Пожар обхвана търговска сграда близо до гара Лондон Юстън

Осем пожарни автомобила и около 60 пожарникари се борят с пожар в едноетажна търговска сграда в Камдън, съобщава Лондонската пожарна бригада, цитирана от Sky News, предава Фокус.

Огнената стихия се е разразила до гара Лондон Юстън, важен транспортен възел с маршрути, простиращи се през цялото Обединено кралство. Пожарната уточнява, че половината от сградата вече е обхваната от пламъци.

Националната железопътна компания информира, че всички линии в близост до пожара са блокирани. Това ще предизвика затруднения за пътниците между Лондон Юстън и Уотфорд Джанкшън. Влаковете по този маршрут могат да бъдат отменени, забавени с до 30 минути или пуснати по променен график.