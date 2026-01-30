Захарова: Русия ще предприеме ответни мерки при неизпълнение на газовите договори с ЕС

Русия ще защитава правата и интересите на своите газови износители с всички налични средства, ако Европейският съюз не спази дългосрочните си договори за доставка на природен газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред журналисти, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

По думите ѝ, на фона на твърдата антируска позиция на Брюксел, Москва отдавна е започнала успешно да пренасочва газовите си доставки към нови центрове на глобален икономически растеж, основно в азиатския регион. Захарова подчерта, че в случай на неизпълнение на договорните ангажименти от страна на ЕС, Русия ще използва всички инструменти, с които разполага, за да защити интересите на своите компании.

ФОКУС припомня, че Съветът на Европейския съюз окончателно одобри пълна забрана за вноса на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г., както и прекратяване на доставките по газопроводи от 30 септември същата година.