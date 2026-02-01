Новини
Тръмп: Кубинците ще поискат сделка - те нямат нито пари, нито петрол

Тръмп: Кубинците ще поискат сделка - те нямат нито пари, нито петрол

1 Февруари, 2026 07:58, обновена 1 Февруари, 2026 08:03

Американският президент подкани властите в Хавана да преговарят с него

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинските власти ще се обърнат към Съединените щати и ще търсят сделка, защото Куба няма нито пари, нито петрол, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

„Куба е в много лошо положение. Нямат пари. Нямат петрол. Живееха от венецуелски пари и петрол, а сега нищо от това няма да се случи“, каза президентът(цитиран от Ройтерс. Той призова кубинските власти да преговарят.

Казаното от Тръмп идва на фона на заплахите му да наложи тарифи на всяка страна, доставяща петрол на Куба. Преди това републиканецът заяви, че Куба е „в дълбока беда“ и че режимът на острова скоро ще „падне“. Той направи това изявление след военната операция на САЩ в Каракас и залавянето на Николас Мадуро. В деня на операция „Абсолютна решителност“ Тръмп заплаши Хавана и отбеляза, че САЩ са готови да помогнат на Куба, която е в „плачевно състояние“.

В края на януари американският президент обяви извънредно положение с изпълнителна заповед поради заплахата за националната сигурност, идваща от Куба. Документът позволява на САЩ да налагат допълнителни тарифи върху вноса от всяка страна, която пряко или косвено доставя петрол на Куба.

Кубинският външен министър Бруно Родригес отговори, като обяви международно извънредно положение.

„Народът на Куба, със солидарността на международната общност, заключава, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха“, написа той в имейл.


