Шефът на НАТО: Без потока от американски оръжия Украйна няма да може да продължи да се бори! САЩ имат нужда от НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова днес за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за Украйна. Рюте говори на общо заседание на комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи, съобщава БТА.

Европейското военно производство далеч не може да осигури на Украйна това, от което страната днес се нуждае, поясни Рюте. Без потока от оръжия от САЩ, Украйна няма да може да продължи да се бори, добави той. По неговите думи тази година украинската страна ще получи като дарение средства за отбрана на стойност 60 милиарда долара.

Още новини от Украйна

Наближаваме четвъртата трагична годишнина от руското военно нападение срещу Украйна, украинците преживяват най-тежката зима в последните десетилетия, отбеляза Рюте. Русия продължава да нанася поражения върху енергийната инфраструктура, за да остави украинците на студа и в тъмнина, добави той. Преговорите за мир, водени от САЩ, продължават и имат подкрепата на европейците, обобщи Рюте.

САЩ имат нужда от НАТО, заяви още генералният секретар на алианса Марк Рюте в изслушване пред комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи. Той отговори на множество въпроси на евродепутати, сред които един от основните бе за бъдещето на Гренландия.

Не съм упълномощен да преговарям от името на НАТО и няма да го направя, моята задача ще бъде свързана с поемането на обща отговорност за защитата на Арктика, поясни Рюте. По неговите думи целта ще бъде съюзниците да предотвратят разширяването в региона на икономическия и военния достъп на Русия и Китай.

Рюте уточни, че едновременно с това продължават разговорите между външните министри на Дания и Гренландия, и държавния секретар и САЩ Марко Рубио, като в първия се включи и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. В тези разговори няма да се намесвам, каза Рюте.

Президентът Доналд Тръмп трябва да бъде защитен - мисля, че е прав по въпроса за проблемите със съвместната отбрана и с Гренландия, добави той. По неговите думи без Тръмп страните от пакта нямаше да повишат до два процента от БВП разходите си за отбрана до края на миналата година и нямаше да се договорят за повишение до пет на сто в близките години.

Рюте отхвърли възможността за намеса на НАТО в Иран. Той посочи, че пътят на Украйна към алианса е необратим, но в краткосрочен план не се наблюдава необходимата единодушна подкрепа сред съюзниците. Генералният секретар отбеляза, че броят на прехванатите руски ракети и дронове над Украйна намалява заради липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана и призова евродепутатите да окажат натиск над своите правителства, защото в Европа има достатъчно такава техника и тя трябва да бъде предадена на Киев. Всеки ден за украинците това е въпрос на живот и смърт, обобщи Рюте.