Сериозни сблъсъци между полиция и протестиращи в Торино

Сериозни сблъсъци избухнаха в събота по време на протест срещу затварянето на културен център на левицата в италианския град Торино, предаде ДПА. Най-малко 11 полицаи са пострадали, а 10 души са арестувани, съобщиха властите.

Протестите бяха организирани заради затварянето на културен център Аскатасуна малко преди Коледа. От десетилетия центърът служи за място на срещи на левицата в Торино.

Организаторите съобщиха, че около 50 000 души са участвали в демонстрация в центъра на града в събота. На протеста се развяваха и палестински знамена, посочва ДПА.

В края на събирането избухнаха и сблъсъци. Срещу полицаите полетяха камъни, коктейли Молотов и други предмети. Бяха подпалени няколко контейнера за боклук, както и полицейски ван. Някои от протестиращите бяха с маски, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Силите за сигурност отговориха с водни оръдия и сълзотворен газ. Протестиращ бе отведен от мястото с наранявания на главата. Видеозапис показа полицай, който лежи на земята, докато маскирани лица го налагат и ритат, информира ДПА.