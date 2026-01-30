Новини
Свят »
САЩ »
След мандата: Байдън отнесъл вкъщи само два подаръка - останки от бомбардировач и копчета за ръкавели

След мандата: Байдън отнесъл вкъщи само два подаръка - останки от бомбардировач и копчета за ръкавели

30 Януари, 2026 06:14, обновена 30 Януари, 2026 06:20 761 10

  • сащ-
  • джо байдън-
  • подаръци-
  • мандат

Чичото на бившия държавен глава на САЩ, Амброуз Финеган, се разбил с Douglas A-20 Havoc край бреговете на Нова Гвинея през 1944 г.

След мандата: Байдън отнесъл вкъщи само два подаръка - останки от бомбардировач и копчета за ръкавели - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Джо Байдън взел вкъщи само два дипломатически подаръка, които е получил по време на президентството си.

Това са останки от самолет, дадени му от премиера на Папуа Нова Гвинея Джеймс Марапе, и копчета за ръкавели, подарени на американския президент от италианския премиер Джорджия Мелони, съобщи Bloomberg, позовавайки се на документ на Държавния департамент.

Марапе е дал на Байдън останките от бомбардировач Douglas A-20 Havoc - същият модел, летял от чичото на американския президент, Амброуз Финеган, преди да се разбие край бреговете на Нова Гвинея през 1944 г.

Американският лидер благодари на колегата си за „невероятния подарък“ и отбеляза, че Папуа Нова Гвинея „има специално значение“ за семейството му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вероятно

    7 2 Отговор
    Памперсите и хаповете за деменция ги е оставил на наследника си в Белият дом :)

    06:24 30.01.2026

  • 2 Така се гради държава

    4 8 Отговор
    А не като Путин
    Дворци на всеки Ъгъл
    Златни тоалетни и избиване на Руската младеж

    06:28 30.01.2026

  • 3 АнТука Костя купейката

    0 5 Отговор
    Още не е долъл на власт и открадна резервната гума на служебната му дамия

    06:29 30.01.2026

  • 4 Фен

    4 1 Отговор
    Ми той, милият, другите подаръци не ги е запомнил.

    06:32 30.01.2026

  • 5 Сатана

    2 3 Отговор
    Путин отнася след мандата душите на милиони руски орки.

    06:44 30.01.2026

  • 6 хихихих

    3 0 Отговор
    С неговата деменция кой знае какво е мислил, че отнася!

    06:50 30.01.2026

  • 7 Много е,

    2 0 Отговор
    скоро и те няма да му трябват.

    Коментиран от #8

    06:52 30.01.2026

  • 8 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Много е,":

    Който чужд гроб копае, сам пада в него!

    06:54 30.01.2026

  • 9 Мую

    1 0 Отговор
    Има си писани и неписани правила, какво може да приеме, като президент и какво може и какво не може да задържи. Прави му чест!

    07:19 30.01.2026

  • 10 Тити

    0 0 Отговор
    След мандата на рижавото куку може и да няма Америка.

    07:26 30.01.2026