Новини
Свят »
САЩ »
Кметът на Минеаполис нареди частично оттегляне на федералните агенти в рамките на деня

Кметът на Минеаполис нареди частично оттегляне на федералните агенти в рамките на деня

27 Януари, 2026 12:23 870 16

  • минеаполис-
  • федерални агенти-
  • алекс прети-
  • минесота

Решението идва след остри критики срещу използването на сила от федералните служби по време на операции срещу нелегалната имиграция.

Кметът на Минеаполис нареди частично оттегляне на федералните агенти в рамките на деня - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След бурните реакции на обществото за смъртта на Алекс Прети, застрелян от федерални агенти в Минеаполис, кметът на града Джейкъб Фрей обяви, че част от разположените сили ще бъдат изтеглени, предава БТА.

Фрей уточни в социалната мрежа X, че „някои федерални агенти ще напуснат района утре“, като добави, че ще продължи усилията си за оттегляне на всички останали, участващи в операцията.

Решението идва след обществени и политически критики за прекомерна сила от страна на федералните служби, разположени по инициатива на администрацията на президента Доналд Тръмп в рамките на борбата с нелегалната имиграция.

37-годишният Алекс Прети загина в събота, след като беше застрелян от агенти на граничната полиция. Според федералните власти, Прети се е приближил към офицерите с „полуавтоматичен пистолет“ и е проявил агресивно поведение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кметът няма право да налага

    7 5 Отговор
    на федерални агенти каквото и да е, дърдорко.Това какво му се иска на него лично и какви правомощия има са неща много различни.

    12:26 27.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Нещата си отиват към кютек за радост на целия свят.

    12:26 27.01.2026

  • 3 Сила

    9 5 Отговор
    Само за инфо ...операцията в Минеаполис е срещу сомалийски банди източващи социални фондове и здравни осигуровки и вършещи измами с кредитни карти !!! Международна престъпна организация съставена от нелегални имигранти в САЩ !!!

    12:28 27.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този кмет

    10 5 Отговор
    Трябва да бъде разследван за хилядите подкупи които получи за да даде гражданство на мигранти които да гласуват да проанглийската Демократическа партия

    12:32 27.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фокс

    7 0 Отговор
    Заглавието е подавждащо. Кмета може да нарежда на местната полиция на града но не може да нарежда нищо на федерални агенти които са на заповеди на правителството и президента.

    12:48 27.01.2026

  • 14 той

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Махараминдри Баба":

    Абе баба що не ги питаш за руските 200, а?

    13:19 27.01.2026

  • 15 лудия тръмпи

    1 0 Отговор
    тоя старчок иска Импиичмънт!

    13:26 27.01.2026

  • 16 копи Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Махараминдри Баба":

    ти освен да копираш, май не можеш да направиш и едно изречение сам? простоРубладжия!

    13:28 27.01.2026