Венецуела празнува! Страната достави първата си пратка втечнен нефтен газ

Тръмп в настроение на прием: Канада ще бъде 51-вият ни щат, Гренландия 52-рият, а Венецуела 53-тият

На прием във Вашингтон на 30 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп шеговито спомена за възможността Венецуела, Канада и Гренландия да се п ...