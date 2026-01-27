Кметът на Минеаполис нареди частично оттегляне на федералните агенти в рамките на деня

След бурните реакции на обществото за смъртта на Алекс Прети, застрелян от федерални агенти в Минеаполис, кметът на града Джейкъб Фрей обяви, че част от разположените сили ще бъдат изтеглени, предава БТА.
Фрей уточни в социалната мрежа X, че „някои федерални агенти ще напуснат района утре“, като добави, че ще продължи усилията си за оттегляне на всички останали, участващи в операцията.
Решението идва след обществени и политически критики за прекомерна сила от страна на федералните служби, разположени по инициатива на администрацията на президента Доналд Тръмп в рамките на борбата с нелегалната имиграция.
37-годишният Алекс Прети загина в събота, след като беше застрелян от агенти на граничната полиция. Според федералните власти, Прети се е приближил към офицерите с „полуавтоматичен пистолет“ и е проявил агресивно поведение.
