Шопинг на Балканите: Турци пазаруват по-евтини храни в Гърция, гърците - у нас

Турците пазаруват в Гърция по-евтини стоки, а гърците идват у нас.

С автобуси и леки коли пристигат турци всеки ден в Александруполис, за да пазаруват по-евтини хранителни стоки, съобщават търговците. Преди гърците ходеха на турските пазари за стоки, сега високите цени в съседна Турция принуждават стотици да пътуват до Гърция, коментират гръцките медии, цитирани от БНР.

Търговците в северната част на Гърция са доволни от новите клиенти, които изкупуват огромно количество предимно хранителни стоки.

В същото време гърците, които живеят в северната част на страната си зареждат хранителни продукти от българските магазини. В анкети на гръцките медии преминаващите границата с България казаха, че стоките у нас са по-евтини и много качествени. Пътуват също и за по-евтин бензин.

Търговците обаче са недоволни, защото клиентите им предпочитат български стоки. Гръцките търговци от северните райони поискаха особен статут с намалени данъци и акцизи, защото много вече са принудени да затварят бензиностанции и магазини.