Джихадисти убиха десетки работници, ловци и военни в нигерийския щат Борно

Джихадисти убиха десетки работници, ловци и военни в нигерийския щат Борно

30 Януари, 2026 04:00

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян, че е планирал самоубийствен атентат и че е свързан с групировката „Ислямска държава“

Джихадисти убиха десетки работници, ловци и военни в нигерийския щат Борно - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Джихадисти от групировката „Ислямска държава в Западна Африка“ са убили няколко десетки души, сред които и военни в нигерийския щат Борно, предаде Франс прес, като се позова на местни и медицински източници.

Двадесет тела, сред които тези на петима военни и на 15 работници и ловци бяха откарани в болницата на Биу, на 45 километра от Сабон Гари, където е било извършено нападението. Според местни представители жертвите са много повече.

Нападението е извършено два дни, след като джихадисти от същата организация убиха девет нигерийски войници и отвлякоха около 10 души в района на град Дамасак в щата Борно близо до границата с Нигер.

Бразилската полиция арестува мъж, заподозрян, че е планирал самоубийствен атентат и че е свързан с групировката „Ислямска държава“, предаде Франс прес.

Мъжът е бил в процес на подготовка на жилетка с експлозиви, с която е трябвало да извърши атентата на територията на страната. В разследването е участвало ФБР. Мъжът е бил арестуван в град Бауру, на около 330 километра от Сао Пауло. Засега нито мястото, нито датата на предполагаемия атентат не се съобщават.

Бразилия не е известна като страна, заплашвана от джихадистки организации.


Нигерия
