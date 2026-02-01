Анкета на ИНСА: Блокът на канцлера Мерц и "Алтернатива за Германия" имат еднаква обществена подкрепа

Обществената подкрепа за консервативния блок на германския канцлер Фридрих Мерц се е изравнила с тази на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), сочат резултатите от анкета, поведена от института ИНСА по поръчка на в. "Билд", предаде ДПА.

Респондентите, които казват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС), възлизат на 26 процента.

АзГ седмици наред отчита подкрепа от 26 на сто, като по-рано тя изпреварваше всички партии от управляващата коалиция. Подкрепата за ХДС/ХСС и за АзГ не се бе изравнявала от септември миналата година.

Младшият коалиционен партньор на Мерц - Германската социалдемократическа партия (ГСДП), печели един процентен пункт, достигайки 16 процента. Това е най-добрият резултат за социалдемократите от юни 2025 г.

Обществената подкрепа за "Зелените" и за "Левите" остава непроменена спрямо предходната анкета и възлиза съответно на 11 процента и 10 на сто.

Две от по-малките политически формации - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" и Свободната демократическа партия (СвДП), получават съответно 4 процента и 3 процента и не успяват да прехвърлят 5-процентния праг за влизане в Бундестага, според данните от анкетата.

Допитването на ИНСА е проведено между 26 и 30 януари сред 1204 германци, имащи право на глас.