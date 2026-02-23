Канцлерът на Германия: Русия достигна най-дълбокото равнище на варварство

Германският канцлер Фридрих Мерц обвини днес управляваната от президента Владимир Путин Русия, че е достигнала "най-дълбокото равнище на варварство", в навечерието на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предаде Франс прес, като цитира негово изявление на събитие, организирано в Берлин в подкрепа на Украйна, предаде БТА.

Мерц също така каза, че "Русия не печели тази война". Москва "иска да ни накара да го повярваме, но фактите са съвсем други", изтъкна той.

Украинската съпротива срещу руските атаки е по-ефективна, отколкото често се смята, подчерта германският канцлер, като спомена изненадващи успехи на силите на Киев в последно време.

"През февруари видяхме смайващи териториални печалби на украинските сили за отбрана и руската икономика трещи под теглото на санкциите и военните действия - повече, отколкото понякога можем да заключим от нашите собствени медии тук", заяви Мерц.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че според него руският президент Владимир Путин "вече е започнал" Третата световна война, предаде ДПА, като цитира интервю за британската телевизия Би би си, публикувано вчера.

В изявление в Киев през уикенда, преди четвъртата годишнина от конфликта между Русия и Украйна утре, Зеленски заяви, че неговото виждане за конфликта е различно от това на американския президент Доналд Тръмп.

"Имаме различни виждания по отношение на Третата световна война", заяви Зеленски в интервюто, преведено от украински. "Смятам, че Путин вече я е започнал. Въпросът е колко територия ще успее да завземе и как да го спрем."

Зеленски продължи, като каза, че "Русия иска да наложи на света различен начин на живот и да промени живота, който хората са избрали за себе си. Ето защо вярвам и отдавна вярвам, че Путин вече е започнал тази война и ние не позволяваме тя да се превърне в широкомащабна трета световна война."

Украинският лидер добави, че разчита на надеждни гаранции за сигурността на страната си от страна на САЩ, които не зависят единствено от волята на американския президент.