Петнадесет убити и седем ранени! Руска атака с дрон порази автобус с работници в Източна Украйна

Петнадесет души загинаха при руската атака с дрон днес срещу автобус с работници в Днепропетровска област, Източна Украйна, предаде Укринформ, като се позова на енергийната компания ДТЕК, пише БТА.
Тя съобщи, че са ранени седем човека.
Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които работят за ДТЕК. Според изявлението те се връщали от смяна.
По-рано ръководителят на Днепропетровската военна администрация Олександър Ганжа съобщи за 12 убити и също 7 ранени.
Нападението е било извършено в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия, написа в "Телеграм" Ганжа.
Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.
В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.
Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха по-рано Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.
„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.
Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.
В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.
Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.
