Писториус настоява Тръмп да се извини за думите си за съюзниците на НАТО в Афганистан

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова президента на САЩ Доналд Тръмп да поднесе извинение за твърденията си, че съюзниците на Вашингтон в НАТО са избягвали участие на фронтовата линия по време на мисията в Афганистан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

С изявлението си Писториус се присъедини към нарастващата вълна от критики от страна на европейски политици и военни ветерани, които определиха думите на Тръмп като обидни и неверни. Миналата седмица американският президент заяви, че Съединените щати „никога не са се нуждаели“ от НАТО и обвини партньорите си, че са стояли „малко встрани от бойните действия“ в Афганистан.

„Това просто не е вярно и е дълбоко неуважително към загиналите съюзници. Те бяха там рамо до рамо със Съединените щати. Да се твърди обратното днес е погрешно“, заяви Писториус.

В операциите на НАТО „Трайна свобода“ и „Решителна подкрепа“ в Афганистан участваха хиляди германски военнослужещи, като 59 от тях загубиха живота си. Мисиите започнаха след терористичните атаки на „Ал Кайда“ срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

Писториус посочи, че възнамерява да постави темата при следващия си разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет и отново подчерта, че Тръмп дължи извинение. „Това би било жест на благоприличие, уважение и политическа мъдрост“, каза той.

Коментарите му последваха сходни реакции от други европейски лидери, сред които и британския премиер Киър Стармър, който определи изказването на Тръмп като „откровено ужасяващо“, въпреки обичайната си сдържаност към директни критики срещу американския президент.

Впоследствие Тръмп похвали „смелите“ британски войници, но не се извини за първоначалните си думи и не спомена жертвите на останалите съюзници. Великобритания даде 457 жертви по време на мисията в Афганистан.

Междувременно представители на администрацията на Тръмп продължават да критикуват европейските държави за недостатъчни разходи за отбрана и прекомерна зависимост от САЩ. Писториус, който води кампания за модернизация и укрепване на германските въоръжени сили, заяви, че Европа трябва да приеме новата реалност, в която не може да разчита на Вашингтон така, както през последните десетилетия. По думите му Бундесверът е „на много добър път“ да постигне целите си за възстановяване на военния си капацитет до 2029 г.