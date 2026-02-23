Новини
Свят »
Германия »
Канцлерът на Германия: Русия достигна най-дълбокото равнище на варварство
  Тема: Украйна

Канцлерът на Германия: Русия достигна най-дълбокото равнище на варварство

23 Февруари, 2026 13:35 2 566 103

  • русия-
  • фридрих мерц-
  • владимир путин-
  • германия-
  • украйна

Мерц обвини руските сили във варварство и заяви, че Кремъл не печели войната в Украйна

Канцлерът на Германия: Русия достигна най-дълбокото равнище на варварство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини днес управляваната от президента Владимир Путин Русия, че е достигнала "най-дълбокото равнище на варварство", в навечерието на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изявление на събитие, организирано в Берлин в подкрепа на Украйна, предаде БТА.

Мерц също така каза, че "Русия не печели тази война". Москва "иска да ни накара да го повярваме, но фактите са съвсем други", изтъкна той.

Още новини от Украйна

Украинската съпротива срещу руските атаки е по-ефективна, отколкото често се смята, подчерта германският канцлер, като спомена изненадващи успехи на силите на Киев в последно време.

"През февруари видяхме смайващи териториални печалби на украинските сили за отбрана и руската икономика трещи под теглото на санкциите и военните действия - повече, отколкото понякога можем да заключим от нашите собствени медии тук", заяви Мерц.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според него руският президент Владимир Путин "вече е започнал" Третата световна война, предаде ДПА, като цитира интервю за британската телевизия Би би си, публикувано вчера.

В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от конфликта между Русия и Украйна утре, Зеленски заяви, че неговото виждане за конфликта е различно от това на американския президент Доналд Тръмп.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", заяви Зеленски в интервюто, преведено от украински. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

Зеленски продължи, като каза, че "Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си. Ето защо вярвам и отдавна вярвам, че Путин вече е започнал тази война и ние не позволяваме тя да се превърне в широкомащабна трета световна война."

Украинският лидер добави, че разчита на надеждни гаранции за сигурността на страната си от страна на САЩ, които не зависят единствено от волята на американския президент.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 70 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Естет

    50 4 Отговор
    Не само малко! Главата само ако влезе, не се води нищо!

    13:37 23.02.2026

  • 2 име

    123 11 Отговор
    Що, бадндерите по-хуманно ли убиваха украинците в Донбас? Е ционистие по-хуманно ли избиват палестнци? А американците по-хуманно ли докара няколко милиона иракчани до смърт заради отравяне с тежки метали от бомбардировките, липса на здравеопазване или хигиенни условия?

    Коментиран от #36

    13:38 23.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    100 11 Отговор
    Ако се наведе ще види,че има и по дълбоко ниво на варварство! Да пита дедо си! Така става когато немски танкове газят свещената руска територия!!

    13:39 23.02.2026

  • 4 Маскалите са наследници

    16 85 Отговор
    на монголските варвари!
    Все пак 300 години да били под монголско робство!
    Даже на путин са му дръпнати очите!

    Коментиран от #92

    13:39 23.02.2026

  • 5 име

    78 12 Отговор
    Ейй, вярно че други ден стават четири години. Дано руснаците им организират голяма заря на бандерите!

    13:40 23.02.2026

  • 6 Такае

    82 11 Отговор
    Всички западни въшкари дишат от белото

    13:40 23.02.2026

  • 7 Сталин

    86 8 Отговор
    Някой да каже на Мец че немските танкове са вече в Москва,-на платформите на руските влекачи

    13:40 23.02.2026

  • 8 перко

    78 7 Отговор
    направо ги галят за да опазят цивилните..... кажи нещо за газа и еврея

    13:40 23.02.2026

  • 9 Сталин

    77 9 Отговор
    А вие евроатлантическите ционистки фашисти и терористи сте върха на цивилизацията

    13:41 23.02.2026

  • 10 Политически еквилибристики

    56 4 Отговор
    Войната сама по себе си е варварство, но е и продължение на отказа от дипломация.

    13:42 23.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз съм веган

    8 38 Отговор
    Бензиностанцията няма дъно.

    Коментиран от #26

    13:43 23.02.2026

  • 13 Смешник

    77 7 Отговор
    Русия достигна най висока степен на варварство каза отявления фашист и издънка на нациски род Мерц Каква ирония на съдбата

    13:43 23.02.2026

  • 14 Минувач

    65 5 Отговор
    Да си припомним нацисткият геноцид над човечеството и после да анализираме изказването на индивида !

    13:44 23.02.2026

  • 15 Мерц кво е обвинил

    57 4 Отговор
    Никой не го интересува. Отдавна никой не му обръща внимание на олигофрениите на тоя нацист

    13:45 23.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Третата световна война

    44 4 Отговор
    ще бъде за унищожение.

    Едва след унищожението, ако има живи унищожители, ще бъде уместно да се говори за някакви си "територии"...

    Западът е лицемерен и пряко налива бензин в руско-руската гражданска война на руска и окраинска територия, а Зеленски говори като надрусан с бело.

    13:45 23.02.2026

  • 18 Хайде де....

    7 30 Отговор
    Стига с тези констатации и празни приказки, давай Таурусите.

    Коментиран от #21, #51

    13:46 23.02.2026

  • 19 Дръта чанта

    51 4 Отговор
    Син на фашист тръгнал да казва кой е варварин пак ще ядете бой

    13:47 23.02.2026

  • 20 Фонов атлантически

    36 3 Отговор
    шум и пръдни

    13:47 23.02.2026

  • 21 Мухахаха

    41 4 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде де....":

    Да ги даде ако иска в Берлин да се говори пак на Руски

    Коментиран от #87

    13:48 23.02.2026

  • 22 стоян георгиев

    5 38 Отговор
    След спиране старлинг на руснаците те определено изпитват трудности с комуникацията и губят територии.русия вече не е способна да компенсира загубите си чрез наемане на контрактници и ще се наложи или да се договори или да обяви нова мобилизация.

    13:48 23.02.2026

  • 23 Бригаден генерал Дин

    50 2 Отговор
    Най-дълбокото равнище на варварство е постигнато от Германия през ВСВ. В СССР германските ВАРВАРИ унищожават 70000 градове и села, заедно с населението. В лагерите на смъртта германците и бандеровците убиват милиони евреи, славяни и цигани.

    13:48 23.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    48 3 Отговор
    След варварствата на високоцивилизованата немска армия на руска земя по време на ВСВ немец да говори за руско варварство е забележителна наглост!

    13:49 23.02.2026

  • 25 Бг русодебил

    3 37 Отговор
    Аз мразя немците, щото съм съдран руски галош и не мога да си купя Мерцедес!
    Ние сме завистливо племе!

    Коментиран от #37

    13:50 23.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 не може да бъде

    39 1 Отговор
    Оставям настрана това как г-н шМерц изкривява действителността ...но ми се вижда прекалено внукът на обер щурмбанфюрер /или штандартен фюрер ...не знам точно кое / Йозеф Паул Совини -близък съратник на Хитлер кмет на неголям град лично участвал в погроми ...убеден привърженик на националсоциализма и антисемитизма да говори за варварство!?

    Коментиран от #39

    13:50 23.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тома

    30 1 Отговор
    Във влака този скри измервателната лъжичка за бяло

    13:50 23.02.2026

  • 30 А САЩ как е? А нацистки Израел?

    38 3 Отговор
    Достигнаха ли най-дълбокото равнище на варварство или още не са? Тъпунгер....

    13:52 23.02.2026

  • 31 Русия трябва

    31 3 Отговор
    много хляб да изяде докато ви стигне вас. Имате късмет, че Путин е толкова милостив, а не трябва. Война е все пак.

    13:52 23.02.2026

  • 32 Много неграмотна паплач

    7 19 Отговор
    Хитлер нападна СССР заради Финландия! Преди това си поделиха Полша!

    Коментиран от #41, #42

    13:53 23.02.2026

  • 33 Калас

    35 2 Отговор
    Външните министри от ЕС ще обсъдят възможното възобновяване на диалога с Русия ??!!

    Не печелихте ли войната,кво стана.......

    13:53 23.02.2026

  • 34 Истина е

    26 3 Отговор
    достигнали са най-дълбокото равнище на варварство. Разпрали са дупарата на Зелю

    13:54 23.02.2026

  • 35 az СВО Победа 80

    27 3 Отговор
    Наследник на нацисти да нравоучава кое е "варварство" и кое не?!?!?

    Този е напълно изгубен....
    Ще се моля за него!

    13:54 23.02.2026

  • 36 Азовците се биеха

    4 20 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    със сепаратистите от ЛНР и ДНР които бяха подпомагани от "отпускари" живеещи в РФ. Това си беше война, а не избиване. Ето част от убитите командири-сепаратисти: Захарченко (министър-председател на бунтовниците в ЛНР) , Моторола (командир на батальон "Спарта") , Гиви (командир на батальон "Сомали"), Павел Дремов(командир на батальон "Батя") и много други.

    Коментиран от #44, #46

    13:54 23.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 444444

    29 2 Отговор
    Когато пряк наследник на нацисти говори за варварство на друга държава и в същото време не признава обсадата на Ленинград за геноцид ми идва малко в повече.
    Проблема е, че медиите ретранслират всяка глупост, която каже поставения да разори Германия Мерц.

    Коментиран от #66

    13:56 23.02.2026

  • 39 Кои са

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "не може да бъде":

    днешните антисемити?

    13:56 23.02.2026

  • 40 Украинец

    30 2 Отговор
    "и да промени живота, който хората са избрали за себе си"

    Ами така е - хунтата в Киев си е избрала живот със златни тоалетни и никой не пита украинците дали искат да защитават живота на хунтата ами ги ловят като добитък и ги натикват в бусовете.

    13:56 23.02.2026

  • 41 що пишеш глупости

    26 2 Отговор

    До коментар #32 от "Много неграмотна паплач":

    ПСВ Полша заграби половината Украйна .
    ВСВ Сталин връща заграбените територии от Полша на Украйна !

    Въпреки това Полша излиза пак на далавера , защото Сталин ги компенсира с три Германски области .

    Коментиран от #52

    13:57 23.02.2026

  • 42 Не думай разбирач

    11 2 Отговор

    До коментар #32 от "Много неграмотна паплач":

    Хитлер нападна СССР заради Мавритания

    13:58 23.02.2026

  • 43 самоутехата на глупака

    20 1 Отговор
    Само нискокласен комплексиран буржоазен плебей би могъл да каже подобна глупост.

    13:58 23.02.2026

  • 44 А по време на Априлското въстание

    26 2 Отговор

    До коментар #36 от "Азовците се биеха":

    турският башибозук и редовна армия се биеха с българските сепаратисти...

    Така ли е или не?

    13:59 23.02.2026

  • 45 az СВО Победа 80

    20 3 Отговор
    Накратко прави впечатление, че западните "лидери" един по един попват да забравят за:

    1. Нанасянето на "стратегически разгром на Русия".

    2. "Налагането на мир чрез сила".

    3. "Фалита и разпада на РФ".

    4. "Руснаците, които щяха да се обърнат срещу властта и да свалят В.В.Путин"

    Що тъй стана??? 🤣🤣🤣

    Изтрезняването им ще бъде тежко, болезнено и мъчително!

    Коментиран от #60

    14:01 23.02.2026

  • 46 Антитрол

    28 2 Отговор

    До коментар #36 от "Азовците се биеха":

    "със сепаратистите от ЛНР и ДНР"

    Обаче в Косово не бяха сепаратисти нали и Милошевич беше диктатор като водеше война с тях. Или не ви дават да гледате в канчето на господарите а само да се плюе по Русия.

    Ще ми кажеш ли защо албанците от Косово имат право на самоопределение а руснаците от Донбас нямат такова право.

    Как не ви втръсна да казвате на черното бяло.

    Коментиран от #61, #88

    14:01 23.02.2026

  • 47 Само питам

    23 3 Отговор
    Докога ще публикувате малоумни пропагандни от западната "ентелигенция" с глупости от рода, че не се знае как ще свърши войната, митични огромни руски загуби и нулеви бандеровски загуби,но незнайно защо царяла някаква безнадеждност на украинския фронт .....

    14:02 23.02.2026

  • 48 Дори да му е повредена кратуната

    5 6 Отговор
    Пак има право на мнение Мерц

    Коментиран от #54

    14:03 23.02.2026

  • 49 психолог

    11 3 Отговор
    хубаво е от време на време да виждаме какво им сервират на жабите в тенджерата. проблемът е, че на запад на това му верват. и, по някакъв неясен за мен начин, дори хора със сиво вещество между ушите в един момент започват да верват. дълъг разговор е.

    14:04 23.02.2026

  • 50 СПРАВЕДЛИВ

    7 2 Отговор
    ФАШИСТ

    14:05 23.02.2026

  • 51 Да те светна

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хайде де....":

    Таурусите ги утилизираха барабар с влака още на границата с Полша.

    14:05 23.02.2026

  • 52 Много неграмотна паплач

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "що пишеш глупости":

    Я виж картата на Полша в началото на ВСВ!
    Лвов украински град ли е?

    Коментиран от #57, #64

    14:06 23.02.2026

  • 53 И все пак!

    18 4 Отговор
    Русия има още много да драпа,докато достигна най-дълбокото равнище на варварство на дядо ти-офицера от ,,СС" на ,,Вермахта" от ВСВ...!

    14:07 23.02.2026

  • 54 Възмутен

    15 5 Отговор

    До коментар #48 от "Дори да му е повредена кратуната":

    "Пак има право на мнение Мерц"

    Ами дай да назначим всички пребиваващи в Карлуково за министри - нали и те имат право на мнение.

    14:07 23.02.2026

  • 55 Нищо ново не казва Мерц!

    14 16 Отговор
    Вече 4 години Раша не може да победи Украйна, която има 4 пъти по-малко население и 10 пъти по-малко оръжие от Федерацията на злото. Руската армия губи по 157 убити войници за един километър напредък в Украйна, обяви в интервю украинският президент Володимир Зеленски.
    Превземат градове и села като ги разрушават брутално и дават жертви които са неоправдано големи за територия която никога няма да бъде призната за тяхна.
    Именно и затова кремълските терористи бомбардират критичната инфраструктура на украинците.

    Коментиран от #58, #63, #68

    14:07 23.02.2026

  • 56 читател

    7 7 Отговор
    Бе какви са тия излияния на някакъв парашутист за разни диджеи, кучебранци и др. средностатистически шлосери на фронта, само и само да се направи реклама на поредния гуру в украйна ?!

    И каква е разликата между украйна и случая в Петрохан ?? Май само в мащабите .

    14:07 23.02.2026

  • 57 Историк

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Много неграмотна паплач":

    Я пък ти виж картата на Полша преди ПСВ - ма не можеш я намери. Украйна също не можеш я намери - защо ли така?

    14:09 23.02.2026

  • 58 а що не кажеш

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":

    и за утепаните над милиона западни наемници ? или си мислиш че укрите се бият сами ? нали в Курск видяхме руснаците как се разправят с тях .
    а кой пилотира ф16 и останалите западни фърчила ? кой оперира с ракетите ?

    14:10 23.02.2026

  • 59 Баба Гошка

    17 5 Отговор
    Да си гледа собствената западаща икономика, която трещи под само уббийствените санкции, морално остарялата автомобилна индустрия, милионите парра ззити мигрантски, които гъллтат десетки милиарди поддръжка. Жаллккарриии!

    14:10 23.02.2026

  • 60 Бг сбърканяк

    4 13 Отговор

    До коментар #45 от "az СВО Победа 80":

    Маскалия вече претърпя стратегическо поражение поне за 200 години напред!
    Който има повече от 2 клетки в кутията ще го разбере!

    Коментиран от #65

    14:11 23.02.2026

  • 61 Аааа

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    "това е друго."

    14:12 23.02.2026

  • 62 Пело Убавеца

    3 0 Отговор
    мъжкар си, фрида! вземай пушката и ходи да помагаш! явно ще се печели?!

    14:12 23.02.2026

  • 63 Помнещ

    11 3 Отговор

    До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":

    "която има 4 пъти по-малко население и 10 пъти по-малко оръжие от Федерацията на злото"

    Натовското оръжие не се смята нали че не върви пропагандата. Нищо че складовете в ЕС отдавна са празни. Може "малко" да са превзели руснаците ама пък има бонуси - попиляха НАТО и фалираха ЕС.

    14:13 23.02.2026

  • 64 Само питам

    10 1 Отговор

    До коментар #52 от "Много неграмотна паплач":

    А Сталин компенсира ли Поляците с територии от Германия ?
    Силезия ,Померания , половината Прусия , Данциг (Гданск) , Райони от провинция Бранденбург....

    14:14 23.02.2026

  • 65 Зевзек

    10 4 Отговор

    До коментар #60 от "Бг сбърканяк":

    За това ли НАТО се разпадна а ЕС фалира

    14:14 23.02.2026

  • 66 всички германски мъже

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "444444":

    родени от 1860г. до 1927г. са участвали в ПСВ и/или в ВСВ, така, че не може да се намери истински немец дядото или прадядото на когото да не е бил във Вермахта.

    Коментиран от #78

    14:15 23.02.2026

  • 67 Читател

    9 9 Отговор
    Путлер ще бъде записан в историята като диктатора организирал най-масовото убийство на руснаци през последните 80 години.

    Коментиран от #71, #74, #77

    14:16 23.02.2026

  • 68 Тук не се задават два

    7 3 Отговор

    До коментар #55 от "Нищо ново не казва Мерц!":

    основни въпроса :
    1. Каква е причината( не поводът) Русия да нападне Украйна
    2.В какво се изразява разбирането на Русия за победа
    Може да напишете собствените си предположения.

    14:16 23.02.2026

  • 69 БАРС

    3 3 Отговор
    ЕТОТ ЧЕЛОВЕК ПЪЛЕН С ИДЕИ.

    14:17 23.02.2026

  • 70 Запознат

    9 3 Отговор
    Русия, че е достигнала "най-дълбокото равнище на варварство"

    Така е остави швабите без газ на студено и даже танкера им не иска да освободи от ледовете.

    14:17 23.02.2026

  • 71 Запознат

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "Читател":

    Прав си, те и украинците са руснаци а вече 2 милиона са при Бандера.

    14:20 23.02.2026

  • 72 А нещо за Газза

    14 0 Отговор
    Каза ли нещо този Мерцавец

    14:20 23.02.2026

  • 73 Атина Палада

    14 1 Отговор
    Мерц пИчели войната в Украйна..Знаем ,че есесовците пИчелят :)))

    14:22 23.02.2026

  • 74 гост

    10 2 Отговор

    До коментар #67 от "Читател":

    Путин ще го помнят 1000 години , а тебе докато уври боба !!!

    14:22 23.02.2026

  • 75 Русия

    8 2 Отговор
    Щом ти си жив има още по какво да се работи,но не сме те забравили,теб ще те оставим за десерт.

    14:23 23.02.2026

  • 76 бай Шморц да каже нещо за Иран

    12 0 Отговор
    Ша го нападат ли нощес или няма ? Щото гледам затварят летище София .

    Коментиран от #84

    14:24 23.02.2026

  • 77 Ами зависи

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Читател":

    от това, кой ще пише историята…

    14:24 23.02.2026

  • 78 Историк

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "всички германски мъже":

    "че не може да се намери истински немец дядото или прадядото на когото да не е бил във Вермахта"

    Само че говорим за СС а ти се правиш на ударен. Пък и вермахта в най голямата си численост е бил около 8 милиона при 80 милионна държава това са 1 на 10 - общо взето на всеки 2 семейства един е участвал. Обаче СС са били много много по-малко. А дядото на този е тъкмо в СС.

    14:24 23.02.2026

  • 79 Извод

    10 10 Отговор
    Безсилието на рашистите да победят Украйна за тези 4 години естествено се трансформира в тероризъм и варварство.
    Войната няма да приключи докато не бъде свален диктатора или Русия не претърпи реално поражение.

    Коментиран от #81, #86

    14:25 23.02.2026

  • 80 ало марче ,

    4 3 Отговор
    шляпаш ли минусите , а ? шляпай , шляпай , че скоро ша шляпаш кълки ...

    14:25 23.02.2026

  • 81 то тероризма патент на укрите

    6 4 Отговор

    До коментар #79 от "Извод":

    достатъчно атентати видяхме последно време ...

    Коментиран от #83

    14:26 23.02.2026

  • 82 Спомениии

    6 3 Отговор
    А какви канцлер имаше навремето Германияяяяя

    Коментиран от #90

    14:27 23.02.2026

  • 83 В Лвов завчера

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "то тероризма патент на укрите":

    нали?

    Коментиран от #85

    14:28 23.02.2026

  • 84 Помнещ

    8 3 Отговор

    До коментар #76 от "бай Шморц да каже нещо за Иран":

    Той Шолци е като нашите козячета - в канчето на господарите не му дават да гледа. Нали този същия наведен излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ"

    В крайна сметка никой не е отменял окупацията на Германия и този няма думата а само ръси опорки каквито му спуснат.

    14:28 23.02.2026

  • 85 Запознат

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "В Лвов завчера":

    В Лвов си заминаха бая наемници та за това ревете.

    14:29 23.02.2026

  • 86 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Извод":

    "или Русия не претърпи реално поражение"

    Ами хайде де още 2022 година ни обещавахте че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне - сега Шолци като е толкова велик да се хваща със зеления и да не ревът ами да ходят да побеждават Русия - що ли не смеят.

    Този план за мир кой подред е ще ми кажеш ли?

    14:33 23.02.2026

  • 87 Хм.....

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мухахаха":

    И как ще стигнат до Берлин?, къде са вече четири години?, не могат две ниви да минат, ти в Берлин ги прати🤣

    Коментиран от #89

    14:34 23.02.2026

  • 88 Ако във Варна и Черноморието

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    се вдигнат руснаците притежаващи над 500 000 жилища и искат да се направи Варненска Народна Република със столица Варна или Бургас пак ли ще ги оправдаеш? Те така направиха в Южна Осетия, Абхазия, Крим, ЛНР и ДНР. Искат Приднестровието, Прибалтиките, част от Молдова. Ние сме следващите. Да не говорим за Кьонингсберг, Курилите, претенциите за Аляска, част от Калифорния. Ненаядоха се на територии тия руснаци. Все се борят за мира, но малко хора знаят, че на руски "мир" има две значения - означава и "peace" и "world".

    Коментиран от #93, #94, #97, #102

    14:37 23.02.2026

  • 89 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #87 от "Хм.....":

    "И как ще стигнат до Берлин?"

    То достатъчно Орешник да стигне до там а той стига за 6 минути. Кой е казал на нашите козячета че война на Русия с НАТО ще е конвенционална - нещо като ВСВ.

    Коментиран от #91

    14:41 23.02.2026

  • 90 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Спомениии":

    Шрьодер дето стана изпълнителен директор към "Газпром" и баба Меркел дето напълни Германия с инженери и атомни физици - нов внос от Азия и Африка.

    14:42 23.02.2026

  • 91 Путин, 21.02.2022г:

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Учуден":

    „Обръщам се към нацията да са готови за внезапен удар към страната ни. В стратегически американски документи е записано, че може да се очакват такива удари. В документите на НАТО Русия е посочена като основна заплаха за евроатлантическия съюз”. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в извънредно обръщение към руснаците. „Не искаме да вярваме в това, но фактите са такива. Искам те да са ясни за Украйна, и за Русия. Тактическата авиация на НАТО може да порази границите ни до Казахстан, а техниката на НАТО ще позволи да контролират въздушното ни пространство до Урал. С балистически ракети могат да поразят цели до 5000 километра. Крилати ракети могат да ударят Москва за пет минути, а други ракети могат да стигнат дори за 4. Това е като да ти забият нож в гърлото, допълни той, цитиран от БГНЕС.

    Коментиран от #95

    14:47 23.02.2026

  • 92 Велико

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маскалите са наследници":

    500 години под Турско робство и как е ануса????

    14:47 23.02.2026

  • 93 крачетата и ръчичките

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":

    Здрави ли са ти? Ти ли вислиш да ги стреляш руснаците във Варна. Я направо отивай кво се ежиш само по сайтовете!

    14:49 23.02.2026

  • 94 Антитрол

    8 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":

    "пак ли ще ги оправдаеш?"

    Аз няма да ги оправдая ама вие оправдахте господарите си в Косово - защо така. Защото всички наши евроатлантици не ги интересува правдата а ги интересува да са наведени на господарите си ли. Аз не оправдавам и смяната на властта с кървав преврат ама вие я оправдавате. Оправдавате заграбването на петрола на Ирак, Либия и Сирия. Оправдавате анексирането на територии от евреите, оправдавате ударите на господарите си по Иран. Или на господарите всичко е разрешено. Значи лошо когато руснаците вземат територии ама господарите ви като си направят 4 бази на българска земя не е лошо. Защо така винаги едностранно ви е "правото".

    Пък и 500 000 руснаци не са мнозинство по черноморието за да направят референдум и лъжеш че са 500 000 - нямат и 5 000 руски имота.

    14:51 23.02.2026

  • 95 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #91 от "Путин, 21.02.2022г:":

    "цитиран от БГНЕС"

    Ами аз го гледах на живо и нищо такова не е казал каквото са "цитирали" БГНЕС - препоръчвам ти да намалиш малко евроатлантическата пропаганда и да се информираш директно от източника а не от разни платени "тълкователи".

    14:56 23.02.2026

  • 96 гост

    9 0 Отговор
    Внаркоманчен потомък на нацисти говори за ..варварство..Малоумник

    14:59 23.02.2026

  • 97 ОГРОМНАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":

    РАЗЛИКА Е, че първо те я имат 1000, я нямат! И най-важното: НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЗЕМЯТА! За разлика от донбасци и останалаите източни провинции на украйна! А да не говорим, че земята на половин България е изкупена от фесове и подобни! Ама това теб явно не те притеснява. Защо ли?

    15:27 23.02.2026

  • 98 Западен клошар

    9 0 Отговор
    Абе, Дойч, в Германия вече никой не говори на немски. Анадънму?

    15:33 23.02.2026

  • 99 хаха

    4 0 Отговор
    жалък арогантен наглец

    15:42 23.02.2026

  • 100 6перц,

    3 0 Отговор
    кай нещо на моН4етата за аншлуса на Австрия,за Полша,за Х0л0коста?Или да почвам аз и да видим кой е вар варин?Заминаваш си,пее ру г0!

    16:18 23.02.2026

  • 101 Василев

    1 0 Отговор
    Наследника на швабски нацисти говори за варварство !

    17:27 23.02.2026

  • 102 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ако във Варна и Черноморието":

    Тихоо!Тихо бе пръдлячко не си компетентен !

    17:29 23.02.2026

  • 103 ЕДНО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ФАШИСТКИ ДРОН

    1 0 Отговор
    и заяви, че Кремъл не печели войната в Украйна.
    ВСЯКО ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ Е С ТОЛКОВА "ПОЛЕЗНО "ВЕЩЕСТВА В ГЛАВАТА , КОЛКОТО ДА СТАВА ЗА ПОСМЕШИЩЕ , БЕЗ ДА ГО РАЗБИРА , НЯМА РАЗСЪДАК!! А ФАТАЛНОТО Е , ЧЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДИЗВИКВАТ ВОЙНИ , ИМАТ СЕ ЗА ВЕЛМОЖИ , НЕЩО ТИПИЧНО ЗА НАДРУСАНИТЕ БЕЗМОЗЪЧНИ ИНДИВИДИ !! ДАЛИ СА ДРУСАНИ ИЛИ ПО ПРИРОДА СА ТАКИВА ?? !! НЕ Е СЛУЧАЙНО СЪВПАДЕНИЕ НА СРОДНИ ДУШИ М/У ТЯХ И ЗЕЛЬО !!

    17:54 23.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания