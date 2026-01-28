Бившата първа дама на Южна Корея осъдена за подкупи с диаманти и луксозни чанти

Южнокорейски съд осъди бившата първа дама Ким Кон Хи на 20 месеца лишаване от свобода, след като я призна за виновна в приемането на подкупи от ръководители на Църквата на обединението срещу предоставяне на политически услуги, предава ВВС, цитирана от Фокус.

Съдът обаче оправда Ким по обвиненията за манипулиране на цените на акции и нарушения на закона за финансирането на политическите партии.

Присъдата беше обявена след ареста на съпруга ѝ, бившия президент Юн Сук-йол, който бе отстранен от поста си през 2024 г. заради решението си да обяви военно положение.

„Обвиняемата е осъдена на една година и осем месеца затвор“, заяви съдия У Ин-сунг от съда на централния район на Сеул.

Прокурорите поискаха по-строго наказание - 15 години затвор и глоби в размер на 2,9 милиарда вона (около 2 милиона долара) за обвиненията, включващи получаването на луксозни чанти Chanel и диамантено колие от Църквата на обединението в замяна на политическо съдействие.