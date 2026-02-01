Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом: Преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход

Белият дом: Преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход

1 Февруари, 2026 07:42, обновена 1 Февруари, 2026 07:47 921 16

  • гренландия-
  • сащ-
  • тръмп

Според американския президент, "много неща" вече били договорени

Белият дом: Преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход.

Той смята, че много неща вече са договорени. Американският лидер направи това изявление в разговор с репортери. Излъчването беше публикувано в YouTube канала на Белия дом.

„Започнахме преговори и мисля, че вече има значително количество съгласие по тях. Мисля, че това ще бъде добра сделка за всички. Много важна сделка от гледна точка на националната сигурност. Мисля, че ще постигнем тази сделка“, каза Тръмп.

По-рано, на 28 януари, се проведоха разговори между САЩ, Гренландия и Дания, съобщи Ройтерс. Страните обсъдиха въпроси, свързани със сигурността в Арктика.

След завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Доналд Тръмп многократно е заявявал необходимостта от установяване на контрол на САЩ над Гренландия. Той оправда претенциите си към острова с опасения за националната сигурност и не изключи използването на военна сила за постигане на тази цел.

На 17 януари Тръмп обяви налагането на 10% мита върху стоки от осем европейски държави. Планираше се митата да се увеличат до 25% на 1 юни. В отговор европейските държави започнаха да обсъждат ответни мита и издадоха съвместно изявление, осъждащо действията на Тръмп.

По-късно генералният секретар на НАТО Марко Рюте и Тръмп проведоха разговори по въпросите на сигурността в Гренландия и Арктическия регион. Американският президент обяви, че са положили основите за бъдещо споразумение за Гренландия. Освен това Тръмп обяви, че се е отказал от идеята за налагане на мита на европейските държави.

В речта си в Давос Тръмп заяви, че Съединените щати са се отказали от варианта за придобиване на острова със сила.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    7 1 Отговор
    по-бързо преговаряйте, че китайските и руски кораби обикалят в кръг и всеки момеент ще завладеят острова.

    Коментиран от #13

    07:50 01.02.2026

  • 2 Хаха

    5 1 Отговор
    Щом преговарят, значи са размислили. За световният мир ще е по-добре всичко това.

    07:51 01.02.2026

  • 3 А дали е така

    8 1 Отговор
    кой, кой да ни каже.......

    07:53 01.02.2026

  • 4 Не вярвам и дума на този

    9 0 Отговор
    лаладжия, хеалипръцльо.

    07:54 01.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 13 Отговор
    Абе Гренландия....
    Кво става с тоя Купянск бе, падна ли вече, когда пабеда?
    Четири Года.....епта 😁

    Коментиран от #8, #9

    07:55 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха

    11 1 Отговор
    Добро утро урсули каялни

    07:59 01.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 "Започнахме преговори"

    5 0 Отговор
    -Направихме им предложение на което няма да могат да откажат -))

    08:08 01.02.2026

  • 11 Разбира се

    2 3 Отговор
    Това ще направи НАТО по-силно и сплотено и ще възпре руската агресия в Гренландия. Още една спечелена война.

    Коментиран от #15

    08:11 01.02.2026

  • 12 Браво

    3 0 Отговор
    И в Алберта - Канада мислят така.

    08:13 01.02.2026

  • 13 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    :Д лично ли ги виде или ги прочете в еврожендър.пропаганда.ком?

    08:14 01.02.2026

  • 14 Пецо

    2 1 Отговор
    Ся набързо ще я подарят на Хамериканците барабар със всичкото и злато и скъпоценни камъни за да не стане Венецуела номер 2

    08:17 01.02.2026

  • 15 тутуту

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Разбира се":

    хахахах :Д къде гя виде таа агресиа :Д

    08:23 01.02.2026

  • 16 Тръмп отчаяно се нуждае

    1 0 Отговор
    от някаква " победа ", понеже усеща, че ще загуби мнозинство в Конгреса на предстоящите междинни избори.

    За това в близките месеци ще сме свидетели ан всевъзможни надувки и изхвърляния.

    Те датчаните му казаха, че Гренландия не е за продан, ама той " мислел "!

    08:48 01.02.2026