Пожар обхвана търговска сграда близо до гара Лондон Юстън

Пожар обхвана търговска сграда близо до гара Лондон Юстън

30 Януари, 2026 14:50 396 5

  • пожар-
  • лондон-
  • гара

Огънят спря влаковете между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън, над 60 пожарникари гасят стихията

Пожар обхвана търговска сграда близо до гара Лондон Юстън - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Осем пожарни автомобила и около 60 пожарникари се борят с пожар в едноетажна търговска сграда в Камдън, съобщава Лондонската пожарна бригада, цитирана от Sky News, предава Фокус.

Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, важен транспортен възел с маршрути, простиращи се през цялото Обединено кралство. Пожарната уточнява, че половината от сградата вече е обхваната от пламъци.

Националната железопътна компания информира, че всички линии в близост до пожара са блокирани. Това ще предизвика затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън. Влаковете по този маршрут могат да бъдат отменени, забавени с до 30 минути или пуснати по променен график.


Великобритания
  • 1 Подправения кантар

    2 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:51 30.01.2026

  • 2 Подправения кантар

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #4

    14:51 30.01.2026

  • 3 Подправения кантар

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:51 30.01.2026

  • 4 Ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    14:53 30.01.2026

  • 5 Спецназ

    2 0 Отговор
    Пакистанците не са свикнали на ТУДЕНО, Баце!
    Направили си барбекюто дюнер у мИтрото на бел инглиЗ, шукар, А??

    14:56 30.01.2026

