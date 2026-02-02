Новини
Свят »
Латвия »
Латвийската полиция започва разследване след нови документи за Епстийн

2 Февруари, 2026 22:34 710 16

САЩ публикуваха материали, свързващи Рига с мрежата за сексуална експлоатация

Латвийската полиция започва разследване след нови документи за Епстийн - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицията в Латвия стартира разследване след публикуването на нови документи от Министерството на правосъдието на САЩ, в които страната е спомената като потенциален център за вербуване на млади жени и непълнолетни, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Генералната прокуратура в Рига потвърди, че ще прегледа материалите по делото на осъдения за сексуални посегателства Джефри Епстийн, съобщават латвийската агенция ЛЕТА и местното радио.

Документите, публикувани в петък, съдържат над 500 споменавания на Латвия и повече от 800 на столицата Рига. Те включват имена на латвийски жени модели, модни агенции, лична кореспонденция на Епстийн с млади латвийки и информация за потенциално наети като негови асистентки лица.

Сред материалите са и паспорти на млади жени от Латвия, самолетни билети до и от Рига, както и резервации в хотели в столицата.

Американският мултимилионер Епстийн е ръководил мрежа за сексуална експлоатация в продължение на години, при която десетки млади жени и непълнолетни са станали жертви. Той почина през 2019 г., когато се самоуби в затвор в Ню Йорк на 66-годишна възраст.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"

    8 0 Отговор
    дето се бориха с "КОМУНИЗЪМА" се оказаха подлеци и педофили

    Коментиран от #10

    22:42 02.02.2026

  • 3 НАШИТЕ МОДНИ АГЕНЦИИ

    5 0 Отговор
    дали не са доставчик на свежа стока от Изтока

    22:43 02.02.2026

  • 4 Истината

    3 5 Отговор
    6000 споменавания на Руски граждани има във файловете на Епщайн. Това е работата, но както винаги Факти се опитва да изопачи истината и да насочи вината към други. И Латвия е с най-много руснаци като процент от населението.

    22:45 02.02.2026

  • 5 смята се

    1 0 Отговор
    Който притежава записите с политиците и бизнес посетителите, притежава капитал за осребряване.

    22:46 02.02.2026

  • 6 СЕЩАМ СЕ ЗА ЕДНА СНИМКА

    6 0 Отговор
    на един ТУЛУП, гол върху спалнята, охраняван от верни стражи от НСО, сниман от тайствената Мата Хари. Колко ли Мати са минали оттам...И на колко е купил вили в Барселона. Или са им запушили устите по друг начин

    Коментиран от #9

    22:46 02.02.2026

  • 7 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "И кво?":

    Ако беше дънил мъже, изобщо нямаше да има такава афера! Обаче не схванах, каква е ролята на байТанас от ппдб/ЛГБТ и на Два Пръста Чело в цялата история! Физиономията на атанасатанасов, недвусмислено говори, че е ял човешко месо, докато Два Пръста Чело е бил използван единствено за гребец на лодката до острова на Епщайн!😲 Няма друг начин!

    22:48 02.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 правилата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "СЕЩАМ СЕ ЗА ЕДНА СНИМКА":

    Това са точно методите за изнудване и когато не се огъне жертвата, бива публикувана за назидание на останалите колебаещи се дали да се поогънат , за да си спестят неудобствата.

    22:50 02.02.2026

  • 10 Кокорчо е използван

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"":

    А НЕ ВЪЗПОЛЗВАЛ СЕ ДЕМОКРАТ

    22:52 02.02.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    1 1 Отговор
    Тези досиета , недвусмислено ни казват , къде се губят 10г. от биографията на панол Мейков и неговата любима Божанков! Там са били на острова, обслужващ персонал! Там са срещнали и Кирчо Тъпото, най вероятно в пералното помещение!

    22:58 02.02.2026

  • 12 Богат мъж

    3 0 Отговор
    Казах ви , очаквайте скоро наша агенция за модели да изгърми ! Нищо че свиват ушите , няма да им се размине ! И не само орветата свиват ушите , защото покрай тях ще изгърми много политическа и властова гадория !!! Когато САЩ хващат за гушата , тукашните чадъри не покриват!

    Коментиран от #14

    22:59 02.02.2026

  • 13 ?????

    5 0 Отговор
    Голямо мълчание ги удари наште медии.
    Що така?
    Тва дето ни разправяхя за световната конспирация се оказа по-меко от истината.
    С една дума тая световна конспирация я счупиха.
    Дайте ни друга.

    22:59 02.02.2026

  • 14 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Богат мъж":

    Що бе? Наш Шиши Пеевски е видно изключение.

    Коментиран от #15

    23:08 02.02.2026

  • 15 Нц.....

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Серсемин":

    Никакво изключение не е ! Той ще е изключване , но след употреба !!!

    23:12 02.02.2026

  • 16 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Я па ти, полицията не знаела за тия канали, хахаха

    23:19 02.02.2026

