Интензивни валежи създадоха хаос в Атина

Силни дъждове предизвикаха сериозни проблеми днес в Атина, съобщават местните медии. Паднали дървета и клони блокираха улици и нанесли щети по автомобили, а на някои места се наложи пожарната да изпомпва вода от приземни етажи на къщи, предава БТА.

Според електронното издание на в. „Катимерини“, най-засегнати са южните квартали на столицата, включително районите Глифада и Аргируполи. В централните части на града също има множество сигнали за паднали клони и други предмети, причинени от силния вятър.

Националната метеорологична служба на Гърция актуализира извънредния си бюлетин и обяви оранжев код за гръмотевични бури в област Атика, включително Атина, като призова гражданите за повишено внимание и да избягват рискови места.