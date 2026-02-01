Шопинг на Балканите: Турци пазаруват по-евтини храни в Гърция, гърците - у нас

Турците пазаруват в Гърция по-евтини стоки, а гърците идват у нас.
С автобуси и леки коли пристигат турци всеки ден в Александруполис, за да пазаруват по-евтини хранителни стоки, съобщават търговците. Преди гърците ходеха на турските пазари за стоки, сега високите цени в съседна Турция принуждават стотици да пътуват до Гърция, коментират гръцките медии, цитирани от БНР.
Търговците в северната част на Гърция са доволни от новите клиенти, които изкупуват огромно количество предимно хранителни стоки.
В същото време гърците, които живеят в северната част на страната си зареждат хранителни продукти от българските магазини. В анкети на гръцките медии преминаващите границата с България казаха, че стоките у нас са по-евтини и много качествени. Пътуват също и за по-евтин бензин.
Търговците обаче са недоволни, защото клиентите им предпочитат български стоки. Гръцките търговци от северните райони поискаха особен статут с намалени данъци и акцизи, защото много вече са принудени да затварят бензиностанции и магазини.
1 тук е най скъпо
Коментиран от #16, #42, #46
10:58 01.02.2026
2 Шега ли е това
10:59 01.02.2026
3 мисирчо
11:02 01.02.2026
4 В парламентът на Гърция
11:03 01.02.2026
5 Последния Софиянец
11:04 01.02.2026
6 Мисълта на мисирката
11:04 01.02.2026
7 Механик
Коментиран от #23
11:05 01.02.2026
8 Провинциалист от провинция Тракия
11:12 01.02.2026
9 Луд Скайуокър
11:13 01.02.2026
10 е какво
Бензина по-евтин у нас, идват и си зареждат.
Нещо е по-евтино в Турция - ходм там.
Морето и имотите по-евтини и готини в Гърция - пазарим там.
У нс зъболекрите работят по-евтино - првят си зъбите в Сандански и тн.
Нали това е идеята на свободния пазар?
Ама търгашите мрънкали заради конкуренцията, акцизи искали. Това не е свободен пазар!
11:14 01.02.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #29, #37, #52
11:15 01.02.2026
12 Абе
Коментиран от #19, #38
11:15 01.02.2026
13 отработена схема
11:15 01.02.2026
14 Забелязъл
11:18 01.02.2026
15 Про стачка
Та такива пропагандни поръчкови статии си ги наврете .... а бе където си искате !
Коментиран от #43
11:19 01.02.2026
16 Кое е вярно?
До коментар #1 от "тук е най скъпо":Турците пазарували в Гърция, гърците у нас, а българите в Одрин.
Явно става въпрос за ралични стоки и купувачи.
11:21 01.02.2026
17 Ицо
Коментиран от #44
11:22 01.02.2026
18 Механик
Проследете логиката на теърдението, че турците пазаруват за по-евтино в Гърция, самите гърци, пак по същата прична пазаруват у нас! Ами зашо тогава и турците не пазаруват за по-евтино у нас? Следа като от горното твърдение излиза, че тук е най-евтино?
Народа масово е скаран с логиката. Не мисли и гледа какво вика телефона.
Коментиран от #25
11:24 01.02.2026
19 Механик
До коментар #12 от "Абе":Слава на рублата!!!
Коментиран от #32
11:24 01.02.2026
20 венци пияндето
аворчето още не е отрезняло явно
11:24 01.02.2026
21 Ха ха
11:24 01.02.2026
24 венци пияндето
11:26 01.02.2026
25 Щото си тъпп на руски галош.
До коментар #18 от "Механик":Турците обедняха двойно за последните три години спрямо нас.
11:26 01.02.2026
26 ХАХА
11:27 01.02.2026
27 глупости
Коментиран от #41
11:27 01.02.2026
28 Ту-туууууу
11:27 01.02.2026
31 Атина Палада
11:28 01.02.2026
32 е колко да е слава
До коментар #19 от "Механик":Едно българско Евро официально струва 100 рублей.
Коментиран от #36
11:28 01.02.2026
34 Злогош
А дали гръците пазаруват у нас ми е все таа оти са улаваи та неодат у Македония .
11:29 01.02.2026
35 БОЛШЕВИК
11:29 01.02.2026
36 само питам
До коментар #32 от "е колко да е слава":а колко от японските струва? или не знаеш и ще чакаш опорки калъф
Коментиран от #45
11:29 01.02.2026
37 Атина Палада
До коментар #11 от "Атина Палада":пазарува се със фалшивото евро ха ха ха
11:30 01.02.2026
38 аре в ляво бе педаллче
До коментар #12 от "Абе":как да не ходят? редовно ходят ама ти не знаеш не ти дават отчет щото си господин никой ха ха ха
11:30 01.02.2026
39 Атина Палада
като толкова искаха еврото?
Коментиран от #51
11:31 01.02.2026
40 Стенли
11:31 01.02.2026
41 Тома Томов каза на копейките
До коментар #27 от "глупости":Да отиват в Русия.Там било по-добре.
11:31 01.02.2026
42 Гост
До коментар #1 от "тук е най скъпо":Проститу ция, наркот ични вещества ... Бензин ...
11:32 01.02.2026
43 Да така е
До коментар #15 от "Про стачка":И аз когато съм със колата си пазаря от Германия , Кашкавал който купувам от Лидъл във Германия който струва 5 евро а при нас в БГ същия струва 9 евро ,също ориз,шоколадите са по евтини и консервите са по евтини във Германия.
Коментиран от #59
11:32 01.02.2026
45 калъфа
До коментар #36 от "само питам":На нас европейците не ни пука колко струва японската Йена. А на вас рашките пука ли ви? Все пак изкупувате всичките коли втора употреба от Япония.
Коментиран от #60
11:33 01.02.2026
46 Баце,
До коментар #1 от "тук е най скъпо":Тези гърци не пазаруват от веригите като мен и теб. Пазаруват директно от хора с малки ферми каквито все още се намират в тая част на България. Същото правят и доста българи, купуват цели телета или прасета и пълнят фризерите за месеци напред. Купуват големи количества плодове и зеленчуци, правят консерви и компоти. Познавам доста такива хора, включително от София. Това, че такива мен и теб ни мързи и разчитаме на пластмасовата храна от веригата не означава, че всички са така.
А бензина у нас наистина е по евтин отколкото в Гърция, поне засега.
11:33 01.02.2026
50 Атина Палада
До коментар #48 от "праф си":лапаай и гълтай евро атлантическо розово пони
11:35 01.02.2026
51 Копейка
До коментар #39 от "Атина Палада":Взеха ни левъ! Изгубихме и последната битка за България!
Шъ се беся!
11:35 01.02.2026
52 Оди там Кеноби
До коментар #11 от "Атина Палада":Аз ако съм търговец и монголски тугрици и мексиканско песо и даже индийски рупия ще вземам стига да отговарят като количество на цената която съм сложил в левове !
Коментиран от #58
11:38 01.02.2026
53 Ицо
Коментиран от #56, #66
11:38 01.02.2026
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
11:40 01.02.2026
55 Стенли
До коментар #44 от "клошарче":Много точно казано и аз съм безкрайно учуден че когато човек почне да констатира че стоки и услуги поскъпнаха и че много стоки особено млечните продукти са по евтини в така наречената западна Европа го изкарват копейка и путинст и го пращат в Русия 🤔 нали ни управляват големи "демократи " какво общо има тук Русия с поскъпването на живота 🤔
Коментиран от #62
11:44 01.02.2026
56 Фицо
До коментар #53 от "Ицо":Бръкни в кафявата си касичка да видиш има ли копейки.
11:45 01.02.2026
57 голем смех
11:46 01.02.2026
58 Илиян
До коментар #52 от "Оди там Кеноби":Какво е това левове?
Коментиран от #65, #67
11:47 01.02.2026
59 прав си
До коментар #43 от "Да така е":Само не си уточнил, че 5 Евро е 400 грама кашкавала в немския Лидл.
Коментиран от #64
11:48 01.02.2026
60 Ония с форда
До коментар #45 от "калъфа":Е друго си е вкаш да купуваш дръгели за скръб от западна Европа в евро !
А аз лично съм купувал коли от Германия с левове - просто съм поставял картичката върху писттерминала и давам пина . Никой не го е интересувало с какви пари извършвам покупката а само дали са достатъчно .
Коментиран от #63
11:49 01.02.2026
61 Некои съществени подробности
11:51 01.02.2026
62 Баце,
До коментар #55 от "Стенли":Ами положението в ЕсеС като цяло върви към изуй гащи. По тая причина всичкия кадър на посолствоТО е изкаран на амбразурата, куцо, кьораво и сакато. Малоумните евроатлантически мЪрсулки, каи, шМерцове, мИкрончета си мислят, че реалността може да бъде победена с лозунги и пропаганда.
11:52 01.02.2026
63 на нас европейците
До коментар #60 от "Ония с форда":не ни пука в какво си купуваш дръгелите. Само левове и дойчемарки не вървят.
11:52 01.02.2026
64 а тука колко е
До коментар #59 от "прав си":в лидъл кашкавала 400 грама? не е ли 8-9 евро?
Коментиран от #68
11:53 01.02.2026
65 Оди там Кеноби
До коментар #58 от "Илиян":На чужденци неискам да им обяснявам има гугъл , имаш википедия , има преводач и тълковен речник !
Ако не си тъп ще намериш всичко там какво е "Лев".
11:54 01.02.2026
66 розово пони от модерните
До коментар #53 от "Ицо":чакай че днес си сменям пола за втори път и след малко ще проверя какво има в момента ме работят отзаде и ще заминавам за брюксле
11:58 01.02.2026
67 има ли тука розови понита?
До коментар #58 от "Илиян":шибанДЖЕНДЪР режи си висящия маркуч и ставай жена
11:59 01.02.2026
68 не. не е
До коментар #64 от "а тука колко е":в българския Лидл 10.22 Евро е 1кг опаковката кашкавал.
11:59 01.02.2026