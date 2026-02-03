Под заплаха от обвинения: Семейство Клинтън ще говори пред Конгреса по случая "Епстийн" ВИДЕО

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън се съгласиха да се явят пред Комисията по надзор на Камарата на представителите като част от разследването ѝ срещу Джефри Епстийн, съобщи The New York Times.

Изданието отбелязва, че двойката се е поддала на исканията на републиканците само дни преди гласуването на Камарата на представителите за неуважение към Конгреса.

Двойката преди това отказваше да се съобрази с призовка от председателя на Комисията Джеймс Комър в продължение на няколко месеца, наричайки разследването "политически мотивирано". Решението да променят позицията си дойде, след като някои демократи в комисията подкрепиха републиканците в искането за повдигане на наказателни обвинения срещу Клинтън за отказа им да сътрудничат.

Предстоящите показания на Клинтън пред законодателите ще бъдат почти безпрецедентно събитие: бивши президенти на САЩ не са давали показания в Конгреса от 1983 г. Комисията възнамерява да се съсредоточи върху връзките на високопоставени демократи с покойния Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Въпреки опитите на адвокатите да ограничат разпита до четири часа, председателят на комисията отхвърли това предложение, наричайки го недостатъчно.