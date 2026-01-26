ЕС одобри край на вноса на руски газ от 2027 г.

Страните от Европейския съюз окончателно одобриха плана на блока за пълно прекратяване на вноса на руски газ от 2027 г., съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Това решение правно потвърждава ангажимента на ЕС да прекъсне енергийните си връзки с Русия, близо четири години след пълномащабното нахлуване на страната в Украйна през 2022 г.

На среща в Брюксел министрите от страните членки подкрепиха законопроекта, въпреки че Словакия и Унгария се противопоставиха. Унгария обяви намерението си да обжалва решението пред Европейския съд.

Одобрението на законопроекта беше възможно благодарение на квалифицираното мнозинство, което позволява да се заобиколи противопоставянето на държави, силно зависими от руския газ.

Според споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а газ по тръбопроводи - до 30 септември 2027 г. Срокът може да бъде удължен до 1 ноември 2027 г., ако някоя страна срещне затруднения при запълването на своите газови хранилища.

Преди войната в Украйна Русия доставяше над 40% от газа на ЕС, като този дял е намалял до около 13% през 2025 г.