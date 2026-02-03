Новини
Под заплаха от обвинения: Семейство Клинтън ще говори пред Конгреса по случая "Епстийн" ВИДЕО

3 Февруари, 2026 05:40, обновена 3 Февруари, 2026 05:51 906 7

Двойката се е поддала на исканията на републиканците само дни преди гласуването за неуважение към институциите, пише The New York Times

Под заплаха от обвинения: Семейство Клинтън ще говори пред Конгреса по случая "Епстийн" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън се съгласиха да се явят пред Комисията по надзор на Камарата на представителите като част от разследването ѝ срещу Джефри Епстийн, съобщи The New York Times.

Изданието отбелязва, че двойката се е поддала на исканията на републиканците само дни преди гласуването на Камарата на представителите за неуважение към Конгреса.

Двойката преди това отказваше да се съобрази с призовка от председателя на Комисията Джеймс Комър в продължение на няколко месеца, наричайки разследването "политически мотивирано". Решението да променят позицията си дойде, след като някои демократи в комисията подкрепиха републиканците в искането за повдигане на наказателни обвинения срещу Клинтън за отказа им да сътрудничат.

Предстоящите показания на Клинтън пред законодателите ще бъдат почти безпрецедентно събитие: бивши президенти на САЩ не са давали показания в Конгреса от 1983 г. Комисията възнамерява да се съсредоточи върху връзките на високопоставени демократи с покойния Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Въпреки опитите на адвокатите да ограничат разпита до четири часа, председателят на комисията отхвърли това предложение, наричайки го недостатъчно.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    11 2 Отговор
    Пъхал ли е пурата клинтън в украинско дете, паветни?

    Коментиран от #6

    05:54 03.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Епстийн е имал връзка с Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков, Цветан Цветанов.Набирал е момичета в България в университети и модни агенции.

    Коментиран от #3

    05:57 03.02.2026

  • 3 хехе

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    а тиквата викаше, че материала бил лош.

    06:00 03.02.2026

  • 4 Моника

    4 0 Отговор
    И мен ли ще викат???

    06:01 03.02.2026

  • 5 Моника Левински

    9 1 Отговор
    Пак ще лъже и маже под клетва дъртия мръcник.

    06:03 03.02.2026

  • 6 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Семейство Клинтън-то е едно семейство мани, мани.....ха-ха-ха.... Единият ку,рварин, другата ле,сбийка.....

    06:08 03.02.2026

  • 7 Георги

    2 0 Отговор
    нали никой не се самозалъгва, че след ареста на епстийн, всички тея милиардери са останали "на сухо" толкова години? Няма как толкова оборотна "пазарна ниша" да е останала свободна. Щом са били достатъчно нагли да позират за снимки едва ли имат проблем със смяна на дилъра или страх от наказание.

    06:15 03.02.2026