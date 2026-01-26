Писториус настоява Тръмп да се извини за думите си за съюзниците на НАТО в Афганистан

Германският министър на отбраната Борис Писториус призова президента на САЩ Доналд Тръмп да поднесе извинение за твърденията си, че съюзниците на Вашингтон в НАТО са избягвали участие на фронтовата линия по време на мисията в Афганистан, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
С изявлението си Писториус се присъедини към нарастващата вълна от критики от страна на европейски политици и военни ветерани, които определиха думите на Тръмп като обидни и неверни. Миналата седмица американският президент заяви, че Съединените щати „никога не са се нуждаели“ от НАТО и обвини партньорите си, че са стояли „малко встрани от бойните действия“ в Афганистан.
„Това просто не е вярно и е дълбоко неуважително към загиналите съюзници. Те бяха там рамо до рамо със Съединените щати. Да се твърди обратното днес е погрешно“, заяви Писториус.
В операциите на НАТО „Трайна свобода“ и „Решителна подкрепа“ в Афганистан участваха хиляди германски военнослужещи, като 59 от тях загубиха живота си. Мисиите започнаха след терористичните атаки на „Ал Кайда“ срещу САЩ на 11 септември 2001 г.
Писториус посочи, че възнамерява да постави темата при следващия си разговор с американския министър на отбраната Пийт Хегсет и отново подчерта, че Тръмп дължи извинение. „Това би било жест на благоприличие, уважение и политическа мъдрост“, каза той.
Коментарите му последваха сходни реакции от други европейски лидери, сред които и британския премиер Киър Стармър, който определи изказването на Тръмп като „откровено ужасяващо“, въпреки обичайната си сдържаност към директни критики срещу американския президент.
Впоследствие Тръмп похвали „смелите“ британски войници, но не се извини за първоначалните си думи и не спомена жертвите на останалите съюзници. Великобритания даде 457 жертви по време на мисията в Афганистан.
Междувременно представители на администрацията на Тръмп продължават да критикуват европейските държави за недостатъчни разходи за отбрана и прекомерна зависимост от САЩ. Писториус, който води кампания за модернизация и укрепване на германските въоръжени сили, заяви, че Европа трябва да приеме новата реалност, в която не може да разчита на Вашингтон така, както през последните десетилетия. По думите му Бундесверът е „на много добър път“ да постигне целите си за възстановяване на военния си капацитет до 2029 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #6
12:38 26.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:39 26.01.2026
3 Шопо
Шефа винаги е прав !
12:39 26.01.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #20
12:40 26.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стършел
До коментар #1 от "Българин":Е, И? Но откъде имаш тази ,, информация"
Коментиран от #15
12:42 26.01.2026
7 Четох някъде
Въпреки малоумието на ръководителите си
Е създал такава военна машина и е издържал 6г. Война заради капацитетът на средната класа.
Нещо подобно е с ЕС малоумие до шиу в брюксел
И се дързат благодарение на средностатистическия гражданин и работник щот почне това да се подменя колапса ще настъпи мълниеносно
12:43 26.01.2026
8 Атина Палада
Коментиран от #10, #11, #12
12:43 26.01.2026
9 Атина Палада
Коментиран от #18
12:45 26.01.2026
10 Пишеш на ангро
До коментар #8 от "Атина Палада":Провери пак статистиката за загинали военни и цивилни през ВСВ.
12:49 26.01.2026
11 Стършел
До коментар #8 от "Атина Палада":И послем: Германъците бяха Цепнати на две!
12:55 26.01.2026
12 Гост
До коментар #8 от "Атина Палада":Изключително грешно, издавайки вашата историческа неграмотност, Госпожа Атина!
Загиналите руски военни през 2 СВ са между 8 до 9 милиона! Загиналите германски военни са между 4 до 5 милиона! Съотношение 1:2 в полза на най страховита армия създавана някога, германската! Но..., подценила условията и решимост на руската земя и народ!!!
12:55 26.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Клаузевиц
13:01 26.01.2026
15 Българин
До коментар #6 от "Стършел":От това което чета тук - изключително прости и безлични изказвания на хора, които величаят тирани и убийци като Путин, брадите в Иран и безмозъчния Ким.
13:10 26.01.2026
16 ПиШториус
13:11 26.01.2026
17 Хахахаха
Коментиран от #22, #23
13:23 26.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Да се оправят
13:32 26.01.2026
20 стоян георгиев
До коментар #4 от "Атина Палада":разкарай се ма еФтина ..урво
НЕ СИ Атина
13:33 26.01.2026
21 Възмутен
Че някой да е карал наведените да пращат войниците си в Афганистан за краварската война. Нито събитията от 11 септември 2001 г. бяха "терористични атаки" защото сграда №7 никой не я е атакувал ама и тя падна сигурно от солидарност, пък и "терористите" от Ал Кайда много добре знаете че са ваши терористи защото вече са "бойци свалили режима на Асад" че даже и Аналена Беброк пращахте при тях пък този който създаде Ал Кайда е възпитаник на ЦРУ. Помним как Хилърито посрещаше Осама бин Ладен като държавен глава.
Като сте толкова ужким обидени от Тръмп излезте от НАТО и си направете собствена армия - ама май не ви стиска и сега се правите на ощипани моми.
13:38 26.01.2026
22 Антитрол
До коментар #17 от "Хахахаха":"Рашите дават повече жертви за превземането на две къщи от едно празно село в Донбас за половин ден!"
Хайде бе от посолството ли те увериха че давали повече жертви - а не ти ли казаха защо тогава укрите отстъпват.
13:43 26.01.2026
23 Зевзек
До коментар #17 от "Хахахаха":Не знам "рашите" колко жертви давали ама нашите козячета забравиха за "силното и сплотено НАТО" - ужким силно пък се разпадна без никой да го е нападал - един друг ще се изядат.
13:45 26.01.2026
24 Смешник
13:48 26.01.2026
25 ежко
13:58 26.01.2026