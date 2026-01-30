Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кирил Дмитриев: На Острова крият мотивите на украинците за палежите на имоти на премиера Стармър

30 Януари, 2026 06:34, обновена 30 Януари, 2026 06:42 1 309 10

  • кирил дмитриев-
  • киър стармър-
  • палежи-
  • великобритания

Медиите потулват историята, смята руският политик

Кирил Дмитриев: На Острова крият мотивите на украинците за палежите на имоти на премиера Стармър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никой във Великобритания не се опитва да разбере мотивите на онези, които са се опитали да подпалят къщата на премиера Киър Стармър. Медиите потулват историята, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Обикновен ден в Обединеното кралство на Стармър: петима са арестувани за опит да подпалят бившия дом на Стармър, настоящия му дом и предишната му кола. Основните медии потулват историята. Никой не се опитва да разбере мотивите“, написа той в X.

Според Дмитриев тази история може да бъде засенчена от друга, дори по-луда, още следващата седмица.

По-рано беше съобщено, че лондонската полиция е задържала и освободила пети заподозрян в очакване на разследване на палежа на дома на британския премиер и два други имота, свързани с политика, през май 2025 г.

През октомври и ноември трима обвиняеми пледираха невинни на съдебни заседания в Олд Бейли, Централния наказателен съд на Лондон. Това бяха двама украински граждани, 21-годишният Роман Лавринович и 35-годишният Петро Починок, както и 27-годишният Станислав Карпюк, румънски гражданин от украински произход. Те остават в ареста, а процесът в Олд Бейли е насрочен за април.

Друг заподозрян, 48-годишен мъж, беше задържан във връзка със същия случай през юни 2025 г. Не са разкрити обаче нито името, нито националността му, нито са му повдигнати обвинения.

Лавринович, Починок и Карпюк са обвинени в участие в палежа на вратата на частния дом на Стармър в Кентиш Таун, Северен Лондон, на стойност 2 милиона паунда (приблизително 2,7 милиона долара), както и на старата Toyota RAV4 на премиера и апартамент в Ислингтън, собственост на политика от 1991 до 1997 г.

Тези инциденти са станали между 8 и 12 май 2025 г. След победата на лейбъристите на общите избори през юли 2024 г. Стармър се премества в резиденцията си на Даунинг стрийт със съпругата и децата си.


Великобритания
  • 1 А в България

    14 1 Отговор
    е абсолютно същото, много престъпления се прикриват от полиция, и държава.

    06:46 30.01.2026

  • 2 не на мен тия

    15 1 Отговор
    Всичките тези украинци са били маскираните Баширов и Петров, а Путин са го видяли да слиза от самолет на Хийтроу с туба бензин в ръка!

    06:49 30.01.2026

  • 3 Ми супер

    13 0 Отговор
    Пак да го запалят щото първият Не са успели

    06:51 30.01.2026

  • 4 пРосия

    4 14 Отговор
    Страната на идиотите.

    06:57 30.01.2026

  • 5 Тоше

    4 2 Отговор
    Охлюф!

    06:57 30.01.2026

  • 6 Факт

    6 2 Отговор
    Кой може да извежда данни за стари автомобили, адреси на жилища?

    06:58 30.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Последния Софиянец

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    Зеленски пратил три надарени войничета в Лондон да обслужват Стармър.Като им се наситил искал да ги върне на фронта и те за отмъщение подпалиха имението му за 3 млн и апартамента му.

    Коментиран от #10

    07:04 30.01.2026

  • 9 Според украински ютубъри

    9 0 Отговор
    тези младежи са скъпоплатени мъжки "компаньони". За какво според вас може да са предприели нещо подобно? А в английски канали се обсъждаше преди време как Стармър никога не е целувал на публично място собствената си съпруга, за сметка на това винаги прегръща топло и целува Еленски. Луди хора. Не са ли чували за проклятието на Еленски? Удря задължително. С него трябва да се здрависват с шишенце светена вода и чесън в джоба.

    07:08 30.01.2026

  • 10 Кака Нашева

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Само ми е чудно ,на така нареченото парти Куиър Стармър дали ебил голл със кожен намордник и украинските юнаци ползвали ли са камшици,за останалото се досещам ....

    07:12 30.01.2026

