Белгийският принц Лоран отрича връзки с Джефри Епстийн

Белгийският принц Лоран публикува писмено обяснение, след като името му бе открито в нови документи по делото срещу американския финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни. Изявлението му бе разпространено от местни медии, предава БТА.

В текста Лоран уточнява, че е срещал Епстийн само два пъти и то единствено на публични събития - веднъж в началото на 90-те години и втори път около десет години по-късно. По думите му никога не е имал лични или неформални контакти с финансиста. „Искам веднъж завинаги да сложа край на слуховете и да не бъда повече замесван в тази афера“, посочва принцът.

Той разказва, че по време на стажа си в централата на ООН в Ню Йорк и в голяма американска банка Епстийн се е опитвал да се свърже с него с различни предложения, които Лоран категорично е отказал. Сред тях били искания да запознае родителите си с кръг от богати и влиятелни личности. „Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан“, пише той.

Принцът допълва, че Епстийн е настоявал да бъде свързан с европейски девически училища и университети, където да преподава икономика, както и е предложил участие в проект за опазване на природата, който според Лоран е изглеждал като измамна схема. Всички тези предложения били отхвърлени.

През 2012 г. финансистът поканил принца на вечеря в Париж в присъствието на държавни глави и заможни фигури, но Лоран отказал, заявявайки, че няма интерес към демонстративното богатство и подобни събития. По думите му това е оставило Епстийн обиден.

Както вече съобщи БТА, името на белгийския принц бе идентифицирано от местни медии при преглед на последната партида разсекретени документи по делото срещу Епстийн. Първоначално Лоран отказа коментар, но впоследствие публикува две изявления, с които да изясни естеството на контактите си с покойния финансист.