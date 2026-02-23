Канцлерът на Германия: Русия достигна най-дълбокото равнище на варварство

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини днес управляваната от президента Владимир Путин Русия, че е достигнала "най-дълбокото равнище на варварство", в навечерието на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изявление на събитие, организирано в Берлин в подкрепа на Украйна, предаде БТА.
Мерц също така каза, че "Русия не печели тази война". Москва "иска да ни накара да го повярваме, но фактите са съвсем други", изтъкна той.
Украинската съпротива срещу руските атаки е по-ефективна, отколкото често се смята, подчерта германският канцлер, като спомена изненадващи успехи на силите на Киев в последно време.
"През февруари видяхме смайващи териториални печалби на украинските сили за отбрана и руската икономика трещи под теглото на санкциите и военните действия - повече, отколкото понякога можем да заключим от нашите собствени медии тук", заяви Мерц.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според него руският президент Владимир Путин "вече е започнал" Третата световна война, предаде ДПА, като цитира интервю за британската телевизия Би би си, публикувано вчера.
В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от конфликта между Русия и Украйна утре, Зеленски заяви, че неговото виждане за конфликта е различно от това на американския президент Доналд Тръмп.
"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", заяви Зеленски в интервюто, преведено от украински. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."
Зеленски продължи, като каза, че "Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си. Ето защо вярвам и отдавна вярвам, че Путин вече е започнал тази война и ние не позволяваме тя да се превърне в широкомащабна трета световна война."
Украинският лидер добави, че разчита на надеждни гаранции за сигурността на страната си от страна на САЩ, които не зависят единствено от волята на американския президент.
1 Естет
13:37 23.02.2026
2 име
Коментиран от #36
13:38 23.02.2026
3 Лопата Орешник
13:39 23.02.2026
4 Маскалите са наследници
Все пак 300 години да били под монголско робство!
Даже на путин са му дръпнати очите!
Коментиран от #92
13:39 23.02.2026
5 име
13:40 23.02.2026
6 Такае
13:40 23.02.2026
7 Сталин
13:40 23.02.2026
8 перко
13:40 23.02.2026
9 Сталин
13:41 23.02.2026
10 Политически еквилибристики
13:42 23.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аз съм веган
Коментиран от #26
13:43 23.02.2026
13 Смешник
13:43 23.02.2026
14 Минувач
13:44 23.02.2026
15 Мерц кво е обвинил
13:45 23.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Третата световна война
Едва след унищожението, ако има живи унищожители, ще бъде уместно да се говори за някакви си "територии"...
Западът е лицемерен и пряко налива бензин в руско-руската гражданска война на руска и окраинска територия, а Зеленски говори като надрусан с бело.
13:45 23.02.2026
18 Хайде де....
Коментиран от #21, #51
13:46 23.02.2026
19 Дръта чанта
13:47 23.02.2026
20 Фонов атлантически
13:47 23.02.2026
21 Мухахаха
До коментар #18 от "Хайде де....":Да ги даде ако иска в Берлин да се говори пак на Руски
Коментиран от #87
13:48 23.02.2026
22 стоян георгиев
13:48 23.02.2026
23 Бригаден генерал Дин
13:48 23.02.2026
24 Тити на Кака
13:49 23.02.2026
25 Бг русодебил
Ние сме завистливо племе!
Коментиран от #37
13:50 23.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 не може да бъде
Коментиран от #39
13:50 23.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тома
13:50 23.02.2026
30 А САЩ как е? А нацистки Израел?
13:52 23.02.2026
31 Русия трябва
13:52 23.02.2026
32 Много неграмотна паплач
Коментиран от #41, #42
13:53 23.02.2026
33 Калас
Не печелихте ли войната,кво стана.......
13:53 23.02.2026
34 Истина е
13:54 23.02.2026
35 az СВО Победа 80
Този е напълно изгубен....
Ще се моля за него!
13:54 23.02.2026
36 Азовците се биеха
До коментар #2 от "име":със сепаратистите от ЛНР и ДНР които бяха подпомагани от "отпускари" живеещи в РФ. Това си беше война, а не избиване. Ето част от убитите командири-сепаратисти: Захарченко (министър-председател на бунтовниците в ЛНР) , Моторола (командир на батальон "Спарта") , Гиви (командир на батальон "Сомали"), Павел Дремов(командир на батальон "Батя") и много други.
Коментиран от #44, #46
13:54 23.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 444444
Проблема е, че медиите ретранслират всяка глупост, която каже поставения да разори Германия Мерц.
Коментиран от #66
13:56 23.02.2026
39 Кои са
До коментар #27 от "не може да бъде":днешните антисемити?
13:56 23.02.2026
40 Украинец
Ами така е - хунтата в Киев си е избрала живот със златни тоалетни и никой не пита украинците дали искат да защитават живота на хунтата ами ги ловят като добитък и ги натикват в бусовете.
13:56 23.02.2026
41 що пишеш глупости
До коментар #32 от "Много неграмотна паплач":ПСВ Полша заграби половината Украйна .
ВСВ Сталин връща заграбените територии от Полша на Украйна !
Въпреки това Полша излиза пак на далавера , защото Сталин ги компенсира с три Германски области .
Коментиран от #52
13:57 23.02.2026
42 Не думай разбирач
До коментар #32 от "Много неграмотна паплач":Хитлер нападна СССР заради Мавритания
13:58 23.02.2026
43 самоутехата на глупака
13:58 23.02.2026
44 А по време на Априлското въстание
До коментар #36 от "Азовците се биеха":турският башибозук и редовна армия се биеха с българските сепаратисти...
Така ли е или не?
13:59 23.02.2026
45 az СВО Победа 80
1. Нанасянето на "стратегически разгром на Русия".
2. "Налагането на мир чрез сила".
3. "Фалита и разпада на РФ".
4. "Руснаците, които щяха да се обърнат срещу властта и да свалят В.В.Путин"
Що тъй стана??? 🤣🤣🤣
Изтрезняването им ще бъде тежко, болезнено и мъчително!
Коментиран от #60
14:01 23.02.2026
46 Антитрол
До коментар #36 от "Азовците се биеха":"със сепаратистите от ЛНР и ДНР"
Обаче в Косово не бяха сепаратисти нали и Милошевич беше диктатор като водеше война с тях. Или не ви дават да гледате в канчето на господарите а само да се плюе по Русия.
Ще ми кажеш ли защо албанците от Косово имат право на самоопределение а руснаците от Донбас нямат такова право.
Как не ви втръсна да казвате на черното бяло.
Коментиран от #61, #88
14:01 23.02.2026
47 Само питам
14:02 23.02.2026
48 Дори да му е повредена кратуната
Коментиран от #54
14:03 23.02.2026
49 психолог
14:04 23.02.2026
50 СПРАВЕДЛИВ
14:05 23.02.2026
51 Да те светна
До коментар #18 от "Хайде де....":Таурусите ги утилизираха барабар с влака още на границата с Полша.
14:05 23.02.2026
52 Много неграмотна паплач
До коментар #41 от "що пишеш глупости":Я виж картата на Полша в началото на ВСВ!
Лвов украински град ли е?
Коментиран от #57, #64
14:06 23.02.2026
53 И все пак!
14:07 23.02.2026
54 Възмутен
До коментар #48 от "Дори да му е повредена кратуната":"Пак има право на мнение Мерц"
Ами дай да назначим всички пребиваващи в Карлуково за министри - нали и те имат право на мнение.
14:07 23.02.2026
55 Нищо ново не казва Мерц!
Превземат градове и села като ги разрушават брутално и дават жертви които са неоправдано големи за територия която никога няма да бъде призната за тяхна.
Именно и затова кремълските терористи бомбардират критичната инфраструктура на украинците.
Коментиран от #58, #63, #68
14:07 23.02.2026
56 читател
И каква е разликата между украйна и случая в Петрохан ?? Май само в мащабите .
14:07 23.02.2026
57 Историк
До коментар #52 от "Много неграмотна паплач":Я пък ти виж картата на Полша преди ПСВ - ма не можеш я намери. Украйна също не можеш я намери - защо ли така?
14:09 23.02.2026
58 а що не кажеш
До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":и за утепаните над милиона западни наемници ? или си мислиш че укрите се бият сами ? нали в Курск видяхме руснаците как се разправят с тях .
а кой пилотира ф16 и останалите западни фърчила ? кой оперира с ракетите ?
14:10 23.02.2026
59 Баба Гошка
14:10 23.02.2026
60 Бг сбърканяк
До коментар #45 от "az СВО Победа 80":Маскалия вече претърпя стратегическо поражение поне за 200 години напред!
Който има повече от 2 клетки в кутията ще го разбере!
Коментиран от #65
14:11 23.02.2026
61 Аааа
До коментар #46 от "Антитрол":"това е друго."
14:12 23.02.2026
62 Пело Убавеца
14:12 23.02.2026
63 Помнещ
До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":"която има 4 пъти по-малко население и 10 пъти по-малко оръжие от Федерацията на злото"
Натовското оръжие не се смята нали че не върви пропагандата. Нищо че складовете в ЕС отдавна са празни. Може "малко" да са превзели руснаците ама пък има бонуси - попиляха НАТО и фалираха ЕС.
14:13 23.02.2026
64 Само питам
До коментар #52 от "Много неграмотна паплач":А Сталин компенсира ли Поляците с територии от Германия ?
Силезия ,Померания , половината Прусия , Данциг (Гданск) , Райони от провинция Бранденбург....
14:14 23.02.2026
65 Зевзек
До коментар #60 от "Бг сбърканяк":За това ли НАТО се разпадна а ЕС фалира
14:14 23.02.2026
66 всички германски мъже
До коментар #38 от "444444":родени от 1860г. до 1927г. са участвали в ПСВ и/или в ВСВ, така, че не може да се намери истински немец дядото или прадядото на когото да не е бил във Вермахта.
Коментиран от #78
14:15 23.02.2026
67 Читател
Коментиран от #71, #74, #77
14:16 23.02.2026
68 Тук не се задават два
До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":основни въпроса :
1. Каква е причината( не поводът) Русия да нападне Украйна
2.В какво се изразява разбирането на Русия за победа
Може да напишете собствените си предположения.
14:16 23.02.2026
69 БАРС
14:17 23.02.2026
70 Запознат
Така е остави швабите без газ на студено и даже танкера им не иска да освободи от ледовете.
14:17 23.02.2026
71 Запознат
До коментар #67 от "Читател":Прав си, те и украинците са руснаци а вече 2 милиона са при Бандера.
14:20 23.02.2026
72 А нещо за Газза
14:20 23.02.2026
73 Атина Палада
14:22 23.02.2026
74 гост
До коментар #67 от "Читател":Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба !!!
14:22 23.02.2026
75 Русия
14:23 23.02.2026
76 бай Шморц да каже нещо за Иран
Коментиран от #84
14:24 23.02.2026
77 Ами зависи
До коментар #67 от "Читател":от това, кой ще пише историята…
14:24 23.02.2026
78 Историк
До коментар #66 от "всички германски мъже":"че не може да се намери истински немец дядото или прадядото на когото да не е бил във Вермахта"
Само че говорим за СС а ти се правиш на ударен. Пък и вермахта в най голямата си численост е бил около 8 милиона при 80 милионна държава това са 1 на 10 - общо взето на всеки 2 семейства един е участвал. Обаче СС са били много много по-малко. А дядото на този е тъкмо в СС.
14:24 23.02.2026
79 Извод
Войната няма да приключи докато не бъде свален диктатора или Русия не претърпи реално поражение.
Коментиран от #81, #86
14:25 23.02.2026
80 ало марче ,
14:25 23.02.2026
81 то тероризма патент на укрите
До коментар #79 от "Извод":достатъчно атентати видяхме последно време ...
Коментиран от #83
14:26 23.02.2026
82 Спомениии
Коментиран от #90
14:27 23.02.2026
83 В Лвов завчера
До коментар #81 от "то тероризма патент на укрите":нали?
Коментиран от #85
14:28 23.02.2026
84 Помнещ
До коментар #76 от "бай Шморц да каже нещо за Иран":Той Шолци е като нашите козячета - в канчето на господарите не му дават да гледа. Нали този същия наведен излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ"
В крайна сметка никой не е отменял окупацията на Германия и този няма думата а само ръси опорки каквито му спуснат.
14:28 23.02.2026
85 Запознат
До коментар #83 от "В Лвов завчера":В Лвов си заминаха бая наемници та за това ревете.
14:29 23.02.2026
86 Антитрол
До коментар #79 от "Извод":"или Русия не претърпи реално поражение"
Ами хайде де още 2022 година ни обещавахте че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне - сега Шолци като е толкова велик да се хваща със зеления и да не ревът ами да ходят да побеждават Русия - що ли не смеят.
Този план за мир кой подред е ще ми кажеш ли?
14:33 23.02.2026
87 Хм.....
До коментар #21 от "Мухахаха":И как ще стигнат до Берлин?, къде са вече четири години?, не могат две ниви да минат, ти в Берлин ги прати🤣
Коментиран от #89
14:34 23.02.2026
88 Ако във Варна и Черноморието
До коментар #46 от "Антитрол":се вдигнат руснаците притежаващи над 500 000 жилища и искат да се направи Варненска Народна Република със столица Варна или Бургас пак ли ще ги оправдаеш? Те така направиха в Южна Осетия, Абхазия, Крим, ЛНР и ДНР. Искат Приднестровието, Прибалтиките, част от Молдова. Ние сме следващите. Да не говорим за Кьонингсберг, Курилите, претенциите за Аляска, част от Калифорния. Ненаядоха се на територии тия руснаци. Все се борят за мира, но малко хора знаят, че на руски "мир" има две значения - означава и "peace" и "world".
Коментиран от #93, #94, #97, #102
14:37 23.02.2026
89 Учуден
До коментар #87 от "Хм.....":"И как ще стигнат до Берлин?"
То достатъчно Орешник да стигне до там а той стига за 6 минути. Кой е казал на нашите козячета че война на Русия с НАТО ще е конвенционална - нещо като ВСВ.
Коментиран от #91
14:41 23.02.2026
90 Да бе
До коментар #82 от "Спомениии":Шрьодер дето стана изпълнителен директор към "Газпром" и баба Меркел дето напълни Германия с инженери и атомни физици - нов внос от Азия и Африка.
14:42 23.02.2026
91 Путин, 21.02.2022г:
До коментар #89 от "Учуден":„Обръщам се към нацията да са готови за внезапен удар към страната ни. В стратегически американски документи е записано, че може да се очакват такива удари. В документите на НАТО Русия е посочена като основна заплаха за евроатлантическия съюз”. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в извънредно обръщение към руснаците. „Не искаме да вярваме в това, но фактите са такива. Искам те да са ясни за Украйна, и за Русия. Тактическата авиация на НАТО може да порази границите ни до Казахстан, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за пет минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни той, цитиран от БГНЕС.
Коментиран от #95
14:47 23.02.2026
92 Велико
До коментар #4 от "Маскалите са наследници":500 години под Турско робство и как е ануса????
14:47 23.02.2026
93 крачетата и ръчичките
До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":Здрави ли са ти? Ти ли вислиш да ги стреляш руснаците във Варна. Я направо отивай кво се ежиш само по сайтовете!
14:49 23.02.2026
94 Антитрол
До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":"пак ли ще ги оправдаеш?"
Аз няма да ги оправдая ама вие оправдахте господарите си в Косово - защо така. Защото всички наши евроатлантици не ги интересува правдата а ги интересува да са наведени на господарите си ли. Аз не оправдавам и смяната на властта с кървав преврат ама вие я оправдавате. Оправдавате заграбването на петрола на Ирак, Либия и Сирия. Оправдавате анексирането на територии от евреите, оправдавате ударите на господарите си по Иран. Или на господарите всичко е разрешено. Значи лошо когато руснаците вземат територии ама господарите ви като си направят 4 бази на българска земя не е лошо. Защо така винаги едностранно ви е "правото".
Пък и 500 000 руснаци не са мнозинство по черноморието за да направят референдум и лъжеш че са 500 000 - нямат и 5 000 руски имота.
14:51 23.02.2026
95 Учуден
До коментар #91 от "Путин, 21.02.2022г:":"цитиран от БГНЕС"
Ами аз го гледах на живо и нищо такова не е казал каквото са "цитирали" БГНЕС - препоръчвам ти да намалиш малко евроатлантическата пропаганда и да се информираш директно от източника а не от разни платени "тълкователи".
14:56 23.02.2026
96 гост
14:59 23.02.2026
97 ОГРОМНАТА
До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":РАЗЛИКА Е, че първо те я имат 1000, я нямат! И най-важното: НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЗЕМЯТА! За разлика от донбасци и останалаите източни провинции на украйна! А да не говорим, че земята на половин България е изкупена от фесове и подобни! Ама това теб явно не те притеснява. Защо ли?
15:27 23.02.2026
98 Западен клошар
15:33 23.02.2026
99 хаха
15:42 23.02.2026
100 6перц,
16:18 23.02.2026
101 Василев
17:27 23.02.2026
102 Сульоо
До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":Тихоо!Тихо бе пръдлячко не си компетентен !
17:29 23.02.2026
103 ЕДНО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ФАШИСТКИ ДРОН
ВСЯКО ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ Е С ТОЛКОВА "ПОЛЕЗНО "ВЕЩЕСТВА В ГЛАВАТА , КОЛКОТО ДА СТАВА ЗА ПОСМЕШИЩЕ , БЕЗ ДА ГО РАЗБИРА , НЯМА РАЗСЪДАК!! А ФАТАЛНОТО Е , ЧЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ВОЙНИ , ИМАТ СЕ ЗА ВЕЛМОЖИ , НЕЩО ТИПИЧНО ЗА НАДРУСАНИТЕ БЕЗМОЗЪЧНИ ИНДИВИДИ !! ДАЛИ СА ДРУСАНИ ИЛИ ПО ПРИРОДА СА ТАКИВА ?? !! НЕ Е СЛУЧАЙНО СЪВПАДЕНИЕ НА СРОДНИ ДУШИ М/У ТЯХ И ЗЕЛЬО !!
17:54 23.02.2026