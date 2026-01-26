Огромна огнева мощ край Иран! Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и няколко съпровождащи го ескадрени миноносеца са пристигнали в Близкия изток, съобщиха пред Ройтерс двама официални представители на САЩ. Агенцията отбелязва, че това разширява възможностите на президента на САЩ Доналд Тръмп да защити американските сили в региона или да предприеме потенциални военни действия срещу Иран, пише БТА.

Миналата седмица Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. В началото на месеца военните кораби започнаха да се насочват към Близкия изток от Азиатско-тихоокеанския регион, след като напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира вследствие на репресиите срещу демонстранти и жестокото потушаване на антиправителствените протести в Иран, при които загинаха хиляди хора. Тръмп предупреди, че действията на иранските власти срещу протестиращите могат да доведат до ответни мерки от страна на САЩ.

По-рано днес лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви, че ливанското шиитско движение е обезпокоено от отправените заплахи на Вашингтон срещу Иран, най-вече от заплахите срещу върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

"Обезпокоени сме от случващото се и от това, че сме обект на потенциална агресия. Решени сме да се защитим. В подходящия момент ще изберем как да действаме, дали да се намесим или не, но ние не сме неутрални", заяви Касем в телевизионно обръщение.

Той подчерта, че посредниците са информирали "Хизбула", че САЩ и Израел обмислят да атакуват проиранското шиитско движение в случай на нападение срещу Иран, като добави, че този път войната срещу Иран може да засегне целия регион.