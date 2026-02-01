Новини
Анкета на ИНСА: Блокът на канцлера Мерц и "Алтернатива за Германия" имат еднаква обществена подкрепа

Анкета на ИНСА: Блокът на канцлера Мерц и "Алтернатива за Германия" имат еднаква обществена подкрепа

1 Февруари, 2026 07:14, обновена 1 Февруари, 2026 06:18

Двете политически сили биха получили по 26% от гласовете на избирателите при избори сега

Анкета на ИНСА: Блокът на канцлера Мерц и "Алтернатива за Германия" имат еднаква обществена подкрепа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Обществената подкрепа за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц се е изравнила с тази на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), сочат резултатите от анкета, поведена от института ИНСА по поръчка на в. "Билд", предаде ДПА.

Респондентите, които казват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС), възлизат на 26 процента.

АзГ седмици наред отчита подкрепа от 26 на сто, като по-рано тя изпреварваше всички партии от управляващата коалиция. Подкрепата за ХДС/ХСС и за АзГ не се бе изравнявала от септември миналата година.

Младшият коалиционен партньор на Мерц - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), печели един процентен пункт, достигайки 16 процента. Това е най-добрият резултат за социалдемократите от юни 2025 г.

Обществената подкрепа за "Зелените" и за "Левите" остава непроменена спрямо предходната анкета и възлиза съответно на 11 процента и 10 на сто.

Две от по-малките политически формации - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" и Свободната демократическа партия (СвДП), получават съответно 4 процента и 3 процента и не успяват да прехвърлят 5-процентния праг за влизане в Бундестага, според данните от анкетата.

Допитването на ИНСА е проведено между 26 и 30 януари сред 1204 германци, имащи право на глас.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дончо тЪп

    10 0 Отговор
    Конфликтът между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас заплашва самото съществуване на ЕС, съобщи Strategic Culture (SC) , позовавайки се на високопоставен европейски служител.

    06:19 01.02.2026

  • 2 Според вас

    14 0 Отговор
    глиста мери чишка с АЗГ. Не вярвам.

    06:22 01.02.2026

  • 3 Ъъъъъъ

    12 0 Отговор
    Ми Мерц би трябвало да се срамува от тези резултати.... Коалиция от три партии, с 300 зора и вероятно манипулиране на резултатите, има еднакъв резултат с АзГ.... 🤣

    Коментиран от #4

    06:39 01.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъъъъ":

    И в България най голямата партия е Възраждане.

    Коментиран от #6

    06:43 01.02.2026

  • 5 Време е

    6 0 Отговор
    за Алтернатива за България !

    06:44 01.02.2026

  • 6 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ВзР...

    06:46 01.02.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    фрау Вайдел праи на луд тоя на фотото в Бунтестага им хахахахаха направо кефи като почне го нарежда хахаха скоро ша са първа сила така е без кюмюр,атом, заводи за БМВ, WV, Audi

    07:11 01.02.2026

