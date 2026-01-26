Шефът на НАТО: Без потока от американски оръжия Украйна няма да може да продължи да се бори! САЩ имат нужда от НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова днес за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за Украйна. Рюте говори на общо заседание на комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи, съобщава БТА.
Европейското военно производство далеч не може да осигури на Украйна това, от което страната днес се нуждае, поясни Рюте. Без потока от оръжия от САЩ, Украйна няма да може да продължи да се бори, добави той. По неговите думи тази година украинската страна ще получи като дарение средства за отбрана на стойност 60 милиарда долара.
Наближаваме четвъртата трагична годишнина от руското военно нападение срещу Украйна, украинците преживяват най-тежката зима в последните десетилетия, отбеляза Рюте. Русия продължава да нанася поражения върху енергийната инфраструктура, за да остави украинците на студа и в тъмнина, добави той. Преговорите за мир, водени от САЩ, продължават и имат подкрепата на европейците, обобщи Рюте.
САЩ имат нужда от НАТО, заяви още генералният секретар на алианса Марк Рюте в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи. Той отговори на множество въпроси на евродепутати, сред които един от основните бе за бъдещето на Гренландия.
Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай.
Рюте уточни, че едновременно с това продължават разговорите между външните министри на Дания и Гренландия, и държавния секретар и САЩ Марко Рубио, като в първия се включи и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В тези разговори няма да се намесвам, каза Рюте.
Президентът Доналд Тръмп трябва да бъде защитен - мисля, че е прав по въпроса за проблемите със съвместната отбрана и с Гренландия, добави той. По неговите думи без Тръмп страните от пакта нямаше да повишат до два процента от БВП разходите си за отбрана до края на миналата година и нямаше да се договорят за повишение до пет на сто в близките години.
Рюте отхвърли възможността за намеса на НАТО в Иран. Той посочи, че пътят на Украйна към алианса е необратим, но в краткосрочен план не се наблюдава необходимата единодушна подкрепа сред съюзниците. Генералният секретар отбеляза, че броят на прехванатите руски ракети и дронове над Украйна намалява заради липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана и призова евродепутатите да окажат натиск над своите правителства, защото в Европа има достатъчно такава техника и тя трябва да бъде предадена на Киев. Всеки ден за украинците това е въпрос на живот и смърт, обобщи Рюте.
1 Феникс
Коментиран от #18
19:50 26.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #20, #23
19:50 26.01.2026
3 войната на фащ
Коментиран от #10
19:50 26.01.2026
4 умрял ...й
19:51 26.01.2026
5 Да,бе
19:51 26.01.2026
7 РЕАЛИСТ
19:52 26.01.2026
8 Мдаа
19:52 26.01.2026
9 Хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Троле дикога ще повтаряш тази тъпня.
19:52 26.01.2026
10 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #3 от "войната на фащ":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳
19:53 26.01.2026
11 розово дилдо
19:54 26.01.2026
12 Четири години
19:55 26.01.2026
13 оня с коня
До коментар #6 от "Българин":Е затуй сме тука де- да ги държим под око !
19:55 26.01.2026
14 гейлорд кукорчу
19:55 26.01.2026
15 Факт
19:56 26.01.2026
17 Спецназ
ШЕФЪТ на НАТО НЕ ЗНАЕ:
"Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай."
В МОМЕНТ КОГАТО САЩ ОКУПИРАТ Гренландия,
тоя Рютте се бори с икономическия достъп на Русия...
Щеше да е смешно, Баце, ама май си е трагично- при тоя охлюв спасение за НАТО не виждам!
ТОЯ като чуе САЩ и се нас.ра в гащите два пъти!
ТИ ЛИ БЕ??
ПФУ!
19:57 26.01.2026
18 А пък ти
До коментар #1 от "Феникс":признаваш, че Путин е толкова глупав и дементен, че се набута сам в този капан.
19:57 26.01.2026
19 Този
19:58 26.01.2026
20 Ха,ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Последния боклук Китай нема ли
19:59 26.01.2026
21 Копейки
Коментиран от #30
20:00 26.01.2026
22 Нещо се обърках
Няма ребус и ще плащаме на съединените щати защото ние в Европа нямаме нищо но генералшата Урсула е най-великата великанка и ,,умна ,, та дрънка
Коментиран от #38
20:01 26.01.2026
23 я пак!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":САЩ без НАТО са загубени, както и обратното, но това вече са временни подробности. Старта вече е даден след някакъв период САЩ остават на понеделника, освен ако някой следващ президент не обърне посоката.
Коментиран от #26
20:01 26.01.2026
24 Иван
20:03 26.01.2026
25 САЩ и НАТО
Коментиран от #28
20:04 26.01.2026
26 Иван
До коментар #23 от "я пак!":360° .......овцата Аналена Бербок.
Коментиран от #27
20:05 26.01.2026
27 По-голяма овца
До коментар #26 от "Иван":от Путин няма. ФАКТ.
Коментиран от #29
20:07 26.01.2026
28 Иван
До коментар #25 от "САЩ и НАТО":Синагогата и ЛГБТПQ винаги ще бъдат неразривно свързани.
20:08 26.01.2026
29 Иван
До коментар #27 от "По-голяма овца":Ти колко кила си?
20:09 26.01.2026
30 Доктор Петров
До коментар #21 от "Копейки":Пак не си си взел хапчетата! Казал съм ти, че в особенно тежко изразени клинични случаи като теб, това е повече от задължително! В противен случай идваме и пак те прибираме на "Четвърти Кулометър"... Впрочем Наполеон от десета стая ти праща поздрави!
20:10 26.01.2026
31 Гай Турий
Коментиран от #35
20:11 26.01.2026
32 Невероятно, но факт !
Коментиран от #36
20:11 26.01.2026
33 Иван
20:12 26.01.2026
34 руската мечка
20:13 26.01.2026
35 Иван
До коментар #31 от "Гай Турий":Марк Пут.те.
20:14 26.01.2026
36 Българин
До коментар #32 от "Невероятно, но факт !":Забрави да споменеш лопатките и чиповете от перални...
20:14 26.01.2026
37 Иван
20:16 26.01.2026
38 като питаш да ти кажа
До коментар #22 от "Нещо се обърках":След ВСВ Европа е ограничена в известна степен с международни договори във възможностите си да развива армии, военна промишленост и неконтролирани инвестиции във въоръжаване. Причината е, че двете Световни войни започват именно от Европа и опасенията отново да се получи подобна ситуация. Изхода се намира чрез създаване на НАТО с участието на САЩ, които нямат подобни наложени ограничения. Така САЩ, не без помощ и участие на Европа, създават огромен арсенал от оръжия и военна техника, като гарант за ответен отговор в защита на Европа. Днес нещата поеха в съвсем друга посока, където спешно се налага Европа сама да поеме защита на своята сигурност, което не е невъзможно, но подготовката ще отнеме години. В същото време САЩ сама срещу всички няма големи шансове в съвременния свят, колкото и добре да е въоръжена покрай сътрудничеството си с Европа. Наивно е, но не и невъзможно, някой да си въобразява, че сам може да се изправи срещу съвременния свят и силово да си наложи условията.
Коментиран от #43
20:17 26.01.2026
39 Ами
Пита се в задачата до кога ще страдат окраинците?
Отговорът - Докато започнат да страдат европейците.
А защо ще страдат европейците?
Отговорът - Защото все някой трябва да страда. Не може всички да са щастливи.
Коментиран от #41, #42
20:18 26.01.2026
40 Фелдмаршал сър Гутрие
20:19 26.01.2026
41 Русуфил хардлайнар
До коментар #39 от "Ами":Какъв е тоя фейлетон, пyтинче?! Всички страдат! Първо украинците, после руснаците, и след това европейците, само че Европа по нови данни излиза от кризата, а руснаците я задълбават и отиват на фалит, а ти тогава ще се скриеш и няма да чуем повече хабер от теб!
Коментиран от #45
20:28 26.01.2026
42 Бай Ганьо
До коментар #39 от "Ами":Отговорът е ,нашите копейки пак хващат средния
20:30 26.01.2026
43 Ами
До коментар #38 от "като питаш да ти кажа":Като пишеш глупости да ти кажа.
НАТО е създадено за да „държи Русия (СССР) вън,
САЩ – вътре, а Германия – долу (под контрол)“.
Думите са на лорд Хастингс Лайънел Исмей.
Първи генерален секретар на НАТО.
20:30 26.01.2026
44 Даниел Немитов
20:32 26.01.2026
