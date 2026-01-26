Огромна огнева мощ край Иран! Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" пристигна в Близкия изток

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" и няколко съпровождащи го ескадрени миноносеца са пристигнали в Близкия изток, съобщиха пред Ройтерс двама официални представители на САЩ. Агенцията отбелязва, че това разширява възможностите на президента на САЩ Доналд Тръмп да защити американските сили в региона или да предприеме потенциални военни действия срещу Иран, пише БТА.
Миналата седмица Тръмп заяви, че "армада" от бойни кораби на САЩ се насочва към Иран, но изрази надежда, че няма да се наложи да я използва. В началото на месеца военните кораби започнаха да се насочват към Близкия изток от Азиатско-тихоокеанския регион, след като напрежението между Вашингтон и Техеран ескалира вследствие на репресиите срещу демонстранти и жестокото потушаване на антиправителствените протести в Иран, при които загинаха хиляди хора. Тръмп предупреди, че действията на иранските власти срещу протестиращите могат да доведат до ответни мерки от страна на САЩ.
По-рано днес лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви, че ливанското шиитско движение е обезпокоено от отправените заплахи на Вашингтон срещу Иран, най-вече от заплахите срещу върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.
"Обезпокоени сме от случващото се и от това, че сме обект на потенциална агресия. Решени сме да се защитим. В подходящия момент ще изберем как да действаме, дали да се намесим или не, но ние не сме неутрални", заяви Касем в телевизионно обръщение.
Той подчерта, че посредниците са информирали "Хизбула", че САЩ и Израел обмислят да атакуват проиранското шиитско движение в случай на нападение срещу Иран, като добави, че този път войната срещу Иран може да засегне целия регион.
До коментар #1 от "Феникс":Търсят петрол. Много петрол.
9 русия е ислям
До коментар #1 от "Феникс":Мръсните русофилски джихадисти сте в траур.Иcляма ви е застрашен!
До коментар #6 от "да питам":Самолетоносача е напанателно оръжие! Така че смятай, кой какъв е!!! Специалист компютърен! Питай Мъ, колко ледоразбивача има Фермата ЕООД, а?!? Питай Мъ, и от колко километра Посейдон ще отнесе това корито като кренвирш атлантик, а, под и над водно?!?
До коментар #6 от "да питам":На Русия самолетоносачи не и трябват. За какво са и? Има ядрени ракетоносци. В момента строи още три.
4-5 точни дроун страйка щяха да свършат дори по-добра работа от армада.
Оранжевият педофил флексва само... Паун.
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Нали нали ... адмирал Дрислицов? Дето дали върви или само пуши не се знае ...
15 А50
До коментар #15 от "А50":Причината е петрол. Много петрол.
Но трябва да има спектакъл.
На простолюдието му трябват хляб и зрелища.
Много американски войничета ще загинат ,а и еврейска държава ще го отнесе.
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Една малка подробност - персите не са араби, а държава над 5 хиляди години и не си мислете, че ще бъде лесно като в Ирак. Пък имат и лошия спомен от Афганистан.
До коментар #25 от "Биско Чекмеджето":Никога не съм казвал, че персите са араби. Не говорят арабски. Говорят на фарси.
До коментар #24 от "Сатана Z":И внецеулците и Аятолаха направиха една колосална грешка. Изнудваха Путин в началото на войната, когато бе оплескал пейзажа. И сега той мести.
До коментар #6 от "да питам":Кое е по бързо, самолетоносач или ракета?
До коментар #28 от "Огромна":Може, ама надали...
САЩ опитват на всяка цена да се задържат на позицията на световен жандарм и хегемон. Това ще ни струва скъпо, защото САЩ не са всевластни вече и защото тия кръвопийци ще подпалят световна война.
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Аятолаха е религиозен водач, все едно папата да дънят. Ма си пр03д за да го осъзнаеш. Ай го пипнат ай всички изтрещеняци ще скочат и т с див фанатизъм. Дончо и дончовица място на тоя свят няма да си намери
До коментар #10 от "Гост":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
До коментар #14 от "Уронг Търн":да воюва, само Русийката самичка, ще е на пангара срещу САЩ. Ужасът за нея ще е много голям😂
37 Не я защитават,
До коментар #32 от "Механик":а налагат на другите със сила тяхната "демонокрация"... Като че ли другите им я искат...
Такива нахални, брутални, средновековни пирати.
А ние от Източна Европа много се излагахме. Не е имало никога и никаква демокрация още тогава, когато ни примамиха, да станем като тях... Вече всичко се разбра. Тяхната система е по-гадна и от социализма.
До коментар #35 от "Механик":Колега, ти остави дали "русийката" е голяма сила!
Дай да видим какъв ти се пада Байдън! Щото вече година ти или го пустошваш, или го боготвориш.
Един път за тебе той е Агент Краснов, а друг път е Владетеля на света.
Моят съвет към теб е леко да се отпуснеш и да пиеш 1/4 унция (нали харесваш тия мерни единици) белина. Ако не ти подейства, удари някакви кристали и запиши на хартийка какво харесваш и какво не у бай си Дончо.
До коментар #32 от "Механик":Дири петрол. Много петрол.
До коментар #6 от "да питам":Един самолетоносач струва над 10 милиарди долари. Прави се десетина години. Екипаж са над 5000 военни. Над 100 самолета и много ракети, боеприпаси носи.... НО, една ракета за до 50 милиона долара може спокойно да го унищожи... Пример Циркон. От 1000 км разстояние излита с над 10 Маха и на самолетоносачите НАМАТ ПРО, което сваля ракети с над 6 Маха скорост. Идва и 10 милиарди долара + всичката техника + всичките боеприпаси и персонал над 5000 човека отиват при Анлантида. Не знам, защо Иран не им потопи един? Те също могат с ракети да потопят такова корито.
До коментар #33 от "Хохо Бохо":В Близкия изток религиозни водачи колкото искаш. Като "професорите" у нас. Всеки втори е професор.
До коментар #1 от "Феникс":Цар Тръмп обслужва твоя интерес, нали не искаш да се джендър с чалма
До коментар #35 от "Механик":И? Как е? Трябва редовно да правиш компреси с лайка и да.мажеш с Бочко мястото преди лягане! И шъ мине, като Орешник през НАТОвско ПВО...
До коментар #45 от "Аз да отговоря":Иранците могат, но американските и израелските психопати ще ги ударят с ядрено оръжие! Затова хората само се бранят, иначе могат да изпепелят всички американски бази в Близкия изток, даже и тези в Кипър и Гърция!
До коментар #45 от "Аз да отговоря":Има логика в това което си написал. За това бай Дончо е приятел с Путин. За бай Дончо Венецуела и Аятолаха, за Путин Украйна. Това е сделката от Анкоридж.
Най-големите русофоби буквално ще изпукате от глад, пиша това без никакво преувеличение, защото сте дърти хайлази.
До коментар #45 от "Аз да отговоря":Между другото Иран разполага със свръхзвукови ракети които САЩ няма Така че може и да го удари
До коментар #7 от "Копейки":Но историята показва, че когато една империя погълне по вече материал, отколкото може да смели се разпада, това важи за всички включително за СССР, САЩ, GB, Римската и други, халифати, оссманци …..
До коментар #45 от "Аз да отговоря":Цирконите падаха като круши в Украйна при тестовете на дискомбобулатора.
До коментар #8 от "Ицо":ИМА АМА СА ЗАЕТИ
ДА СГЛОБЯТ
СЪВТСЦКИ САМОЛЕТО НОСАЧ
ОТ КОНСТРУКТОР...„МЛАД ТЕХНИК”...
ДА ГО ЛИЧНО АКОСТИРА
КУПЕЙКИН НА МАРИНАТА В СЕВАСТОПОЛ
До коментар #53 от "Пълни т пaци":Но стави петрола, по важното е да сме по дълго на този измислен свят
До коментар #54 от "Смешник":Това, че не се хвалят не значи, че нямат....
