Забраниха на служителите на ICE "да общуват с агитатори", арестуваха 16 протестиращи в Минесота

На служителите на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) е забранено да взаимодействат с „агитатори“ по време на акции в Минесота, където двама протестиращи бяха убити през януари, съобщи Reuters, позовавайки се на вътрешна заповед на ICE.

„Не общувайте и не взаимодействайте с агитатори. Това не служи за друга цел, освен да ескалира ситуацията. Никой няма да бъде убеден“, цитира агенцията новите инструкции за служителите на ICE. Те ще бъдат снабдени с високоговорители и ще бъдат задължени да „записват всяко действие по време на задържането“, гласи вътрешна заповед.

Агентите на ICE вече ще се насочват само към нарушители на имиграционните закони с криминално досие, отбелязва агенцията. ICE ще ръководи операцията в Минесота, като Митническата и гранична защита ще играе поддържаща роля. Според източници на Reuters, прехвърлянето на контрола върху антиимигрантските акции в щата на Томас Хоман, който е отговорен за граничната сигурност и депортирането на нелегални имигранти, показва преминаването на администрацията към по-целенасочен подход.

Американският прокурор Пам Бонди обяви днес, че федералните агенти са арестували 16 протестиращи в Минесота след предполагаеми нападения срещу служители на имиграционна полиция (ICE), предава CBS News.



"Днес съм на място в Минеаполис. Федералните агенти арестуваха 16 протестиращи в Минесота по подозрение в нападение срещу федералните правоохранителни органи, съпротива и възпрепятстване на агенти на ICE“, написа тя в социалната платформа X.



Бонди предупреди, че се очакват още арести, ако ескалацията на протестите в града продължи.



"Казвала съм го преди и ще го кажа отново: НИЩО няма да спре президента Тръмп и това Министерство на правосъдието да прилагат закона“, написа главният прокурор на САЩ.



Според Бонди, протестиращите са били арестувани по чл. 111 от Кодекса на САЩ, федерален закон, който криминализира нападението, съпротивата или възпрепятстването на федерални служители.

Агентите на федералната имиграционна полиция (ICE) на САЩ, замесени в стрелба по американския гражданин Aлекс Прети по време на акция срещу нелегални имигранти в Минеаполис, са временно отстранени от длъжност. Това съобщи помощник-министъра на вътрешната сигурност Триша Маклафлин, предава The Guardian.



Според Маклафлин двамата замесени федерални имиграционни агенти са пуснати в административен отпуск. Самоличността на служителите не се разкрива.



Във вторник заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър призна, че агенти на граничния патрул може да са нарушили протокола по време на инцидента.



Нова вълна от протести избухна в Минеаполис на 24 януари, след като агент на ICE застреля Aлекс Прети в града. Министерството на вътрешната сигурност тогава обяви, че мъжът е оказал съпротива на федералните агенти, когато са се опитали да конфискуват оръжието му.