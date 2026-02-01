Новини
1 Февруари, 2026 06:57, обновена 1 Февруари, 2026 07:06 752 14

  • урсула фон дер лaйен-
  • кая калас-
  • ес-
  • конфликт

Двете спорят за власт и влияние на фона на влошаващите се отношения с НАТО, подчертава медията

Strategic Culture: Конфликтът между "диктатора" Урсула фон дер Лайен и Кая Калас заплашва съществуването на ЕС ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Борбата за власт между ръководителя на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заплашва съществуването на ЕС на фона на влошаващите се отношения със САЩ и НАТО.

Това мнение изрази журналистката Соня ван ден Енде в материал за аналитичната медия Strategic Culture.

„Отношенията между диктаторката Урсула фон дер Лайен и открито критикуващата Русия Кая Калас са се влошили. Появяват се нови врагове в самия ЕС, което обикновено означава края на блок, организация или държава“, се казва в статията.

Източници на журналистката в Европейския съюз твърдят, че отношенията между двете дами стават все по-обтегнати поради конфликт за власт и влияние.

Ситуацията за Брюксел се влошава и от разногласията между представителите на ЕС и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, тъй като той е „непопулярен сред европейските ултралиберали“ и „твърде приятелски настроен към американския президент Доналд Тръмп“, отбеляза ван ден Енде.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хвани едната

    16 1 Отговор
    удари другата. Кух@ндери.

    07:08 01.02.2026

  • 2 Хубу

    18 1 Отговор
    Ха дано!
    Дай Боже!
    Амин!

    07:09 01.02.2026

  • 3 Аааа

    16 1 Отговор
    Каята каза, че започва да чете книги и ще стане по-умна.
    Бездетница на 48.
    Стара мома.

    07:10 01.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 0 Отговор
    Явно ЦИКЪЛЪТ им е съвпаднал 🤔‼️

    Коментиран от #9

    07:10 01.02.2026

  • 5 Поп Кръстю

    8 1 Отговор
    Ванга каза Европейския съюз ще падне.

    Коментиран от #7

    07:11 01.02.2026

  • 6 Защо

    9 3 Отговор
    Диктатора е в кавички, ве?

    07:12 01.02.2026

  • 7 Мда

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Поп Кръстю":

    ЕС вече върви към разпад щом ще правят "две скорости"!

    Коментиран от #10

    07:12 01.02.2026

  • 8 Гошо

    9 1 Отговор
    Кая е в много лоша позиция Гледа през границата ,как оттатък сковават бесилка с надпис Кая Калас / Kaja Kallas

    07:13 01.02.2026

  • 9 Ъъъъ

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Урсула е в критическа и няма цикъл.
    Кая е стара мома в предктрическа. Страшна комбинация.

    07:14 01.02.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мда":

    Това за "двете скорости" е отдавна❗
    Проблемът е , че не са Първа и Втора,
    а Предна и Задна❗

    07:15 01.02.2026

  • 11 Българин

    9 0 Отговор
    Една бясна кучка се зъби на друга бясна кучка!

    07:15 01.02.2026

  • 12 баце

    4 0 Отговор
    и двете ги минах с двеста

    07:15 01.02.2026

  • 13 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    А тези вещици ,изобщо в конфликт ли са ????? Като пеят водещи в един хор , слон наше справедливост то не би трябвало да са живи изобщо ,все още умират хора от техните вакси и лъжи

    07:16 01.02.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    тия кат ги видя и ме побиват тръпки секаш гледам филм на ужасите къш къш у АДА

    07:22 01.02.2026