕЦ в Турция?

    12:06 26.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Специална Военна Опсерация

    3 8 Отговор
    Путин се направи на интересен и САЩ му взеха доставките на газ и оръжие за ЕС.
    Путин - гений!

    12:06 26.01.2026

  • 10 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Евро дбилите сега ще лазят два пъти повече в краката на Тръмп 😂😂😂

    12:07 26.01.2026

  • 11 оня с коня

    7 1 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от ЕС

    12:07 26.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пенчо

    5 2 Отговор
    Пак ще е руски Само че през прекупвачи и трети страни

    12:07 26.01.2026

  • 14 Не, само

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганчев":

    започнаха да изнасят фабриките.

    12:07 26.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тома

    7 2 Отговор
    ЕС най много внос на газ имат от Русия а след 2027г. ще увеличи в пъти

    12:08 26.01.2026

  • 17 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Русия е във фалит

    12:08 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Атина Палада

    4 4 Отговор
    братушките пак хванаха средния......

    12:09 26.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вацев

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Това дебилл И.Христов ли го разправя?

    12:09 26.01.2026

  • 23 Специална Военна Опсерация

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "като клекнат зелковиците ще чуем":

    И как си мислиш, че ще отреагират от САЩ?!

    "Отказваме се от печалбите от газ и оръжие! "

    Верно, ли си вярваш?!

    12:09 26.01.2026

  • 24 Софиянец

    3 0 Отговор
    До тогава ще четем за рекордни покупки на руска газ от ЕС, бухаха
    Особено преди новия симен сезон 😂😂😂

    12:10 26.01.2026

  • 25 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    12:10 26.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:10 26.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    12:11 26.01.2026

  • 30 Да кажа

    3 1 Отговор
    Сменете заглавието с "Европейския съюз" приключи"!

    12:11 26.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Разбирача

    2 2 Отговор
    АЕЦ Козлодуй е строен от украинци.Доказан факт.

    12:12 26.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой

    3 1 Отговор
    Хм, с на американски газ от Русия, ще се наложи ли забрана? Учудващо е желанието за самоубийство на ЕС

    12:13 26.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хикочко..

    0 1 Отговор
    Дреме им на кремля..делхи и пекин,а те са над два млрда хора,и ще се облажат с евтино масковско синьо гориво и икономиките им-ще батишат урсулците хи хи

    12:15 26.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бащата на някаква Саяна

    1 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:16 26.01.2026

  • 42 Нов мощен удар

    1 0 Отговор
    В зурлите на копейките.

    12:16 26.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Направо е смешен

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди ми

    12:17 26.01.2026

  • 45 за пореден път

    0 0 Отговор
    Кретените от ЕС ще продължат да купуват руски газ, купен от САЩ, Китай или Индия, и препродаден им на двойна цена. За това ще плащат гражданите на ЕС с все по-голяма мизерия и бедност. Кой им плаща на тези да убиват Европа? Незабавно разпускане на ЕС и неговото преосноваване на нови принципи, зачитащи суверенитета и правото на мнение на всички страни. В момента е пълна диктатура на Лайен-Калас и подчинените им мижитурки, които никой не е избирал.

    12:18 26.01.2026

