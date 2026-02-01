Белфаст върна темата за отделяне на Северна Ирландия от Обединеното кралство

Северна Ирландия трябва да проведе референдум за това дали да напусне Обединеното кралство и да стане част от обединена Ирландия до 2030 г., заяви първият министър на провинцията.

В интервю за Скай нюз, което трябва да бъде излъчено на 1-ви февруари, Мишел О'Нийл заяви, че това е възможност за народа на Северна Ирландия да „поеме контрол над собствената си съдба“. О'Нийл беше попитана дали вижда провеждане на така наречената „гранична анкета” по въпроса в рамките на мандата ѝ като първи министър и отговори: „Да, абсолютно“. Тя посочи, че мнението на нейната партия „Шин Фейн“ е, че такъв референдум трябва да се поведе до 2030 година. Мишел О'Нийл каза, че „Брекзит е бил масивен акт на икономическо самонараняване, извършен против волята на хората“. Думите на първия министър на Северна Ирландия обаче изглежда противоречат на казаното от ирландския премиер Михол Мартин относно референдума. През септември той заяви, че няма да има вот преди 2030 година.



Заместник-първият министър на Северна Ирландия Ема Литъл Пенгели, която е от юнионистите, също се появи по Скай нюз като заяви, че националистическите и републиканските движения в Северна Ирландия не са увеличили дела си на гласовете, откакто Уестминстър делегира властта на Северна Ирландия през 1998 г. Според нея няма реален импулс за обединение на двете части на Ирландия.