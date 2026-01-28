Новини
Бившата първа дама на Южна Корея осъдена за подкупи с диаманти и луксозни чанти

28 Януари, 2026 16:24 437 5

Прокурорите поискаха по-строго наказание - 15 години затвор и глоби в размер на 2,9 милиарда вона

Бившата първа дама на Южна Корея осъдена за подкупи с диаманти и луксозни чанти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южнокорейски съд осъди бившата първа дама Ким Кон Хи на 20 месеца лишаване от свобода, след като я призна за виновна в приемането на подкупи от ръководители на Църквата на обединението срещу предоставяне на политически услуги, предава ВВС, цитирана от Фокус.

Съдът обаче оправда Ким по обвиненията за манипулиране на цените на акции и нарушения на закона за финансирането на политическите партии.

Присъдата беше обявена след ареста на съпруга ѝ, бившия президент Юн Сук-йол, който бе отстранен от поста си през 2024 г. заради решението си да обяви военно положение.

„Обвиняемата е осъдена на една година и осем месеца затвор“, заяви съдия У Ин-сунг от съда на централния район на Сеул.

Прокурорите поискаха по-строго наказание - 15 години затвор и глоби в размер на 2,9 милиарда вона (около 2 милиона долара) за обвиненията, включващи получаването на луксозни чанти Chanel и диамантено колие от Църквата на обединението в замяна на политическо съдействие.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А първата дама на

    6 1 Отговор
    украИната кога?

    Коментиран от #3

    16:25 28.01.2026

  • 2 Аууу, срам, какъв срам!

    6 1 Отговор
    А!? Нали и там беше "демокрация" по американски? Как така,хваната с подкупи?🤔🤣🖕

    16:32 28.01.2026

  • 3 Коуега

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "А първата дама на":

    Когато урсулите тотално разберат, че са загубили,те,първи ще я обвинят...помним милионите в Милано и скандала с продавачката.

    16:33 28.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Аман от тая суета и алчност...к..у....р.ва..
    лъка не знае раса етнос националност

    17:05 28.01.2026

