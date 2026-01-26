Интензивни валежи създадоха хаос в Атина

Силни дъждове предизвикаха сериозни проблеми днес в Атина, съобщават местните медии. Паднали дървета и клони блокираха улици и нанесли щети по автомобили, а на някои места се наложи пожарната да изпомпва вода от приземни етажи на къщи, предава БТА.
Според електронното издание на в. „Катимерини“, най-засегнати са южните квартали на столицата, включително районите Глифада и Аргируполи. В централните части на града също има множество сигнали за паднали клони и други предмети, причинени от силния вятър.
Националната метеорологична служба на Гърция актуализира извънредния си бюлетин и обяви оранжев код за гръмотевични бури в област Атика, включително Атина, като призова гражданите за повишено внимание и да избягват рискови места.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Махараминдри Баба
Фидел Кастро 1992 г.
14:38 26.01.2026
2 Махараминдри Баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #4, #6
14:39 26.01.2026
3 Махараминдри Баба
14:39 26.01.2026
4 Сила
До коментар #2 от "Махараминдри Баба":И 3 658 манекенки кат рибки , 4 000 кебапчета ,3 650 кИфтета , 20 печени агнета и 500 кила вино ...Бог да го прости бай Митьо Пищова , и той така боравеше с цифрите !!!
14:47 26.01.2026
5 Спецназ
Тези планини не поемат както Стара Планина, където е основно варовик и гранит до
70% от водата да попива надолу!
НЕ!
Почти всичкия дъжд се юрва надолу по тесни и стръмни дерета и става мазало, Баце!
ФАКТ!
14:47 26.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Интензивни валежи
15:24 26.01.2026
8 ха, ха, ха...
тия, които владееха Алос, Трехин и Алопа,
плодната Фтия и малка Елада с жени най-красиви,
тях мирмидонци, ахейци и елини всички зовяха,
имаха кораби те петдесет със Ахила начело." (Илиада, песен 2, стих 680/685)
И един византийски автор от късното среднвековие, но писал поне век и половна преди основаване на Аспарухова България: "И така Ахил заминал заедно с атридите, като водил своя собствена войска от 3000 души, наричани тогава мирмидонци, а сега българи." (ГИБИ том 2 стр. 206 - издание на БАН 1958 г. и свободен достъп в мрежата)
В крайна сметка дали гърците или по скоро българите имат по голямо право да се наричат Елини?
15:25 26.01.2026
9 Теслатъ
15:26 26.01.2026
10 Агенция Тиква
15:39 26.01.2026
11 Боздуган
15:41 26.01.2026