ЕС одобри край на вноса на руски газ от 2027 г.

Страните от Европейския съюз окончателно одобриха плана на блока за пълно прекратяване на вноса на руски газ от 2027 г., съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Това решение правно потвърждава ангажимента на ЕС да прекъсне енергийните си връзки с Русия, близо четири години след пълномащабното нахлуване на страната в Украйна през 2022 г.
На среща в Брюксел министрите от страните членки подкрепиха законопроекта, въпреки че Словакия и Унгария се противопоставиха. Унгария обяви намерението си да обжалва решението пред Европейския съд.
Одобрението на законопроекта беше възможно благодарение на квалифицираното мнозинство, което позволява да се заобиколи противопоставянето на държави, силно зависими от руския газ.
Според споразумението ЕС ще спре вноса на руски втечнен природен газ до края на 2026 г., а газ по тръбопроводи - до 30 септември 2027 г. Срокът може да бъде удължен до 1 ноември 2027 г., ако някоя страна срещне затруднения при запълването на своите газови хранилища.
Преди войната в Украйна Русия доставяше над 40% от газа на ЕС, като този дял е намалял до около 13% през 2025 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:03 26.01.2026
2 като клекнат зелковиците ще чуем
Коментиран от #23
12:04 26.01.2026
3 Копейка
Коментиран от #8
12:04 26.01.2026
4 Ганчев
Коментиран от #14
12:05 26.01.2026
5 хихи
12:05 26.01.2026
6 Атина Палада
то всяка година им казваме сбогом и после се оказва че пак от русия се купува газтта
Коментиран от #22
12:06 26.01.2026
7 Омазана ватенка
12:06 26.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Специална Военна Опсерация
Путин - гений!
12:06 26.01.2026
10 стоян георгиев
12:07 26.01.2026
11 оня с коня
12:07 26.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пенчо
12:07 26.01.2026
14 Не, само
До коментар #4 от "Ганчев":започнаха да изнасят фабриките.
12:07 26.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тома
12:08 26.01.2026
17 Атина Палада
12:08 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Атина Палада
12:09 26.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вацев
До коментар #6 от "Атина Палада":Това дебилл И.Христов ли го разправя?
12:09 26.01.2026
23 Специална Военна Опсерация
До коментар #2 от "като клекнат зелковиците ще чуем":И как си мислиш, че ще отреагират от САЩ?!
"Отказваме се от печалбите от газ и оръжие! "
Верно, ли си вярваш?!
12:09 26.01.2026
24 Софиянец
Особено преди новия симен сезон 😂😂😂
12:10 26.01.2026
25 Атина Палада
12:10 26.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Атина Палада
12:10 26.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
12:11 26.01.2026
30 Да кажа
12:11 26.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Разбирача
12:12 26.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Някой
12:13 26.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хикочко..
12:15 26.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бащата на някаква Саяна
12:16 26.01.2026
42 Нов мощен удар
12:16 26.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Направо е смешен
12:17 26.01.2026
45 за пореден път
12:18 26.01.2026