Белгийският принц Лоран отрича връзки с Джефри Епстийн

3 Февруари, 2026 09:44 498 12

Името му се появи в разсекретени документи, а той говори за кратки и публични срещи

Снимка: БГНЕС
Белгийският принц Лоран публикува писмено обяснение, след като името му бе открито в нови документи по делото срещу американския финансист Джефри Епстийн, разследван за сексуални посегателства над непълнолетни. Изявлението му бе разпространено от местни медии, предава БТА.

В текста Лоран уточнява, че е срещал Епстийн само два пъти и то единствено на публични събития - веднъж в началото на 90-те години и втори път около десет години по-късно. По думите му никога не е имал лични или неформални контакти с финансиста. „Искам веднъж завинаги да сложа край на слуховете и да не бъда повече замесван в тази афера“, посочва принцът.

Той разказва, че по време на стажа си в централата на ООН в Ню Йорк и в голяма американска банка Епстийн се е опитвал да се свърже с него с различни предложения, които Лоран категорично е отказал. Сред тях били искания да запознае родителите си с кръг от богати и влиятелни личности. „Отговорих, че родителите ми не са нито за показ, нито за продан“, пише той.

Принцът допълва, че Епстийн е настоявал да бъде свързан с европейски девически училища и университети, където да преподава икономика, както и е предложил участие в проект за опазване на природата, който според Лоран е изглеждал като измамна схема. Всички тези предложения били отхвърлени.

През 2012 г. финансистът поканил принца на вечеря в Париж в присъствието на държавни глави и заможни фигури, но Лоран отказал, заявявайки, че няма интерес към демонстративното богатство и подобни събития. По думите му това е оставило Епстийн обиден.

Както вече съобщи БТА, името на белгийския принц бе идентифицирано от местни медии при преглед на последната партида разсекретени документи по делото срещу Епстийн. Първоначално Лоран отказа коментар, но впоследствие публикува две изявления, с които да изясни естеството на контактите си с покойния финансист.


  • 1 Майк Тайсън

    2 0 Отговор
    И аз мис Калифорния не бях я виждал. 8 години ми лепнаха.

    09:45 03.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Епстийн е имал връзка с Бойко Борисов, Николай Младенов, Симеон Дянков Цветан Цветанов.Набирал е момичета в България от модните агенции и университетите.

    Коментиран от #7

    09:45 03.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Сега ще започнат едни оправдания и от зелю наркоманов и от бою, тоя не го познаваме.

    09:47 03.02.2026

  • 4 Като

    1 2 Отговор
    Ученик колко малолетни и непълнолетни котенца съм изпокинал, и аз малолетен и непълнолетен... И орги, и групово...... Въобще не си познавате децата!

    09:52 03.02.2026

  • 5 честен ционист

    1 5 Отговор
    Списъка Магнитский = списъка Епстийн. Плащаш ако не сикаш да те зитипосат до някоя минимис гащи.

    09:57 03.02.2026

  • 6 Тангра

    1 0 Отговор
    този Принц има от какво да се Срамува...ю

    09:57 03.02.2026

  • 7 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Митьо Пищова, лека му пръст на човека го запозна с Мелания навремето. От някакво босненсо село я изведе назапад, а я писаха словенка.

    09:59 03.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Интересно в листите на Епстийн не се вижда Ким Чен, Дзинпин, Аятолах Хомейни, Путин или поне Мадуро

    Все високоморални хорица от елита който ни поучава как да живеем

    Коментиран от #9, #10, #11

    10:01 03.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 все хорошо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Лавров обаче го има.

    10:09 03.02.2026

  • 11 ....

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    С много политици от руски и проруски партии са работели за него. Лавров,Фицо, Орбан, външния министър на правителството на Фицо и т.н.

    Коментиран от #12

    10:15 03.02.2026

  • 12 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "....":

    В БГ си платиха в чанти Била, да ги заличат от списъка.

    10:21 03.02.2026

