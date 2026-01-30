Пожар обхвана търговска сграда близо до гара Лондон Юстън

Осем пожарни автомобила и около 60 пожарникари се борят с пожар в едноетажна търговска сграда в Камдън, съобщава Лондонската пожарна бригада, цитирана от Sky News, предава Фокус.
Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, важен транспортен възел с маршрути, простиращи се през цялото Обединено кралство. Пожарната уточнява, че половината от сградата вече е обхваната от пламъци.
Националната железопътна компания информира, че всички линии в близост до пожара са блокирани. Това ще предизвика затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън. Влаковете по този маршрут могат да бъдат отменени, забавени с до 30 минути или пуснати по променен график.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
14:51 30.01.2026
2 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #4
14:51 30.01.2026
3 Подправения кантар
14:51 30.01.2026
4 Ха-ха
До коментар #2 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
14:53 30.01.2026
5 Спецназ
Направили си барбекюто дюнер у мИтрото на бел инглиЗ, шукар, А??
14:56 30.01.2026