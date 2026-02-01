Белият дом: Преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Европа за Гренландия вече са в ход.

Той смята, че много неща вече са договорени. Американският лидер направи това изявление в разговор с репортери. Излъчването беше публикувано в YouTube канала на Белия дом.

„Започнахме преговори и мисля, че вече има значително количество съгласие по тях. Мисля, че това ще бъде добра сделка за всички. Много важна сделка от гледна точка на националната сигурност. Мисля, че ще постигнем тази сделка“, каза Тръмп.

По-рано, на 28 януари, се проведоха разговори между САЩ, Гренландия и Дания, съобщи Ройтерс. Страните обсъдиха въпроси, свързани със сигурността в Арктика.

След завръщането си в Белия дом през януари 2025 г. Доналд Тръмп многократно е заявявал необходимостта от установяване на контрол на САЩ над Гренландия. Той оправда претенциите си към острова с опасения за националната сигурност и не изключи използването на военна сила за постигане на тази цел.

На 17 януари Тръмп обяви налагането на 10% мита върху стоки от осем европейски държави. Планираше се митата да се увеличат до 25% на 1 юни. В отговор европейските държави започнаха да обсъждат ответни мита и издадоха съвместно изявление, осъждащо действията на Тръмп.

По-късно генералният секретар на НАТО Марко Рюте и Тръмп проведоха разговори по въпросите на сигурността в Гренландия и Арктическия регион. Американският президент обяви, че са положили основите за бъдещо споразумение за Гренландия. Освен това Тръмп обяви, че се е отказал от идеята за налагане на мита на европейските държави.

В речта си в Давос Тръмп заяви, че Съединените щати са се отказали от варианта за придобиване на острова със сила.