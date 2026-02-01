Новини
Свят »
Великобритания »
Белфаст върна темата за отделяне на Северна Ирландия от Обединеното кралство

Белфаст върна темата за отделяне на Северна Ирландия от Обединеното кралство

1 Февруари, 2026 06:28, обновена 1 Февруари, 2026 06:31 680 5

  • референдум-
  • северна ирландия-
  • великобритания

Първият министър на провинцията настоя за референдум

Белфаст върна темата за отделяне на Северна Ирландия от Обединеното кралство - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Северна Ирландия трябва да проведе референдум за това дали да напусне Обединеното кралство и да стане част от обединена Ирландия до 2030 г., заяви първият министър на провинцията.

В интервю за Скай нюз, което трябва да бъде излъчено на 1-ви февруари, Мишел О'Нийл заяви, че това е възможност за народа на Северна Ирландия да „поеме контрол над собствената си съдба“. О'Нийл беше попитана дали вижда провеждане на така наречената „гранична анкета” по въпроса в рамките на мандата ѝ като първи министър и отговори: „Да, абсолютно“. Тя посочи, че мнението на нейната партия „Шин Фейн“ е, че такъв референдум трябва да се поведе до 2030 година. Мишел О'Нийл каза, че „Брекзит е бил масивен акт на икономическо самонараняване, извършен против волята на хората“. Думите на първия министър на Северна Ирландия обаче изглежда противоречат на казаното от ирландския премиер Михол Мартин относно референдума. През септември той заяви, че няма да има вот преди 2030 година.

Заместник-първият министър на Северна Ирландия Ема Литъл Пенгели, която е от юнионистите, също се появи по Скай нюз като заяви, че националистическите и републиканските движения в Северна Ирландия не са увеличили дела си на гласовете, откакто Уестминстър делегира властта на Северна Ирландия през 1998 г. Според нея няма реален импулс за обединение на двете части на Ирландия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Свобода за

    10 1 Отговор
    Ирландия!!!!

    Коментиран от #5

    06:32 01.02.2026

  • 2 … и за

    3 0 Отговор
    свободен Кюрдистан, и за Кюрдистан!

    06:54 01.02.2026

  • 3 от нас зависи

    3 0 Отговор
    В ютуб, инстаграм, тикток и други канали има една ирландка alimcforever, която прави много интересни видеа на тема история и финанси. Наскоро беше направила едно видео по повод филма в Нетфликс за пивоварната Гинес. Накратко, наглосаксонците ги налазват през XVII век, крадат им земята, гонят местните и започват да продават откраднатата ирландска земя и сгради на протестантски колонизатори, които правят ферми и пивоварни. През 1845 им спретват леко гладолечение, фермите на английските кърлежи изнасят храна за британия, докато ирланците буквално умират от глад. А конкритно Гинес стават монополисти благодарение на дъмпинговите цени на алкохола, който произвеждат. След като и последната ирландска пивоварна затваря, Гинес вдигат цените. Всичко в Ирландия, което работи и има някакъв износ, е собственост на инвестиционни фондове и само изнасят печалбата. Откакто гледах това филмче, спрях да си купувам бира Гинес.

    07:03 01.02.2026

  • 4 Хмм

    2 0 Отговор
    Ирландия се присъединява към Великобритания доброволно, а този който подписал договора после се самоубива, защото ирланди=ците са били против, същото е с Шотландия и Уелс, създават федерална държава, за да се гордеят със своята колониална империя, наречена Велика Британия, сега империята е в миналото, а големият им враг Руската империя се е запазила, парадоксалното е, че точно Ленин е възстановил Руската империя напълно след интервенцията и Гражданската война със своята Червена армия изцяло на доброволни начала, дал с декрета за земята на селяните земя и те си я защитавали за разлика от нас, Стамболийски дал на селяните земя, а точно те са го предали

    07:06 01.02.2026

  • 5 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свобода за":

    в Дъблин дадох 2 паунда на един инвалид и той извика след мен - но това са паунди, умрях от срам, върнах се и си ги взех, дадох му евро, Дъблин е много красив град с Тринити колидж, там са протестите с много жертви, осъдени, екзекутирани

    07:13 01.02.2026

