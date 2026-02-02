Новини
Свят »
Сирия »
В Сирия задържаха бойци, свързвани с ракетни удари по военното летище "Мезех"

2 Февруари, 2026 04:39, обновена 2 Февруари, 2026 04:03 705 0

  • сирия-
  • арест-
  • военно летище-
  • удари-
  • хизбула

Властите са иззели няколко дрона, които бойците са планирали да използват при бъдещи атаки

В Сирия задържаха бойци, свързвани с ракетни удари по военното летище "Мезех" - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Сирийските власти заявиха, че са задържали бойци, за които се смята, че стоят зад няколко ракетни удара по военното летище "Мезех", разположено на югозапад от столицата Дамаск, предаде Ройтерс.

Според сирийски следователи оръжията, с които е атакуван аеропортът, първоначално са били част от арсенала на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула".

Властите са иззели няколко дрона, които бойците са планирали да използват при бъдещи атаки.

Сирийското вътрешно министерство заяви, че са задържани всички лица, участвали в атаките. До арестите се е стигнало след разузнавателни операции в няколко района на Дамаск.

Оръжията първоначално са принадлежали на "Хизбула", която бе съюзник на бившия президент Башар Асад. Шиитската групировка някога имаше значително военно присъствие в Сирия и подкрепяше армията на Асад, пише в изявление на сирийското вътрешно министерство.

Според представители на сирийските служби "Хизбула" е оставила складове с оръжия, включително дронове, в някои части на Сирия, след като е изтеглила силите си след падането на режима на Асад.

"Хизбула" отрече обвиненията на Дамаск и посочи, че не осъществява никаква дейност на територията на Сирия.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новини по държави:
