Латвийската полиция започва разследване след нови документи за Епстийн

Полицията в Латвия стартира разследване след публикуването на нови документи от Министерството на правосъдието на САЩ, в които страната е спомената като потенциален център за вербуване на млади жени и непълнолетни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Генералната прокуратура в Рига потвърди, че ще прегледа материалите по делото на осъдения за сексуални посегателства Джефри Епстийн, съобщават латвийската агенция ЛЕТА и местното радио.

Документите, публикувани в петък, съдържат над 500 споменавания на Латвия и повече от 800 на столицата Рига. Те включват имена на латвийски жени модели, модни агенции, лична кореспонденция на Епстийн с млади латвийки и информация за потенциално наети като негови асистентки лица.

Сред материалите са и паспорти на млади жени от Латвия, самолетни билети до и от Рига, както и резервации в хотели в столицата.

Американският мултимилионер Епстийн е ръководил мрежа за сексуална експлоатация в продължение на години, при която десетки млади жени и непълнолетни са станали жертви. Той почина през 2019 г., когато се самоуби в затвор в Ню Йорк на 66-годишна възраст.