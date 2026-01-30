След мандата: Байдън отнесъл вкъщи само два подаръка - останки от бомбардировач и копчета за ръкавели

Бившият президент на САЩ Джо Байдън взел вкъщи само два дипломатически подаръка, които е получил по време на президентството си.

Това са останки от самолет, дадени му от премиера на Папуа Нова Гвинея Джеймс Марапе, и копчета за ръкавели, подарени на американския президент от италианския премиер Джорджия Мелони, съобщи Bloomberg, позовавайки се на документ на Държавния департамент.

Марапе е дал на Байдън останките от бомбардировач Douglas A-20 Havoc - същият модел, летял от чичото на американския президент, Амброуз Финеган, преди да се разбие край бреговете на Нова Гвинея през 1944 г.

Американският лидер благодари на колегата си за „невероятния подарък“ и отбеляза, че Папуа Нова Гвинея „има специално значение“ за семейството му.