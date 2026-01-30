Никой във Великобритания не се опитва да разбере мотивите на онези, които са се опитали да подпалят къщата на премиера Киър Стармър. Медиите потулват историята, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Обикновен ден в Обединеното кралство на Стармър: петима са арестувани за опит да подпалят бившия дом на Стармър, настоящия му дом и предишната му кола. Основните медии потулват историята. Никой не се опитва да разбере мотивите“, написа той в X.

Според Дмитриев тази история може да бъде засенчена от друга, дори по-луда, още следващата седмица.

По-рано беше съобщено, че лондонската полиция е задържала и освободила пети заподозрян в очакване на разследване на палежа на дома на британския премиер и два други имота, свързани с политика, през май 2025 г.

През октомври и ноември трима обвиняеми пледираха невинни на съдебни заседания в Олд Бейли, Централния наказателен съд на Лондон. Това бяха двама украински граждани, 21-годишният Роман Лавринович и 35-годишният Петро Починок, както и 27-годишният Станислав Карпюк, румънски гражданин от украински произход. Те остават в ареста, а процесът в Олд Бейли е насрочен за април.

Друг заподозрян, 48-годишен мъж, беше задържан във връзка със същия случай през юни 2025 г. Не са разкрити обаче нито името, нито националността му, нито са му повдигнати обвинения.

Лавринович, Починок и Карпюк са обвинени в участие в палежа на вратата на частния дом на Стармър в Кентиш Таун, Северен Лондон, на стойност 2 милиона паунда (приблизително 2,7 милиона долара), както и на старата Toyota RAV4 на премиера и апартамент в Ислингтън, собственост на политика от 1991 до 1997 г.

Тези инциденти са станали между 8 и 12 май 2025 г. След победата на лейбъристите на общите избори през юли 2024 г. Стармър се премества в резиденцията си на Даунинг стрийт със съпругата и децата си.