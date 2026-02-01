Тръмп: Кубинците ще поискат сделка - те нямат нито пари, нито петрол

Кубинските власти ще се обърнат към Съединените щати и ще търсят сделка, защото Куба няма нито пари, нито петрол, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.
„Куба е в много лошо положение. Нямат пари. Нямат петрол. Живееха от венецуелски пари и петрол, а сега нищо от това няма да се случи“, каза президентът(цитиран от Ройтерс. Той призова кубинските власти да преговарят.
Казаното от Тръмп идва на фона на заплахите му да наложи тарифи на всяка страна, доставяща петрол на Куба. Преди това републиканецът заяви, че Куба е „в дълбока беда“ и че режимът на острова скоро ще „падне“. Той направи това изявление след военната операция на САЩ в Каракас и залавянето на Николас Мадуро. В деня на операция „Абсолютна решителност“ Тръмп заплаши Хавана и отбеляза, че САЩ са готови да помогнат на Куба, която е в „плачевно състояние“.
В края на януари американският президент обяви извънредно положение с изпълнителна заповед поради заплахата за националната сигурност, идваща от Куба. Документът позволява на САЩ да налагат допълнителни тарифи върху вноса от всяка страна, която пряко или косвено доставя петрол на Куба.
Кубинският външен министър Бруно Родригес отговори, като обяви международно извънредно положение.
„Народът на Куба, със солидарността на международната общност, заключава, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха“, написа той в имейл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #4
08:07 01.02.2026
2 Куба е над 50 год под санкции.
Да оди да скача на човека-ракета Кимчо.
Коментиран от #11
08:10 01.02.2026
3 ккк
08:10 01.02.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "хехе":не може да се отрече , че Раша въпреки че е редовно пребивана пак и редовно се репчи /руская душа , что скажем...сигурно от ,,ножки Буша,,им е дошла силата
08:11 01.02.2026
5 Сила
Коментиран от #9
08:11 01.02.2026
6 Васо
08:19 01.02.2026
7 Последния Софиянец
08:25 01.02.2026
8 Хм...
08:29 01.02.2026
9 Васо
До коментар #5 от "Сила":В Ирак и Либия имаха гащи. Дойдоха американците- вече нямат гащи.
08:30 01.02.2026
10 Те са Комунисти
Бедността и смъртта е най добър техен приятел
08:30 01.02.2026
11 Оливер Ким е под санкции 80 години
До коментар #2 от "Куба е над 50 год под санкции.":Затова е наймТъмната страна на планетата
Пък защо да го унищожава той е на 10000 км от САЩ
08:32 01.02.2026
12 китайски балон
08:34 01.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Куба
08:37 01.02.2026
16 КИРО ЖЪРТЪ
08:49 01.02.2026
17 Жеро
08:51 01.02.2026