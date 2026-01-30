Захарова: Русия ще предприеме ответни мерки при неизпълнение на газовите договори с ЕС

Русия ще защитава правата и интересите на своите газови износители с всички налични средства, ако Европейският съюз не спази дългосрочните си договори за доставка на природен газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред журналисти, цитирана от ТАСС, предава Фокус.
По думите ѝ, на фона на твърдата антируска позиция на Брюксел, Москва отдавна е започнала успешно да пренасочва газовите си доставки към нови центрове на глобален икономически растеж, основно в азиатския регион. Захарова подчерта, че в случай на неизпълнение на договорните ангажименти от страна на ЕС, Русия ще използва всички инструменти, с които разполага, за да защити интересите на своите компании.
ФОКУС припомня, че Съветът на Европейския съюз окончателно одобри пълна забрана за вноса на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г., както и прекратяване на доставките по газопроводи от 30 септември същата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
14:40 30.01.2026
2 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
14:41 30.01.2026
3 Лермонтов
Коментиран от #8
14:41 30.01.2026
4 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #15, #21
14:41 30.01.2026
5 Подправения кантар
14:41 30.01.2026
6 Атина Палада
14:41 30.01.2026
7 Вашето мнение
14:41 30.01.2026
8 Вашето мнение
До коментар #3 от "Лермонтов":Кълнеш като фаната циганка да пребърква хора в автобуса.
14:43 30.01.2026
9 Атина Палада
14:43 30.01.2026
10 гост
14:44 30.01.2026
11 Маша
14:44 30.01.2026
12 Пламен
14:44 30.01.2026
13 Няма край
14:45 30.01.2026
14 Маша алкаша
Ха ха нали китайците ви изкупуват всичко и то на очен хорошие цени.
14:45 30.01.2026
15 Ха-ха
До коментар #4 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:46 30.01.2026
16 Абе защо
Коментиран от #23, #25
14:47 30.01.2026
17 Спецназ
После като спрат тръбопровода ще има минус Унгария и Словакия,
ние ще сме добре, защото чрез Султана пак взимаме руски газ,
макар и на двойна цена, ама нали вече сме в клуба на Богатите-
палим си пура, вземаме си уискито и се клатим на клатещия стол и
си бараме т...ците, Баце!
ЖИК-ТАК!
14:47 30.01.2026
18 Русия е никоя
14:52 30.01.2026
19 Какво иска да каже Захарова?
Коментиран от #22
14:52 30.01.2026
20 газо
14:53 30.01.2026
21 Добре си го подправил!
До коментар #4 от "Подправения кантар":Ама не кантара! Такива бомбастични данни без да се посочва източника са едно голямо НИЩО!
14:54 30.01.2026
22 ГАЗПРОМ
До коментар #19 от "Какво иска да каже Захарова?":отдавна фалира, отиде в историята.
14:54 30.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Страната на калта
14:58 30.01.2026
25 Абе
До коментар #16 от "Абе защо":Има,казват им объркани евроатлантичета
15:00 30.01.2026
26 Задунайски празнокарпузник
15:03 30.01.2026
27 ...
15:07 30.01.2026
28 СЛАВА УКРАИНУ
15:16 30.01.2026
29 Кална ватенка
15:18 30.01.2026