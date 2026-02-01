Новини
Докладчикът на ЕП: Албания може да влезе в ЕС до 2029 г.

1 Февруари, 2026 10:52, обновена 1 Февруари, 2026 09:58 520 18

Това ще се случи, ако Тирана запази ритъма на прилагане на реформите

Докладчикът на ЕП: Албания може да влезе в ЕС до 2029 г. - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Докладчикът за Албания на Европейския парламент Андреас Шидер заяви в албанския град Вльора вчера, че интеграцията на Албания в Европейския съюз може да бъде постигната в рамките на настоящото десетилетие, предаде АТА.

По думите му, ако албанският парламент и правителство запазят този ритъм на прилагане на реформите, членството в ЕС може да бъде постигнато в мандата на настоящия Европейски парламент, който изтича в края на 2029 г.

Той участва във форума "Още няколко стъпки към ЕС", организиран от албанския посланик в Австрия Фате Веляй и с участието на посланиците на ЕС, акредитирани в Албания, и на албанския министър на външните работи Елиса Спиропали.

Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъда част от нея.

"Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята", подчерта австрийският евродепутат.

"Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи", посочи докладчикът, като добави, че интеграцията в ЕС ще подобри качеството на живот на гражданите.

"Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори", добави Шидер.

Той изтъкна, че евроинтеграцията е проект на цялото общество и всеки гражданин трябва да бъде ангажиран с него.

"Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания", каза Шидер.

"Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз", изтъкна още докладчикът на ЕП.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС.При Урсула ще останат само България, Украйна,Сев Македония и Албания.

    Коментиран от #15, #17

    10:00 01.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    В 16 часа в НДК зала 3 Основаваме движение Булекзит

    Коментиран от #8

    10:01 01.02.2026

  • 4 селяк

    7 1 Отговор
    Горките и те ли се бутат в кенефа да влизат.....

    10:06 01.02.2026

  • 5 Шопо

    7 0 Отговор
    РСМ ще влязат по рано.
    Един Референдум за присъединяване към България и веднага са в ЕС и Еврозоната.

    Коментиран от #13

    10:08 01.02.2026

  • 6 Направо

    3 0 Отговор
    В еврозоната да влезе

    10:09 01.02.2026

  • 7 Сега остана и Албания да не задмине

    5 0 Отговор
    Сега и Албания ще ни мине по доходи / по минимална работна и по средна работна заплата

    Коментиран от #14

    10:09 01.02.2026

  • 8 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не вярвам че дори да излезем от ЕС с такива управници начело на България ще бъде по добре, първо трябва начело на България да застанат достойни хора дали това е Радев не съм сигурен

    10:09 01.02.2026

  • 9 Урсула на предна и задна скорост

    4 0 Отговор
    Ще набутам Украйна преди това и посме Албания няма да има, къде да влезе, natürlich!

    10:10 01.02.2026

  • 10 Русофил

    2 5 Отговор
    Всички братя и сестри русофили на партийно събрание в НДК.Да се присъединим към Матушка и да живее Бащицата

    10:10 01.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Македоните улетают у воздух. Копеите тоже. Албанците вземат албанско гражданство, българите в Македония, българско и Мицкоски ще е Премиер на циганите, а държавата спокойно може да се нарече Северна Цигания.

    10:11 01.02.2026

  • 12 оня 🥋

    2 0 Отговор
    Албанците със сигурност ще влязат в ЕС преди уркия . Със златните кенефи скоро няма да видят нито Европа , нито НАТО .

    10:13 01.02.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    За кво са ти? Бедни, гладни, прости и ни мразят.

    10:13 01.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ем то отпадъците при отпадъците седат

    10:16 01.02.2026

  • 16 ами да

    1 0 Отговор
    Стой се - преброй се до 29-а минимум, после евентуално влизане. Слагаме 2-3 годинки поне допълнитлено. А за ЕЗ е извън полезрението на дългосрочните перспектви.
    А северомакашката перспектива е извън нашия живот и живота на мицко голямата уста с дъх на селска пианка, некъпана от миналия век.

    10:22 01.02.2026

  • 17 не че нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така говореха за ЕЗ - вече сме там. Помня през 2008-а много разправяха, че не сме в ЕС щото не сме в ЕЗ.
    Караш на някакви изпарения отпреди 18 години.
    Като нямаш какво да кажеш, прави си пас.

    10:25 01.02.2026

  • 18 Да но Украйна е по-подготвена според

    0 0 Отговор
    Урси и може да ги изпревари. Това са най-подготвените излъгани граждани гризнали курабията

    10:25 01.02.2026

