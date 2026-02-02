Венецуела празнува! Страната достави първата си пратка втечнен нефтен газ

Венецуела достави първата си пратка втечнен нефтен газ.
„Гордея се да споделя това събитие: танкерът Chrysopigi Lady, превозващ първия си товар втечнен нефтен газ, напусна Венецуела“, написа Делси Родригес, президентският комисар, в своя Telegram канал.
Тя не уточни обема на пратката.
Родригес отбеляза, че празнува повода с работническата класа. Президентският комисар изрази увереност, че износът на втечнен нефтен газ ще подобри благосъстоянието на венецуелския народ.
1 Тръмп
04:15 02.02.2026
2 Надявам се, че
Коментиран от #3
04:29 02.02.2026
3 Надявай
До коментар #2 от "Надявам се, че":се колкото си искаш. Венецуела вече отече. Сега е време да се надяваш Иран да устиска защото те са на ред :)
04:41 02.02.2026