Докладчикът на ЕП: Албания може да влезе в ЕС до 2029 г.

Докладчикът за Албания на Европейския парламент Андреас Шидер заяви в албанския град Вльора вчера, че интеграцията на Албания в Европейския съюз може да бъде постигната в рамките на настоящото десетилетие, предаде АТА.
По думите му, ако албанският парламент и правителство запазят този ритъм на прилагане на реформите, членството в ЕС може да бъде постигнато в мандата на настоящия Европейски парламент, който изтича в края на 2029 г.
Той участва във форума "Още няколко стъпки към ЕС", организиран от албанския посланик в Австрия Фате Веляй и с участието на посланиците на ЕС, акредитирани в Албания, и на албанския министър на външните работи Елиса Спиропали.
Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъда част от нея.
"Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята", подчерта австрийският евродепутат.
"Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи", посочи докладчикът, като добави, че интеграцията в ЕС ще подобри качеството на живот на гражданите.
"Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори", добави Шидер.
Той изтъкна, че евроинтеграцията е проект на цялото общество и всеки гражданин трябва да бъде ангажиран с него.
"Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания", каза Шидер.
"Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз", изтъкна още докладчикът на ЕП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #17
10:00 01.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
10:01 01.02.2026
4 селяк
10:06 01.02.2026
5 Шопо
Един Референдум за присъединяване към България и веднага са в ЕС и Еврозоната.
Коментиран от #13
10:08 01.02.2026
6 Направо
10:09 01.02.2026
7 Сега остана и Албания да не задмине
Коментиран от #14
10:09 01.02.2026
8 Стенли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не вярвам че дори да излезем от ЕС с такива управници начело на България ще бъде по добре, първо трябва начело на България да застанат достойни хора дали това е Радев не съм сигурен
10:09 01.02.2026
9 Урсула на предна и задна скорост
10:10 01.02.2026
10 Русофил
10:10 01.02.2026
11 Данко Харсъзина
10:11 01.02.2026
12 оня 🥋
10:13 01.02.2026
13 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Шопо":За кво са ти? Бедни, гладни, прости и ни мразят.
10:13 01.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 селяк
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ем то отпадъците при отпадъците седат
10:16 01.02.2026
16 ами да
А северомакашката перспектива е извън нашия живот и живота на мицко голямата уста с дъх на селска пианка, некъпана от миналия век.
10:22 01.02.2026
17 не че нещо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Така говореха за ЕЗ - вече сме там. Помня през 2008-а много разправяха, че не сме в ЕС щото не сме в ЕЗ.
Караш на някакви изпарения отпреди 18 години.
Като нямаш какво да кажеш, прави си пас.
10:25 01.02.2026
18 Да но Украйна е по-подготвена според
10:25 01.02.2026