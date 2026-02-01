Новини
Шопинг на Балканите: Турци пазаруват по-евтини храни в Гърция, гърците - у нас

Шопинг на Балканите: Турци пазаруват по-евтини храни в Гърция, гърците - у нас

1 Февруари, 2026 10:56

В анкети на гръцките медии преминаващите границата с България казаха, че стоките у нас са по-евтини и много качествени. Пътуват също и за по-евтин бензин

Шопинг на Балканите: Турци пазаруват по-евтини храни в Гърция, гърците - у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Турците пазаруват в Гърция по-евтини стоки, а гърците идват у нас.

С автобуси и леки коли пристигат турци всеки ден в Александруполис, за да пазаруват по-евтини хранителни стоки, съобщават търговците. Преди гърците ходеха на турските пазари за стоки, сега високите цени в съседна Турция принуждават стотици да пътуват до Гърция, коментират гръцките медии, цитирани от БНР.

Търговците в северната част на Гърция са доволни от новите клиенти, които изкупуват огромно количество предимно хранителни стоки.

В същото време гърците, които живеят в северната част на страната си зареждат хранителни продукти от българските магазини. В анкети на гръцките медии преминаващите границата с България казаха, че стоките у нас са по-евтини и много качествени. Пътуват също и за по-евтин бензин.

Търговците обаче са недоволни, защото клиентите им предпочитат български стоки. Гръцките търговци от северните райони поискаха особен статут с намалени данъци и акцизи, защото много вече са принудени да затварят бензиностанции и магазини.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тук е най скъпо

    33 3 Отговор
    какво пазаруват тук ?

    Коментиран от #16, #42, #46

    10:58 01.02.2026

  • 2 Шега ли е това

    40 3 Отговор
    В нас е пълно с турски стоки, а турците пазарували от гърците а те от нас....То бива лъжи ама вече прекалявате

    10:59 01.02.2026

  • 3 мисирчо

    27 1 Отговор
    хайде по-полека с лъжите.Българите покрай границата редовно пазаруват при комшиите в Турция или Гърция, а гърците прескачат у нас единствено да заредят автомобилите си с горива защото им по-евтино.

    11:02 01.02.2026

  • 4 В парламентът на Гърция

    6 4 Отговор
    Има предложение български и турски имоти да се национализират

    11:03 01.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    В Гърция храните са истински и по евтини от нашите.Не вярвам някой грък да пазарува у нас.

    11:04 01.02.2026

  • 6 Мисълта на мисирката

    26 1 Отговор
    А българите пазаруват за по-евтино в Швейцария..

    11:04 01.02.2026

  • 7 Механик

    7 15 Отговор
    Удри копейката с фаража!

    Коментиран от #23

    11:05 01.02.2026

  • 8 Провинциалист от провинция Тракия

    17 5 Отговор
    Демократическата пропаганда засрамва комунистическата.

    11:12 01.02.2026

  • 9 Луд Скайуокър

    16 3 Отговор
    Е тук с това за пи-качествените стоки вече се оакахте !

    11:13 01.02.2026

  • 10 е какво

    18 1 Отговор
    Нека има свободен пазар.
    Бензина по-евтин у нас, идват и си зареждат.
    Нещо е по-евтино в Турция - ходм там.
    Морето и имотите по-евтини и готини в Гърция - пазарим там.
    У нс зъболекрите работят по-евтино - првят си зъбите в Сандански и тн.
    Нали това е идеята на свободния пазар?
    Ама търгашите мрънкали заради конкуренцията, акцизи искали. Това не е свободен пазар!

    11:14 01.02.2026

  • 11 Атина Палада

    9 7 Отговор
    И навсякъде се пазарува с €!!!

    Коментиран от #29, #37, #52

    11:15 01.02.2026

  • 12 Абе

    7 11 Отговор
    Нашите капеи що не прескачат в матушка да пазарят евтино с рупли ,даже и в берьозките не стъпват,масово са по контейнерите

    Коментиран от #19, #38

    11:15 01.02.2026

  • 13 отработена схема

    6 1 Отговор
    Египет 1954 година, наказание за повишаване цената на хляба

    11:15 01.02.2026

  • 14 Забелязъл

    5 11 Отговор
    Копейките е не могат да запомнят цените в евро. За това ги лъжат в магазиите.

    11:18 01.02.2026

  • 15 Про стачка

    18 2 Отговор
    Ние пък като се прибираме отпуска в България си пазаруваме от Германия за времето на престоя ни защото ни излиза по-евтино и по-качественао ! Дори и тоалетната хартия си я носим от Германия!
    Та такива пропагандни поръчкови статии си ги наврете .... а бе където си искате !

    Коментиран от #43

    11:19 01.02.2026

  • 16 Кое е вярно?

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "тук е най скъпо":

    Турците пазарували в Гърция, гърците у нас, а българите в Одрин.
    Явно става въпрос за ралични стоки и купувачи.

    11:21 01.02.2026

  • 17 Ицо

    4 5 Отговор
    Има ли копейки тук?

    Коментиран от #44

    11:22 01.02.2026

  • 18 Механик

    10 3 Отговор
    Аз на Марийка ли да вярвам, че е девствена или на оная си работа?
    Проследете логиката на теърдението, че турците пазаруват за по-евтино в Гърция, самите гърци, пак по същата прична пазаруват у нас! Ами зашо тогава и турците не пазаруват за по-евтино у нас? Следа като от горното твърдение излиза, че тук е най-евтино?
    Народа масово е скаран с логиката. Не мисли и гледа какво вика телефона.

    Коментиран от #25

    11:24 01.02.2026

  • 19 Механик

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Слава на рублата!!!

    Коментиран от #32

    11:24 01.02.2026

  • 20 венци пияндето

    8 3 Отговор
    днес да не е 1 април?

    аворчето още не е отрезняло явно

    11:24 01.02.2026

  • 21 Ха ха

    8 1 Отговор
    Незнам но освен да зареждат бензин Гърците за друго не идват.Не съм съгласен че нашите хран.продукти са по евтини и по качествени.

    11:24 01.02.2026

  • 24 венци пияндето

    3 3 Отговор
    днес не е първи април бе алкохолик

    11:26 01.02.2026

  • 25 Щото си тъпп на руски галош.

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Турците обедняха двойно за последните три години спрямо нас.

    11:26 01.02.2026

  • 26 ХАХА

    9 1 Отговор
    Мисироцииииии, мисирченца малки простичкиииииии :)))

    11:27 01.02.2026

  • 27 глупости

    6 1 Отговор
    Шефа каза, че ставаме зле като германците. Чудя се накъде да емигрирам, че с това Евро вече не се издържа в България!

    Коментиран от #41

    11:27 01.02.2026

  • 28 Ту-туууууу

    5 1 Отговор
    Що за глупости?!

    11:27 01.02.2026

  • 31 Атина Палада

    2 2 Отговор
    обичам даЛапам на копейките

    11:28 01.02.2026

  • 32 е колко да е слава

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Едно българско Евро официально струва 100 рублей.

    Коментиран от #36

    11:28 01.02.2026

  • 34 Злогош

    5 1 Отговор
    А па язе онова кое неможем сам да си го произведем одим и си го купим ор Крива Паланка у Македония и евтино и качествено местно производство . После пазаро се разодим по чаршията па улезем у некоя меана да се нараним с вкусна храна от истински продукти .
    А дали гръците пазаруват у нас ми е все таа оти са улаваи та неодат у Македония .

    11:29 01.02.2026

  • 35 БОЛШЕВИК

    5 1 Отговор
    Почна обработката на населението за по-високи цени, вече само в евро! Западняците са решили да унищожат по-голямата част от българското славянско население и няма да се откажат, с помощ от наши марионетки и подлоги ще си завършат пъкления план.

    11:29 01.02.2026

  • 36 само питам

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "е колко да е слава":

    а колко от японските струва? или не знаеш и ще чакаш опорки калъф

    Коментиран от #45

    11:29 01.02.2026

  • 37 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    пазарува се със фалшивото евро ха ха ха

    11:30 01.02.2026

  • 38 аре в ляво бе педаллче

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    как да не ходят? редовно ходят ама ти не знаеш не ти дават отчет щото си господин никой ха ха ха

    11:30 01.02.2026

  • 39 Атина Палада

    6 3 Отговор
    абе наще евроАТЛАНТИЦИ ЗАЩО НЕ ПАЗАРУВАТ ОТ БРЮКСЕЛ?

    като толкова искаха еврото?

    Коментиран от #51

    11:31 01.02.2026

  • 40 Стенли

    3 1 Отговор
    А ний де да одим като много стоки и услуги поскъпнаха последните месеци с трийсет процента а сега с тази прословута еврозона хептен търговците ловят риба в мътна вода ето едни дребен пример на вендинг машините кафето от осемдесет стотинки стана петдесет цента ама някой ще каже ама това е дребно нещо за съжаление много такива дребни неща се събраха и аз не казвам че затова непременно е виновна тази прословута еврозона защото зверска инфлация имаше и двайсет и втора и трета само че да ми тръбят наляво и надясно че институциите са се справели успешно и имало само дребни проблеми не съм съгласен и самата държава се прояви като един търгаш как издаването на лична карта от осемнадесет лв стана петнайсет евро а други общински такси нагоре така че за мен всичко е пълен провал

    11:31 01.02.2026

  • 41 Тома Томов каза на копейките

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "глупости":

    Да отиват в Русия.Там било по-добре.

    11:31 01.02.2026

  • 42 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "тук е най скъпо":

    Проститу ция, наркот ични вещества ... Бензин ...

    11:32 01.02.2026

  • 43 Да така е

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Про стачка":

    И аз когато съм със колата си пазаря от Германия , Кашкавал който купувам от Лидъл във Германия който струва 5 евро а при нас в БГ същия струва 9 евро ,също ориз,шоколадите са по евтини и консервите са по евтини във Германия.

    Коментиран от #59

    11:32 01.02.2026

  • 45 калъфа

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "само питам":

    На нас европейците не ни пука колко струва японската Йена. А на вас рашките пука ли ви? Все пак изкупувате всичките коли втора употреба от Япония.

    Коментиран от #60

    11:33 01.02.2026

  • 46 Баце,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "тук е най скъпо":

    Тези гърци не пазаруват от веригите като мен и теб. Пазаруват директно от хора с малки ферми каквито все още се намират в тая част на България. Същото правят и доста българи, купуват цели телета или прасета и пълнят фризерите за месеци напред. Купуват големи количества плодове и зеленчуци, правят консерви и компоти. Познавам доста такива хора, включително от София. Това, че такива мен и теб ни мързи и разчитаме на пластмасовата храна от веригата не означава, че всички са така.
    А бензина у нас наистина е по евтин отколкото в Гърция, поне засега.

    11:33 01.02.2026

  • 50 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "праф си":

    лапаай и гълтай евро атлантическо розово пони

    11:35 01.02.2026

  • 51 Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Взеха ни левъ! Изгубихме и последната битка за България!
    Шъ се беся!

    11:35 01.02.2026

  • 52 Оди там Кеноби

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Аз ако съм търговец и монголски тугрици и мексиканско песо и даже индийски рупия ще вземам стига да отговарят като количество на цената която съм сложил в левове !

    Коментиран от #58

    11:38 01.02.2026

  • 53 Ицо

    2 2 Отговор
    Има ли копейки тук бе?

    Коментиран от #56, #66

    11:38 01.02.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор
    Клепарите да ходят да пазаруват евтино е Русия.

    11:40 01.02.2026

  • 55 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "клошарче":

    Много точно казано и аз съм безкрайно учуден че когато човек почне да констатира че стоки и услуги поскъпнаха и че много стоки особено млечните продукти са по евтини в така наречената западна Европа го изкарват копейка и путинст и го пращат в Русия 🤔 нали ни управляват големи "демократи " какво общо има тук Русия с поскъпването на живота 🤔

    Коментиран от #62

    11:44 01.02.2026

  • 56 Фицо

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ицо":

    Бръкни в кафявата си касичка да видиш има ли копейки.

    11:45 01.02.2026

  • 57 голем смех

    1 2 Отговор
    Къде другаде в Еврозоната ще заредите бензин за 1.25 Евро литъра?

    11:46 01.02.2026

  • 58 Илиян

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Оди там Кеноби":

    Какво е това левове?

    Коментиран от #65, #67

    11:47 01.02.2026

  • 59 прав си

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Да така е":

    Само не си уточнил, че 5 Евро е 400 грама кашкавала в немския Лидл.

    Коментиран от #64

    11:48 01.02.2026

  • 60 Ония с форда

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "калъфа":

    Е друго си е вкаш да купуваш дръгели за скръб от западна Европа в евро !
    А аз лично съм купувал коли от Германия с левове - просто съм поставял картичката върху писттерминала и давам пина . Никой не го е интересувало с какви пари извършвам покупката а само дали са достатъчно .

    Коментиран от #63

    11:49 01.02.2026

  • 61 Некои съществени подробности

    1 0 Отговор
    В българия гърците пазаруват по-евтино само и единствено бензин, всичко друго им е по-евтино и качествено. А защо турците не пазаруват бензин от тук - вероятно защото е по-евтин при тях.

    11:51 01.02.2026

  • 62 Баце,

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Стенли":

    Ами положението в ЕсеС като цяло върви към изуй гащи. По тая причина всичкия кадър на посолствоТО е изкаран на амбразурата, куцо, кьораво и сакато. Малоумните евроатлантически мЪрсулки, каи, шМерцове, мИкрончета си мислят, че реалността може да бъде победена с лозунги и пропаганда.

    11:52 01.02.2026

  • 63 на нас европейците

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ония с форда":

    не ни пука в какво си купуваш дръгелите. Само левове и дойчемарки не вървят.

    11:52 01.02.2026

  • 64 а тука колко е

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "прав си":

    в лидъл кашкавала 400 грама? не е ли 8-9 евро?

    Коментиран от #68

    11:53 01.02.2026

  • 65 Оди там Кеноби

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "Илиян":

    На чужденци неискам да им обяснявам има гугъл , имаш википедия , има преводач и тълковен речник !
    Ако не си тъп ще намериш всичко там какво е "Лев".

    11:54 01.02.2026

  • 66 розово пони от модерните

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ицо":

    чакай че днес си сменям пола за втори път и след малко ще проверя какво има в момента ме работят отзаде и ще заминавам за брюксле

    11:58 01.02.2026

  • 67 има ли тука розови понита?

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Илиян":

    шибанДЖЕНДЪР режи си висящия маркуч и ставай жена

    11:59 01.02.2026

  • 68 не. не е

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "а тука колко е":

    в българския Лидл 10.22 Евро е 1кг опаковката кашкавал.

    11:59 01.02.2026

