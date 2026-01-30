Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Захарова: Русия ще предприеме ответни мерки при неизпълнение на газовите договори с ЕС

30 Януари, 2026 14:39 838 29

Москва заяви, че ще защитава интересите на руските износители, ако ЕС не спази дългосрочните споразумения

Захарова: Русия ще предприеме ответни мерки при неизпълнение на газовите договори с ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще защитава правата и интересите на своите газови износители с всички налични средства, ако Европейският съюз не спази дългосрочните си договори за доставка на природен газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред журналисти, цитирана от ТАСС, предава Фокус.

По думите ѝ, на фона на твърдата антируска позиция на Брюксел, Москва отдавна е започнала успешно да пренасочва газовите си доставки към нови центрове на глобален икономически растеж, основно в азиатския регион. Захарова подчерта, че в случай на неизпълнение на договорните ангажименти от страна на ЕС, Русия ще използва всички инструменти, с които разполага, за да защити интересите на своите компании.

ФОКУС припомня, че Съветът на Европейския съюз окончателно одобри пълна забрана за вноса на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027 г., както и прекратяване на доставките по газопроводи от 30 септември същата година.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    19 15 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма!

    14:40 30.01.2026

  • 2 Подправения кантар

    9 19 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:41 30.01.2026

  • 3 Лермонтов

    18 13 Отговор
    Пуккни, неумита пРосийо!!!

    Коментиран от #8

    14:41 30.01.2026

  • 4 Подправения кантар

    6 14 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #15, #21

    14:41 30.01.2026

  • 5 Подправения кантар

    8 14 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:41 30.01.2026

  • 6 Атина Палада

    17 8 Отговор
    братушките толкова си могат......

    14:41 30.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    15 10 Отговор
    Мърцулите нямат друг избор, война с Русия или затвор. Гответе се да мрем за мърцуля. Вчера слушах по хоризонт миглена кунева - наречена мадам йес. Тази мадам йес разби земеделието ни, животновъдството ни, промишленноста ни, енергетиката ни за да ни вкара в ес. Мисира, който я беше поканил е на заплата плащана от мен и тя трябваше да ми обясни защо било нормално ес да бъде на две скорости. Шестте предлагали възможност ние да седнем до тях, ако се развием. Ние сме били неморални, защото не сме искали да изпратим войски в украйна и крайно неблагодарни защото само 52% от нас се чувствали европейци. Факт, от който на мадам йес и се обръщало сърцето.

    14:41 30.01.2026

  • 8 Вашето мнение

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Лермонтов":

    Кълнеш като фаната циганка да пребърква хора в автобуса.

    14:43 30.01.2026

  • 9 Атина Палада

    14 6 Отговор
    другарите пак се хванаха за средния

    14:43 30.01.2026

  • 10 гост

    15 8 Отговор
    Винаги ми е била смешна наглоста , с която Раша нарушава всички международни правила и закони и то за много п-тежки нарушения и направо престъпления , но когато и го върнат тъпкано , реве и търси съд в същите тези държави , които "не признава" , хахахах !!

    14:44 30.01.2026

  • 11 Маша

    5 10 Отговор
    Е Велика !!!

    14:44 30.01.2026

  • 12 Пламен

    14 4 Отговор
    МАША И МЕДВЕДЕВ ВЕЧЕ НЕ СА ИНТЕРЕСНИ .

    14:44 30.01.2026

  • 13 Няма край

    13 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ, няма..

    14:45 30.01.2026

  • 14 Маша алкаша

    12 3 Отговор
    Пак нажралас .Нали многохдовия цар Путаран прекрати договорите и едностранно ги обяви в рубли деревянньie.
    Ха ха нали китайците ви изкупуват всичко и то на очен хорошие цени.

    14:45 30.01.2026

  • 15 Ха-ха

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:46 30.01.2026

  • 16 Абе защо

    6 5 Отговор
    няма копейки тук?

    Коментиран от #23, #25

    14:47 30.01.2026

  • 17 Спецназ

    5 2 Отговор
    До 30 септември СЛЕДВАЩАТА година ще си плащат за доставките изрядно.

    После като спрат тръбопровода ще има минус Унгария и Словакия,

    ние ще сме добре, защото чрез Султана пак взимаме руски газ,
    макар и на двойна цена, ама нали вече сме в клуба на Богатите-
    палим си пура, вземаме си уискито и се клатим на клатещия стол и

    си бараме т...ците, Баце!
    ЖИК-ТАК!

    14:47 30.01.2026

  • 18 Русия е никоя

    12 3 Отговор
    и каквото и да предприеме от тук нататък,ще и влиза все и все по-дълбоко.Русия се спихна,умре и чака Гундяев да и прочете упокойната молитва.Русия е,една Руанда със сняг и нищо по-вече.

    14:52 30.01.2026

  • 19 Какво иска да каже Захарова?

    11 4 Отговор
    Загубите на Газпром от изгубения Европейски пазар са колосални, въпреки гръмогласните твърдения за компенсиране на Азиатския пазар.За това е този вой!

    Коментиран от #22

    14:52 30.01.2026

  • 20 газо

    3 1 Отговор
    отгазофустата

    14:53 30.01.2026

  • 21 Добре си го подправил!

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Подправения кантар":

    Ама не кантара! Такива бомбастични данни без да се посочва източника са едно голямо НИЩО!

    14:54 30.01.2026

  • 22 ГАЗПРОМ

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Какво иска да каже Захарова?":

    отдавна фалира, отиде в историята.

    14:54 30.01.2026

  • 24 Страната на калта

    7 1 Отговор
    И кво ще направи кална просия,ще спре износа на квас и гумени галоши за ЕС ли,или ще забрани на евтините блатни жрици за мъжко облекчение да не се продават в Европа срещу западни денги ли???!!😂😂😂

    14:58 30.01.2026

  • 25 Абе

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абе защо":

    Има,казват им объркани евроатлантичета

    15:00 30.01.2026

  • 26 Задунайски празнокарпузник

    2 1 Отговор
    В тинестото государство просия гладът вече е по силен и от тока,в калните гастрономи предлагат само мусори и бали с тревни смески,положение очень плохое!

    15:03 30.01.2026

  • 27 ...

    5 0 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    15:07 30.01.2026

  • 28 СЛАВА УКРАИНУ

    5 0 Отговор
    Иди на.ху.й шлю.ха

    15:16 30.01.2026

  • 29 Кална ватенка

    3 0 Отговор
    Тези защо се натискат да продават на неприятелския ЕС?

    15:18 30.01.2026

