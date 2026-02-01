Борбата за власт между ръководителя на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заплашва съществуването на ЕС на фона на влошаващите се отношения със САЩ и НАТО.
Това мнение изрази журналистката Соня ван ден Енде в материал за аналитичната медия Strategic Culture.
„Отношенията между диктаторката Урсула фон дер Лайен и открито критикуващата Русия Кая Калас са се влошили. Появяват се нови врагове в самия ЕС, което обикновено означава края на блок, организация или държава“, се казва в статията.
Източници на журналистката в Европейския съюз твърдят, че отношенията между двете дами стават все по-обтегнати поради конфликт за власт и влияние.
Ситуацията за Брюксел се влошава и от разногласията между представителите на ЕС и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, тъй като той е „непопулярен сред европейските ултралиберали“ и „твърде приятелски настроен към американския президент Доналд Тръмп“, отбеляза ван ден Енде.
