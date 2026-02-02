Латвийската полиция започва разследване след нови документи за Епстийн

Полицията в Латвия стартира разследване след публикуването на нови документи от Министерството на правосъдието на САЩ, в които страната е спомената като потенциален център за вербуване на млади жени и непълнолетни, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Генералната прокуратура в Рига потвърди, че ще прегледа материалите по делото на осъдения за сексуални посегателства Джефри Епстийн, съобщават латвийската агенция ЛЕТА и местното радио.
Документите, публикувани в петък, съдържат над 500 споменавания на Латвия и повече от 800 на столицата Рига. Те включват имена на латвийски жени модели, модни агенции, лична кореспонденция на Епстийн с млади латвийки и информация за потенциално наети като негови асистентки лица.
Сред материалите са и паспорти на млади жени от Латвия, самолетни билети до и от Рига, както и резервации в хотели в столицата.
Американският мултимилионер Епстийн е ръководил мрежа за сексуална експлоатация в продължение на години, при която десетки млади жени и непълнолетни са станали жертви. Той почина през 2019 г., когато се самоуби в затвор в Ню Йорк на 66-годишна възраст.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"
Коментиран от #10
22:42 02.02.2026
3 НАШИТЕ МОДНИ АГЕНЦИИ
22:43 02.02.2026
4 Истината
22:45 02.02.2026
5 смята се
22:46 02.02.2026
6 СЕЩАМ СЕ ЗА ЕДНА СНИМКА
Коментиран от #9
22:46 02.02.2026
7 иван костов
До коментар #1 от "И кво?":Ако беше дънил мъже, изобщо нямаше да има такава афера! Обаче не схванах, каква е ролята на байТанас от ппдб/ЛГБТ и на Два Пръста Чело в цялата история! Физиономията на атанасатанасов, недвусмислено говори, че е ял човешко месо, докато Два Пръста Чело е бил използван единствено за гребец на лодката до острова на Епщайн!😲 Няма друг начин!
22:48 02.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 правилата
До коментар #6 от "СЕЩАМ СЕ ЗА ЕДНА СНИМКА":Това са точно методите за изнудване и когато не се огъне жертвата, бива публикувана за назидание на останалите колебаещи се дали да се поогънат , за да си спестят неудобствата.
22:50 02.02.2026
10 Кокорчо е използван
До коментар #2 от "ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"":А НЕ ВЪЗПОЛЗВАЛ СЕ ДЕМОКРАТ
22:52 02.02.2026
11 Мдаа!🤔
22:58 02.02.2026
12 Богат мъж
Коментиран от #14
22:59 02.02.2026
13 ?????
Що така?
Тва дето ни разправяхя за световната конспирация се оказа по-меко от истината.
С една дума тая световна конспирация я счупиха.
Дайте ни друга.
22:59 02.02.2026
14 Серсемин
До коментар #12 от "Богат мъж":Що бе? Наш Шиши Пеевски е видно изключение.
Коментиран от #15
23:08 02.02.2026
15 Нц.....
До коментар #14 от "Серсемин":Никакво изключение не е ! Той ще е изключване , но след употреба !!!
23:12 02.02.2026
16 Ха,ха
23:19 02.02.2026