  Тема: Украйна

Шефът на НАТО: Без потока от американски оръжия Украйна няма да може да продължи да се бори! САЩ имат нужда от НАТО

26 Януари, 2026 19:48 864 45

Марк Рюте призова днес за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за Киев

Шефът на НАТО: Без потока от американски оръжия Украйна няма да може да продължи да се бори! САЩ имат нужда от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова днес за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за Украйна. Рюте говори на общо заседание на комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи, съобщава БТА.

Европейското военно производство далеч не може да осигури на Украйна това, от което страната днес се нуждае, поясни Рюте. Без потока от оръжия от САЩ, Украйна няма да може да продължи да се бори, добави той. По неговите думи тази година украинската страна ще получи като дарение средства за отбрана на стойност 60 милиарда долара.

Още новини от Украйна

Наближаваме четвъртата трагична годишнина от руското военно нападение срещу Украйна, украинците преживяват най-тежката зима в последните десетилетия, отбеляза Рюте. Русия продължава да нанася поражения върху енергийната инфраструктура, за да остави украинците на студа и в тъмнина, добави той. Преговорите за мир, водени от САЩ, продължават и имат подкрепата на европейците, обобщи Рюте.

САЩ имат нужда от НАТО, заяви още генералният секретар на алианса Марк Рюте в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи. Той отговори на множество въпроси на евродепутати, сред които един от основните бе за бъдещето на Гренландия.

Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай.

Рюте уточни, че едновременно с това продължават разговорите между външните министри на Дания и Гренландия, и държавния секретар и САЩ Марко Рубио, като в първия се включи и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В тези разговори няма да се намесвам, каза Рюте.

Президентът Доналд Тръмп трябва да бъде защитен - мисля, че е прав по въпроса за проблемите със съвместната отбрана и с Гренландия, добави той. По неговите думи без Тръмп страните от пакта нямаше да повишат до два процента от БВП разходите си за отбрана до края на миналата година и нямаше да се договорят за повишение до пет на сто в близките години.

Рюте отхвърли възможността за намеса на НАТО в Иран. Той посочи, че пътят на Украйна към алианса е необратим, но в краткосрочен план не се наблюдава необходимата единодушна подкрепа сред съюзниците. Генералният секретар отбеляза, че броят на прехванатите руски ракети и дронове над Украйна намалява заради липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана и призова евродепутатите да окажат натиск над своите правителства, защото в Европа има достатъчно такава техника и тя трябва да бъде предадена на Киев. Всеки ден за украинците това е въпрос на живот и смърт, обобщи Рюте.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    35 2 Отговор
    Този михлюзин си признава че това е проски война на НАТО срещу Русия!

    Коментиран от #18

    19:50 26.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 5 Отговор
    Вече няма НАТО а Борда за мир на Тръмп.Там са най мощните армии в света -САЩ, Русия, Турция, Египет, Саудитска Арабия, Пакистан.

    Коментиран от #9, #20, #23

    19:50 26.01.2026

  • 3 войната на фащ

    29 3 Отговор
    а тоя гей бил шеф на нату фашистите... хо хо хо

    Коментиран от #10

    19:50 26.01.2026

  • 4 умрял ...й

    26 1 Отговор
    трудно се крепи. Колкото и оръжия, розови хапове и Бело да му дават.

    19:51 26.01.2026

  • 5 Да,бе

    28 2 Отговор
    С потока,без потока Украйна утече в канала на историята...Американските оръжия не и помогнаха и който ги купува залага на куц кон,или по-скоро на еднокрак ...

    19:51 26.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    22 4 Отговор
    Точно обратното е. Не САЩ имат нужда от НАТО, а НАТО има нужда от САЩ. Остави ли ги, пиши го умрели.

    19:52 26.01.2026

  • 8 Мдаа

    4 26 Отговор
    Да му се не види. Как се завъртяха събитията, театри на Тръмп, срещи, преговори, САЩ щяха да почват война срещу НАТО за Гренландия. А накрая Русийката пак хвана средния.

    19:52 26.01.2026

  • 9 Хаха

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Троле дикога ще повтаряш тази тъпня.

    19:52 26.01.2026

  • 10 Розовото пони Путин 🌈

    6 18 Отговор

    До коментар #3 от "войната на фащ":

    И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳

    19:53 26.01.2026

  • 11 розово дилдо

    11 2 Отговор
    обичам шефа на нату

    19:54 26.01.2026

  • 12 Четири години

    12 3 Отговор
    война в сърцето на Европа, а европейците си бъркат в носа и стоят на страната на потърпевшия, но се оплакват, че не могат да произвеждат оръжие (свикнали са да поръчват всичко наготово от Китай)

    19:55 26.01.2026

  • 13 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Е затуй сме тука де- да ги държим под око !

    19:55 26.01.2026

  • 14 гейлорд кукорчу

    5 2 Отговор
    и аз ставам за шеф на нату

    19:55 26.01.2026

  • 15 Факт

    2 14 Отговор
    Снимка на президента Доналд Тръмп с пингвин, предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. Пингвинът поразително приличал на Путин.🤣

    19:56 26.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спецназ

    14 1 Отговор
    Комисията на Европейския Парламент го пита за Гренландия.
    ШЕФЪТ на НАТО НЕ ЗНАЕ:

    "Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай."

    В МОМЕНТ КОГАТО САЩ ОКУПИРАТ Гренландия,

    тоя Рютте се бори с икономическия достъп на Русия...

    Щеше да е смешно, Баце, ама май си е трагично- при тоя охлюв спасение за НАТО не виждам!
    ТОЯ като чуе САЩ и се нас.ра в гащите два пъти!

    ТИ ЛИ БЕ??
    ПФУ!

    19:57 26.01.2026

  • 18 А пък ти

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    признаваш, че Путин е толкова глупав и дементен, че се набута сам в този капан.

    19:57 26.01.2026

  • 19 Този

    7 1 Отговор
    Бай Амет гое ба на нивата.

    19:58 26.01.2026

  • 20 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Последния боклук Китай нема ли

    19:59 26.01.2026

  • 21 Копейки

    4 8 Отговор
    Копейки няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, до 2 седмици Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 1 месец Русия ще се върне в Сирия, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа.

    Коментиран от #30

    20:00 26.01.2026

  • 22 Нещо се обърках

    10 1 Отговор
    При положение че Украйна има нужда от американски оръжия съединените щати ли се нуждаят от НАТО или ако нато е по велико от САЩ защо не предостави на Украйна необходимите оръжия без САЩ.
    Няма ребус и ще плащаме на съединените щати защото ние в Европа нямаме нищо но генералшата Урсула е най-великата великанка и ,,умна ,, та дрънка

    Коментиран от #38

    20:01 26.01.2026

  • 23 я пак!

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    САЩ без НАТО са загубени, както и обратното, но това вече са временни подробности. Старта вече е даден след някакъв период САЩ остават на понеделника, освен ако някой следващ президент не обърне посоката.

    Коментиран от #26

    20:01 26.01.2026

  • 24 Иван

    8 2 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски казва, че Украйна сама се бори срещу Русия.

    20:03 26.01.2026

  • 25 САЩ и НАТО

    4 6 Отговор
    винаги са били и ще бъдат НЕРАЗРИВНО свързани.

    Коментиран от #28

    20:04 26.01.2026

  • 26 Иван

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "я пак!":

    360° .......овцата Аналена Бербок.

    Коментиран от #27

    20:05 26.01.2026

  • 27 По-голяма овца

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Иван":

    от Путин няма. ФАКТ.

    Коментиран от #29

    20:07 26.01.2026

  • 28 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ и НАТО":

    Синагогата и ЛГБТПQ винаги ще бъдат неразривно свързани.

    20:08 26.01.2026

  • 29 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "По-голяма овца":

    Ти колко кила си?

    20:09 26.01.2026

  • 30 Доктор Петров

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Копейки":

    Пак не си си взел хапчетата! Казал съм ти, че в особенно тежко изразени клинични случаи като теб, това е повече от задължително! В противен случай идваме и пак те прибираме на "Четвърти Кулометър"... Впрочем Наполеон от десета стая ти праща поздрави!

    20:10 26.01.2026

  • 31 Гай Турий

    4 1 Отговор
    Педи Рюте е напълно объркан рапон. Дялан образ да е шеф на каквато и да е организация в дивия запад, с максимум способности да оплеска всичко, до което се опре.

    Коментиран от #35

    20:11 26.01.2026

  • 32 Невероятно, но факт !

    1 5 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    Коментиран от #36

    20:11 26.01.2026

  • 33 Иван

    3 2 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски и соросоидните мерзавски овце блееха, че не било честно Северна Корея да помага на Русия, защото юдео-нацистката Хунта в Украйна се биела сама срещу Русия.

    20:12 26.01.2026

  • 34 руската мечка

    2 3 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    20:13 26.01.2026

  • 35 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гай Турий":

    Марк Пут.те.

    20:14 26.01.2026

  • 36 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Невероятно, но факт !":

    Забрави да споменеш лопатките и чиповете от перални...

    20:14 26.01.2026

  • 37 Иван

    0 1 Отговор
    Ционисткият боклук Доналд Тръмп неутрален ли е в конфликта?

    20:16 26.01.2026

  • 38 като питаш да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Нещо се обърках":

    След ВСВ Европа е ограничена в известна степен с международни договори във възможностите си да развива армии, военна промишленост и неконтролирани инвестиции във въоръжаване. Причината е, че двете Световни войни започват именно от Европа и опасенията отново да се получи подобна ситуация. Изхода се намира чрез създаване на НАТО с участието на САЩ, които нямат подобни наложени ограничения. Така САЩ, не без помощ и участие на Европа, създават огромен арсенал от оръжия и военна техника, като гарант за ответен отговор в защита на Европа. Днес нещата поеха в съвсем друга посока, където спешно се налага Европа сама да поеме защита на своята сигурност, което не е невъзможно, но подготовката ще отнеме години. В същото време САЩ сама срещу всички няма големи шансове в съвременния свят, колкото и добре да е въоръжена покрай сътрудничеството си с Европа. Наивно е, но не и невъзможно, някой да си въобразява, че сам може да се изправи срещу съвременния свят и силово да си наложи условията.

    Коментиран от #43

    20:17 26.01.2026

  • 39 Ами

    1 0 Отговор
    Европа плаща. САЩ изпраща. Русия унищожава. Окраинците страдат.
    Пита се в задачата до кога ще страдат окраинците?
    Отговорът - Докато започнат да страдат европейците.
    А защо ще страдат европейците?
    Отговорът - Защото все някой трябва да страда. Не може всички да са щастливи.

    Коментиран от #41, #42

    20:18 26.01.2026

  • 40 Фелдмаршал сър Гутрие

    1 0 Отговор
    Американското гризли не вярва на сълзи, комунистите русия пак на колене пред англосаксите

    20:19 26.01.2026

  • 41 Русуфил хардлайнар

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Какъв е тоя фейлетон, пyтинче?! Всички страдат! Първо украинците, после руснаците, и след това европейците, само че Европа по нови данни излиза от кризата, а руснаците я задълбават и отиват на фалит, а ти тогава ще се скриеш и няма да чуем повече хабер от теб!

    Коментиран от #45

    20:28 26.01.2026

  • 42 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Отговорът е ,нашите копейки пак хващат средния

    20:30 26.01.2026

  • 43 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "като питаш да ти кажа":

    Като пишеш глупости да ти кажа.
    НАТО е създадено за да „държи Русия (СССР) вън,
    САЩ – вътре, а Германия – долу (под контрол)“.
    Думите са на лорд Хастингс Лайънел Исмей.
    Първи генерален секретар на НАТО.

    20:30 26.01.2026

  • 44 Даниел Немитов

    0 0 Отговор
    Европа трябва да се осъзнае и вместо да плаща на САЩ за оръжие, сама да произвежда това оръжие. Твърдо съм убеден, че 600 милиона европейци могат да правят повече и по-добро оръжие от 300 милиона американци!

    20:32 26.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

