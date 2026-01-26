Новини
Писториус настоява Тръмп да се извини за думите си за съюзниците на НАТО в Афганистан

26 Януари, 2026 12:37 1 178 25

Германският министър на отбраната нарече изказването на американския президент неуважително към загиналите военнослужещи и подчерта, че Европа не може повече да разчита безусловно на САЩ

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова президента на САЩ Доналд Тръмп да поднесе извинение за твърденията си, че съюзниците на Вашингтон в НАТО са избягвали участие на фронтовата линия по време на мисията в Афганистан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

С изявлението си Писториус се присъедини към нарастващата вълна от критики от страна на европейски политици и военни ветерани, които определиха думите на Тръмп като обидни и неверни. Миналата седмица американският президент заяви, че Съединените щати „никога не са се нуждаели“ от НАТО и обвини партньорите си, че са стояли „малко встрани от бойните действия“ в Афганистан.

„Това просто не е вярно и е дълбоко неуважително към загиналите съюзници. Те бяха там рамо до рамо със Съединените щати. Да се твърди обратното днес е погрешно“, заяви Писториус.

В операциите на НАТО „Трайна свобода“ и „Решителна подкрепа“ в Афганистан участваха хиляди германски военнослужещи, като 59 от тях загубиха живота си. Мисиите започнаха след терористичните атаки на „Ал Кайда“ срещу САЩ на 11 септември 2001 г.

Писториус посочи, че възнамерява да постави темата при следващия си разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет и отново подчерта, че Тръмп дължи извинение. „Това би било жест на благоприличие, уважение и политическа мъдрост“, каза той.

Коментарите му последваха сходни реакции от други европейски лидери, сред които и британския премиер Киър Стармър, който определи изказването на Тръмп като „откровено ужасяващо“, въпреки обичайната си сдържаност към директни критики срещу американския президент.

Впоследствие Тръмп похвали „смелите“ британски войници, но не се извини за първоначалните си думи и не спомена жертвите на останалите съюзници. Великобритания даде 457 жертви по време на мисията в Афганистан.

Междувременно представители на администрацията на Тръмп продължават да критикуват европейските държави за недостатъчни разходи за отбрана и прекомерна зависимост от САЩ. Писториус, който води кампания за модернизация и укрепване на германските въоръжени сили, заяви, че Европа трябва да приеме новата реалност, в която не може да разчита на Вашингтон така, както през последните десетилетия. По думите му Бундесверът е „на много добър път“ да постигне целите си за възстановяване на военния си капацитет до 2029 г.


  • 1 Българин

    11 19 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове копейкаджии.

    Коментиран от #6

    12:38 26.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Според устава на Борда за мир на Тръмп България трябва да прати контингент в Гренландия, Венецуела и Иран.

    Коментиран от #5

    12:39 26.01.2026

  • 3 Шопо

    13 3 Отговор
    Виж правило първо
    Шефа винаги е прав !

    12:39 26.01.2026

  • 4 Атина Палада

    7 9 Отговор
    Тръмп е кре..н!!!

    Коментиран от #20

    12:40 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стършел

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Е, И? Но откъде имаш тази ,, информация"

    Коментиран от #15

    12:42 26.01.2026

  • 7 Четох някъде

    13 2 Отговор
    Че третият райх
    Въпреки малоумието на ръководителите си
    Е създал такава военна машина и е издържал 6г. Война заради капацитетът на средната класа.
    Нещо подобно е с ЕС малоумие до шиу в брюксел
    И се дързат благодарение на средностатистическия гражданин и работник щот почне това да се подменя колапса ще настъпи мълниеносно

    12:43 26.01.2026

  • 8 Атина Палада

    4 14 Отговор
    Последния път германците,като се въоръжаваха- отекоха 20 милиона руски войници.....

    Коментиран от #10, #11, #12

    12:43 26.01.2026

  • 9 Атина Палада

    3 17 Отговор
    Този път Вермахта ще стигне до Камчатка

    Коментиран от #18

    12:45 26.01.2026

  • 10 Пишеш на ангро

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Провери пак статистиката за загинали военни и цивилни през ВСВ.

    12:49 26.01.2026

  • 11 Стършел

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    И послем: Германъците бяха Цепнати на две!

    12:55 26.01.2026

  • 12 Гост

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Изключително грешно, издавайки вашата историческа неграмотност, Госпожа Атина!
    Загиналите руски военни през 2 СВ са между 8 до 9 милиона! Загиналите германски военни са между 4 до 5 милиона! Съотношение 1:2 в полза на най страховита армия създавана някога, германската! Но..., подценила условията и решимост на руската земя и народ!!!

    12:55 26.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Клаузевиц

    6 1 Отговор
    Ами закрийте Рамщайн и другите бази и да видим койнкъде и каквонще прави лошото е че няма единно европейско командване и специализация. Иначе на техническо ниво, се произвежда всичко необходимо и има достатъчно Бази на НАТОнавсякъде. Чехия Полша, Румъния имат мощности да произвеждат почти всичко за сухопътните войски , а Германия Франция, Швеция Италиян и Испания за. ВВС. За разлика от много други може да произвеждат широкофюзелажни самолети за транспорт. Реално бързо може да се сформира збачителна военна сила само либерастите трябва да си ходят в либерастия

    13:01 26.01.2026

  • 15 Българин

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "Стършел":

    От това което чета тук - изключително прости и безлични изказвания на хора, които величаят тирани и убийци като Путин, брадите в Иран и безмозъчния Ким.

    13:10 26.01.2026

  • 16 ПиШториус

    4 0 Отговор
    Требе а питам колко войни сме спечелили, ний джерманците де ???!

    13:11 26.01.2026

  • 17 Хахахаха

    2 7 Отговор
    59 немски жертви в Афганистан, за 20 години! Рашите дават повече жертви за превземането на две къщи от едно празно село в Донбас за половин ден!

    Коментиран от #22, #23

    13:23 26.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да се оправят

    2 0 Отговор
    Да му пише писмо а не да вряца по медиите

    13:32 26.01.2026

  • 20 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    разкарай се ма еФтина ..урво
    НЕ СИ Атина

    13:33 26.01.2026

  • 21 Възмутен

    4 0 Отговор
    "В операциите на НАТО „Трайна свобода“ и „Решителна подкрепа“ в Афганистан участваха хиляди германски военнослужещи, като 59 от тях загубиха живота си. Мисиите започнаха след терористичните атаки на „Ал Кайда“ срещу САЩ на 11 септември 2001 г."

    Че някой да е карал наведените да пращат войниците си в Афганистан за краварската война. Нито събитията от 11 септември 2001 г. бяха "терористични атаки" защото сграда №7 никой не я е атакувал ама и тя падна сигурно от солидарност, пък и "терористите" от Ал Кайда много добре знаете че са ваши терористи защото вече са "бойци свалили режима на Асад" че даже и Аналена Беброк пращахте при тях пък този който създаде Ал Кайда е възпитаник на ЦРУ. Помним как Хилърито посрещаше Осама бин Ладен като държавен глава.

    Като сте толкова ужким обидени от Тръмп излезте от НАТО и си направете собствена армия - ама май не ви стиска и сега се правите на ощипани моми.

    13:38 26.01.2026

  • 22 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    "Рашите дават повече жертви за превземането на две къщи от едно празно село в Донбас за половин ден!"

    Хайде бе от посолството ли те увериха че давали повече жертви - а не ти ли казаха защо тогава укрите отстъпват.

    13:43 26.01.2026

  • 23 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Не знам "рашите" колко жертви давали ама нашите козячета забравиха за "силното и сплотено НАТО" - ужким силно пък се разпадна без никой да го е нападал - един друг ще се изядат.

    13:45 26.01.2026

  • 24 Смешник

    2 0 Отговор
    Какво извинение очаква тоя Кога господар се е извинявал на слугите си

    13:48 26.01.2026

  • 25 ежко

    1 0 Отговор
    Писториус какво ще направи ,ако Тръмп не се извини?Ще се обиди и намуси ли?Ами да го направи!Тръмп явно показа ,че не му пука за мнението на някакви европейски чиновници!

    13:58 26.01.2026

