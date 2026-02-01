Новини
Петнадесет убити и седем ранени! Руска атака с дрон порази автобус с работници в Източна Украйна
Петнадесет убити и седем ранени! Руска атака с дрон порази автобус с работници в Източна Украйна

1 Февруари, 2026 18:47

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област

Петнадесет убити и седем ранени! Руска атака с дрон порази автобус с работници в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петнадесет души загинаха при руската атака с дрон днес срещу автобус с работници в Днепропетровска област, Източна Украйна, предаде Укринформ, като се позова на енергийната компания ДТЕК, пише БТА.

Тя съобщи, че са ранени седем човека.

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които работят за ДТЕК. Според изявлението те се връщали от смяна.

По-рано ръководителят на Днепропетровската военна администрация Олександър Ганжа съобщи за 12 убити и също 7 ранени.

Нападението е било извършено в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия, написа в "Телеграм" Ганжа.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях, цитиран също от Укринформ.

Руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха по-рано Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    42 3 Отговор
    Пак се почна с илюзиите

    Коментиран от #23

    18:48 01.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 11 Отговор
    Зала 3 на НДК с 1200 места се оказа тясна за всички желаещи да участват в учредяването на Булекзит.

    Коментиран от #5, #10, #48, #61

    18:49 01.02.2026

  • 3 Защото

    9 2 Отговор
    там температурите са над 0 градуса !

    18:50 01.02.2026

  • 4 Сила

    12 43 Отговор
    Обикновен рашизъм "....имаше такъв филм !!!

    18:50 01.02.2026

  • 5 Защото

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    сме в леврозоната !

    18:50 01.02.2026

  • 6 Ихууууу ганьовата

    44 3 Отговор
    Дайте снимка на автобуса,защо показвате тази строшена лада

    Коментиран от #15

    18:50 01.02.2026

  • 7 Тома

    46 11 Отговор
    Работниците били с работната униформа на азов.

    18:50 01.02.2026

  • 8 И Киев е Руски

    40 10 Отговор
    Е от къде толкова работници в Покрайна дали не са били ДЖенерали от НАФТО

    18:51 01.02.2026

  • 9 И Киев е Руски

    21 5 Отговор
    Който плаче злото не мисли .Дерзайте лиБЕРАсти

    Коментиран от #34

    18:52 01.02.2026

  • 10 Сельооо

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Намали пърцуцата,увеличи водата.

    18:53 01.02.2026

  • 11 Миньор Перник

    33 5 Отговор
    Сигурно са били миньори бомбаджии

    18:53 01.02.2026

  • 12 А в нацисти Израел колко са

    25 3 Отговор
    Дайте да сравним ?

    18:53 01.02.2026

  • 13 Спецназ

    31 3 Отговор
    Линията на Войната е на 30-40 километра,
    те на работа тръгнали!

    ЕВАКУАЦИЯ, Баце!
    Тия пари дето ще ги изработиш за тоя под обстрел, знаеш ли ще доживее ли да ти ги плати или ще чакаш окупаторите!

    Дядо ми се е сражавал във Втората Световна 44- 45 та на
    страната на Съюзниците в Югославия против нацистите.

    ЕДНО НЕЩО съм запомнил от него Вечна му Памет:

    "Сине! От Войната по-лошо нЕма!"

    18:53 01.02.2026

  • 14 Българин

    9 36 Отговор
    Затова АЗОВ и Двсвн сектор режат руски тикви.

    18:54 01.02.2026

  • 15 От Кийв

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ихууууу ганьовата":

    Нема брат, ни хора, ни аутобуси...всичко замина

    Коментиран от #42

    18:54 01.02.2026

  • 16 Миньирииии СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ

    26 1 Отговор
    НАЛИИИИ В МИНИТЕ ШОТ Е ПОД ЗЕМЯТА И Е БЕЗОПАСНО.

    Коментиран от #37

    18:54 01.02.2026

  • 17 Русия

    31 5 Отговор
    Петдесет фашиста отидоха при своят идол Бандера,ПОБЕДА

    Коментиран от #36, #44

    18:54 01.02.2026

  • 18 АБВ

    33 0 Отговор
    Тази информация потвърдена ли е от независим източник, или само от украински, предвид лъжите, които последните разпространяват ?
    Автобус с миньори до фронта, а ? Ходели и се връщали от работа, а ? Ами, ако са били украински войници, а ? Пак ли постановки жанр "а ла Буча" ще гледаме ?

    18:55 01.02.2026

  • 19 автобус с миньори

    33 0 Отговор
    Я кажете ама честно коя мина работи и къде въобще желязна руда се топи в Украйна ?

    18:55 01.02.2026

  • 20 Няма война

    16 0 Отговор
    Без жертви

    18:55 01.02.2026

  • 21 А50

    23 0 Отговор
    Да, но мобилизирани работници.

    18:56 01.02.2026

  • 22 миньори копаят тунели

    19 0 Отговор
    Не може тунели. ЕК така каза за Израел

    18:57 01.02.2026

  • 23 Прочети колко

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    много цивилни рускоезични са избити в Източна Украйна, десетки хиляди са , заради войната. Те го отнесоха най-много.

    18:57 01.02.2026

  • 24 Пудинг

    12 0 Отговор
    Клатя еуроДепбили, бандерите ги заравям при идолът им.

    18:57 01.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руский мир

    2 11 Отговор
    Украйна да гледа и да се учи от руснаците,как се води война,а не да хленчи и унива пред Европа и Америка.

    18:58 01.02.2026

  • 27 Краят на ерата на Путин

    5 15 Отговор
    "Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    18:59 01.02.2026

  • 28 Данчо тромпета

    13 0 Отговор
    Браво Анатол! Търкай всичко което и на мен не би ми харесало!

    18:59 01.02.2026

  • 29 Украинците не се броят за хора

    14 0 Отговор
    Като ги репатрират труповете са на килограми в бали

    18:59 01.02.2026

  • 30 Копейки

    5 18 Отговор
    няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, да 1 месец Европа ще върне на Путин 300 млрд., до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа.

    Коментиран от #32

    19:01 01.02.2026

  • 31 Петнадесет убити

    10 0 Отговор
    Се пише правилно тон и двеста килограма за кремация

    19:01 01.02.2026

  • 32 А не бе

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Копейки":

    Може да си сигурен

    19:02 01.02.2026

  • 33 И как така няма и

    9 1 Отговор
    Деца миньорчета?

    19:04 01.02.2026

  • 34 Бууухахахаха

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Руски,ама кога бор роди круши!!

    Коментиран от #43

    19:04 01.02.2026

  • 35 Това

    6 13 Отговор
    Голяма част от руснаците са полухора

    19:05 01.02.2026

  • 36 Хи хи хи хи

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Русия":

    НА КУКОВО ЛЯТО!

    19:06 01.02.2026

  • 37 Дайте доказателства!

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Миньирииии СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ":

    ЕХА ДАЙТЕ АВТОБУСА! РАБОТНИЦИ С КАЛАШНИКОВ ИЛИ РАБОТНИЦИ СГЛОБЯВАЩИ ДРОНОВЕ И РАКЕТ? АЙДЕ ДОУТОЧНЕТЕ ГИ ТИЯ НЕЩА! ИНАЧЕ ИЗЛИЗА ЧЕ Е ФЕЙК, ЕДНА БАБА КАЗАЛА НА ПАЗАРА.

    19:06 01.02.2026

  • 38 Винкело

    13 1 Отговор
    Хо-хо. Донякъде е вярно. Само че тез миньори копаели блиндажи и укрития.

    19:07 01.02.2026

  • 39 Герги

    6 4 Отговор
    Петъчен Дрон...от най кривите...ако питаш крепостните ще е безаналогов...

    19:07 01.02.2026

  • 40 горски

    14 1 Отговор
    По важно е последното изречение-удар по родилния дом.Другия път ще е детска градина или по детска поликлиника.
    Може да има военно летище или казарма,но Путин е казал-по детските градини ,по игрушките,по пенсионерските клубове...и ако остане наличен дрон може по градското осветление....

    19:07 01.02.2026

  • 41 Олееееее

    11 3 Отговор
    Абе тея хурки още и автобуси имали

    Коментиран от #47

    19:08 01.02.2026

  • 42 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "От Кийв":

    Нещо в тебе заминало,там горе. Ти от кой катун беше?

    19:08 01.02.2026

  • 43 И Киев е Руски

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "Бууухахахаха":

    Ти си доказателство

    Коментиран от #45

    19:10 01.02.2026

  • 44 Ихууууу ганчоватаа

    1 9 Отговор

    До коментар #17 от "Русия":

    Путин и Медведев знаят ли?

    19:12 01.02.2026

  • 45 Бууухахахаха

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "И Киев е Руски":

    Бързо при доктора,дано да не е късно.........хи хи хи хи хи хи........

    19:14 01.02.2026

  • 46 Истината

    9 0 Отговор
    Сигурно са били натовски генерали маскирани като шлосери и стругари!

    Коментиран от #69

    19:15 01.02.2026

  • 47 Сульооовице

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "Олееееее":

    А ти какво имаш?Май на важното липса?!?

    19:17 01.02.2026

  • 48 Може

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да вземете очистително и да си направите групова кл.изма

    19:17 01.02.2026

  • 49 хихи

    12 1 Отговор
    ееех кви удари имаше едно време!? Думнат един училищен автобус, загинат 30-40 брадати дечица с наци татуировки.
    Думнат някое училище а в него на Спа туризъм натовски военни....

    19:18 01.02.2026

  • 50 Каунь

    5 0 Отговор
    Преговори няма да има

    19:18 01.02.2026

  • 51 Жалки

    2 5 Отговор
    Толко могат, да се убиват цивилни, но понеже Китай има ядрени оръжия и числено превъзходство не скачат.

    19:19 01.02.2026

  • 52 Софиянец

    7 1 Отговор
    Тия укро лъжи не вървят от поне 3 години! В началото с цялата медийна пропаганда, можеше някой да се върже, ама вече НЕ!

    19:19 01.02.2026

  • 53 Не знаех

    4 0 Отговор
    Че на отарашена жигула комби казват автобус с работници.

    19:20 01.02.2026

  • 54 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Говори се, че в автобуса имало подлежащи на мобилизация, които са се опитвали да избягат и укро нацистите са ги очистили!

    19:21 01.02.2026

  • 55 Курд Околянов

    4 0 Отговор
    Остана само да ударят женския метох. Само за тази измислица укрите не са се сетили.

    19:21 01.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Искат с тунели

    1 0 Отговор
    Да стигнат до Москва тея къртици

    19:25 01.02.2026

  • 58 Жители на Киев в Украйна са блокирали

    3 0 Отговор
    днес Харковското шосе поради продължителна липса на електричество. Жителите на микрорайона в организирана колона пресичат и блокират пътя, като минаването на превозни средства е невъзможно. Полицията е на мястото, но не реагира против хората.

    19:27 01.02.2026

  • 59 Иван

    1 2 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Джефри Епщайн е била там през 2019та година

    19:27 01.02.2026

  • 60 Ехааааааа

    1 2 Отговор
    Анатоли напиши истината !! Свален Руски дрон от укронацистите улучи автобус за което Руснаците не носят никаква отговорност !!!

    Коментиран от #68

    19:27 01.02.2026

  • 61 ТИГО

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Оказала се тясна за сборището на Недялко и Страхил все отявлени "Тиквисти" и болшевишки подлоги ! Не искат дарекзит искат НИЕ народа да излезем а те са с Доларите и Еврата бокл0ците ! Нали им бях на едно сборище минаваха по Графа 20 мин толкова ама Недодялко търчеше като Пърле пред другият да се пише по голем МАЖ ! Прочетете "Сина на сатаната : На Вили Лилков да разберете от къде са тия двамата и къде искат да ни завлекат!

    19:28 01.02.2026

  • 62 Опа

    0 2 Отговор
    Изроди.

    19:30 01.02.2026

  • 63 Моряка

    2 0 Отговор
    Естествено,че лошите руснаци днес са ударили родилен дом.Нали вчера удариха детска градина и ядоха деца.Сготвени във военен походен казан.Значи утре ще ударят училище,а в други ден- дом за възрастни.Следва болница и детска ясла.Слава Украину,журналисам - слава!!!

    19:31 01.02.2026

  • 64 Абе

    1 0 Отговор
    Да се предават по-бързо преди да се стигне до ядрени оръжия, че тогава ще падне истински рев и после мълчание, както беше с Хирошима и Нагасаки...

    19:32 01.02.2026

  • 65 НАЙ ВЕРОЯТНО ДРОН ОПЕРАТОРИ

    1 0 Отговор
    ДЕБНАЛИ СА ГИ И СА ГИ ОПАТКАЛИ.....ТВА Е ЦЕЛ НОМЕР ЕДНО ЗА ВСИЧКИ...

    19:32 01.02.2026

  • 66 Един ТЕЦ в Киев вече е невъзможно да се

    1 0 Отговор
    възстанови след Руските удари на 9, 13, 20 и 24 януари, пишат украинските медии позовавайки се на източници. Преди това беше съобщено за мащабното унищожаване на ТЭЦ-6, която осигурява топлина на Троещина. Температурите на много места в Украйна вече са паднали под -20 градуса, това ще продължи до 05.02.26 г.

    19:33 01.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Ехааааааа":

    До 60 ком - нямаш ли поне малко срам от тая лъжа и убийства путинофилчо заоблен

    19:34 01.02.2026

  • 69 Морски

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Истината":

    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници и маскирани натовски генерали, както и превземането на Киев от руската мечка .🐻 😂 🐻 😂

    19:37 01.02.2026

  • 70 Малкия холандец

    1 0 Отговор
    Кой работи в неделя ве, за канарчета ни хванахте тук. Те през седмицата не работят в неделя се разработили, че ги пляснал дрон

    19:37 01.02.2026

  • 71 татунчо 🍌

    2 1 Отговор
    А войната все още не е започнала ...........Урките да не реват , че още много пер ......дах ги чака ....

    Коментиран от #74

    19:37 01.02.2026

  • 72 Невероятно, но факт.

    1 1 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎

    Коментиран от #78

    19:37 01.02.2026

  • 73 Българин

    0 2 Отговор
    Добре, че не сме във Варшавския договор, сега българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов убиец -педофил

    19:39 01.02.2026

  • 74 Йосиф Кобзон

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "татунчо 🍌":

    При мен всичко е на макс.

    19:40 01.02.2026

  • 75 Някой

    0 0 Отговор
    12 убити

    19:40 01.02.2026

  • 76 Демократ

    0 0 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    19:40 01.02.2026

  • 77 приятелски огън

    0 0 Отговор
    Повредена руска ПВО система изстреля ракети, които поразиха два жилищни блока в комплекс Виноград. Руските държавни телевизии съобщиха, че причината за трагедията била атака от украински дрон.

    19:41 01.02.2026

  • 78 овч, 🐑

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Невероятно, но факт.":

    Тия ,, факти ,, ги запази за хоремага - тук не вървиш с тия тъпизми ! 🎃

    19:41 01.02.2026

