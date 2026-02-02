Новини
Свят »
Венецуела »
Венецуела празнува! Страната достави първата си пратка втечнен нефтен газ

Венецуела празнува! Страната достави първата си пратка втечнен нефтен газ

2 Февруари, 2026 04:07, обновена 2 Февруари, 2026 04:11 588 3

  • венецуела-
  • втечнен газ-
  • делси родригес

Новината съобщи гордият временен президент Делси Родригес

Венецуела празнува! Страната достави първата си пратка втечнен нефтен газ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела достави първата си пратка втечнен нефтен газ.

„Гордея се да споделя това събитие: танкерът Chrysopigi Lady, превозващ първия си товар втечнен нефтен газ, напусна Венецуела“, написа Делси Родригес, президентският комисар, в своя Telegram канал.

Тя не уточни обема на пратката.

Родригес отбеляза, че празнува повода с работническата класа. Президентският комисар изрази увереност, че износът на втечнен нефтен газ ще подобри благосъстоянието на венецуелския народ.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    6 0 Отговор
    каза "моля" и се усмихна:) Ех каква е послушна баба Родригес! Всичко в името на работническата класа, но първо трябваше Тръмп да ви побутне малко

    04:15 02.02.2026

  • 2 Надявам се, че

    3 1 Отговор
    Венецуела ще удържи и няма да се даде на престъпните ционисти, които управляват Запада.

    Коментиран от #3

    04:29 02.02.2026

  • 3 Надявай

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Надявам се, че":

    се колкото си искаш. Венецуела вече отече. Сега е време да се надяваш Иран да устиска защото те са на ред :)

    04:41 02.02.2026