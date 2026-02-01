Докладчикът на ЕП: Албания може да влезе в ЕС до 2029 г.

Докладчикът за Албания на Европейския парламент Андреас Шидер заяви в албанския град Вльора вчера, че интеграцията на Албания в Европейския съюз може да бъде постигната в рамките на настоящото десетилетие, предаде АТА.

По думите му, ако албанският парламент и правителство запазят този ритъм на прилагане на реформите, членството в ЕС може да бъде постигнато в мандата на настоящия Европейски парламент, който изтича в края на 2029 г.

Той участва във форума "Още няколко стъпки към ЕС", организиран от албанския посланик в Австрия Фате Веляй и с участието на посланиците на ЕС, акредитирани в Албания, и на албанския министър на външните работи Елиса Спиропали.

Шидер каза, че Европа ще бъде цялостна едва когато целите Западни Балкани, и в частност Албания, бъда част от нея.

"Европейският съюз остава най-големият политически проект в историята", подчерта австрийският евродепутат.

"Откакто получи статут на кандидатка, Албания естествено се ангажира да постига бърз напредък и да прилага реформи", посочи докладчикът, като добави, че интеграцията в ЕС ще подобри качеството на живот на гражданите.

"Отвъд техническите аспекти, отнасящи се до съдебната система, икономическата модернизация, публичната администрация, повишената медийна прозрачност, образованието и други сфери, членството в ЕС носи на гражданите, особено на младите хора, по-висок стандарт на живот, като същевременно включва ползи, предизвикателства и отговорности във всички сектори", добави Шидер.

Той изтъкна, че евроинтеграцията е проект на цялото общество и всеки гражданин трябва да бъде ангажиран с него.

"Интеграцията в ЕС не е само правителствен проект, но и проект на цялото общество: бизнес, работници, ученици, студенти, учени и всеки гражданин. Всеки трябва да се включи в това начинание. Това беше мечта през 1990-те години и ние в Австрия споделяхме тази мечта още преди да се присъединим към ЕС. Сега виждам същата мечта в Албания", каза Шидер.

"Вярвам, че разширяването не е само усилие от страна на Албания, но и възможност за целия Европейски съюз", изтъкна още докладчикът на ЕП.