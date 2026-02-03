Под заплаха от обвинения: Семейство Клинтън ще говори пред Конгреса по случая "Епстийн" ВИДЕО

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън се съгласиха да се явят пред Комисията по надзор на Камарата на представителите като част от разследването ѝ срещу Джефри Епстийн, съобщи The New York Times.
Изданието отбелязва, че двойката се е поддала на исканията на републиканците само дни преди гласуването на Камарата на представителите за неуважение към Конгреса.
Двойката преди това отказваше да се съобрази с призовка от председателя на Комисията Джеймс Комър в продължение на няколко месеца, наричайки разследването "политически мотивирано". Решението да променят позицията си дойде, след като някои демократи в комисията подкрепиха републиканците в искането за повдигане на наказателни обвинения срещу Клинтън за отказа им да сътрудничат.
Предстоящите показания на Клинтън пред законодателите ще бъдат почти безпрецедентно събитие: бивши президенти на САЩ не са давали показания в Конгреса от 1983 г. Комисията възнамерява да се съсредоточи върху връзките на високопоставени демократи с покойния Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Въпреки опитите на адвокатите да ограничат разпита до четири часа, председателят на комисията отхвърли това предложение, наричайки го недостатъчно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #6
05:54 03.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3
05:57 03.02.2026
3 хехе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":а тиквата викаше, че материала бил лош.
06:00 03.02.2026
4 Моника
06:01 03.02.2026
5 Моника Левински
06:03 03.02.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Вашето мнение":Семейство Клинтън-то е едно семейство мани, мани.....ха-ха-ха.... Единият ку,рварин, другата ле,сбийка.....
06:08 03.02.2026
7 Георги
06:15 03.02.2026