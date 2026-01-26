Новини
Свят »
Гърция »
Интензивни валежи създадоха хаос в Атина

Интензивни валежи създадоха хаос в Атина

26 Януари, 2026 14:37 733 11

  • гърция-
  • атина-
  • валежи

Паднали дървета, наводнени улици и щети по автомобили след оранжев код за гръмотевични бури

Интензивни валежи създадоха хаос в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силни дъждове предизвикаха сериозни проблеми днес в Атина, съобщават местните медии. Паднали дървета и клони блокираха улици и нанесли щети по автомобили, а на някои места се наложи пожарната да изпомпва вода от приземни етажи на къщи, предава БТА.

Според електронното издание на в. „Катимерини“, най-засегнати са южните квартали на столицата, включително районите Глифада и Аргируполи. В централните части на града също има множество сигнали за паднали клони и други предмети, причинени от силния вятър.

Националната метеорологична служба на Гърция актуализира извънредния си бюлетин и обяви оранжев код за гръмотевични бури в област Атика, включително Атина, като призова гражданите за повишено внимание и да избягват рискови места.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Махараминдри Баба

    1 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:38 26.01.2026

  • 2 Махараминдри Баба

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #4, #6

    14:39 26.01.2026

  • 3 Махараминдри Баба

    1 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:39 26.01.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри Баба":

    И 3 658 манекенки кат рибки , 4 000 кебапчета ,3 650 кИфтета , 20 печени агнета и 500 кила вино ...Бог да го прости бай Митьо Пищова , и той така боравеше с цифрите !!!

    14:47 26.01.2026

  • 5 Спецназ

    4 0 Отговор
    Планините на гърците са МРАМОР- ни- като нашата Пирин!

    Тези планини не поемат както Стара Планина, където е основно варовик и гранит до

    70% от водата да попива надолу!

    НЕ!

    Почти всичкия дъжд се юрва надолу по тесни и стръмни дерета и става мазало, Баце!
    ФАКТ!

    14:47 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Интензивни валежи

    0 0 Отговор
    Интензивни валежи - колко от 0 до n?

    15:24 26.01.2026

  • 8 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Ами така се случва когато телето реши, че каравата не може да му бъде майка. Когато тракийския Аргос е бил колонизиран от новодошлите гърци никой не е мислил за бури в област Атика. Важното е било местните жители да бъдат подчинени, после обявени за варвари и накрая заличени от историята, а всичката информация за тяхното съществуване унищожена. Единствено присвояват името Елини, както и до днес се опитват да се легитимират. Само дето още Омир им е оспорил това название: "Тридесет кораба вити след тях се редяха за поход.Тия, които живееха в мир в Пеласгийския Аргос,
    тия, които владееха Алос, Трехин и Алопа,
    плодната Фтия и малка Елада с жени най-красиви,
    тях мирмидонци, ахейци и елини всички зовяха,
    имаха кораби те петдесет със Ахила начело." (Илиада, песен 2, стих 680/685)
    И един византийски автор от късното среднвековие, но писал поне век и половна преди основаване на Аспарухова България: "И така Ахил заминал заедно с атридите, като водил своя собствена войска от 3000 души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи." (ГИБИ том 2 стр. 206 - издание на БАН 1958 г. и свободен достъп в мрежата)
    В крайна сметка дали гърците или по скоро българите имат по голямо право да се наричат Елини?

    15:25 26.01.2026

  • 9 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Че, то и без валежи в Атина си е хаос, а с валежи става двоен хаос! Е, то и в Софето не е по-розаво, но защо пък в случая да не позлорадстваме съвсем мъничко! -))))

    15:26 26.01.2026

  • 10 Агенция Тиква

    0 0 Отговор
    Тежка карма е да откраднеш €200 млрд евро по цени от 2007 г. по днешни цени са €400 млрд

    15:39 26.01.2026

  • 11 Боздуган

    0 0 Отговор
    В Пазарджик раздават шнорхели, едни и същи пътища се ремонтират уж през 10 години, но както и в Конго и при нас няма отводнителни канали.

    15:41 26.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания