Лай: Тайван гледа към демократичния свят, не към Пекин

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви днес, че островът трябва да се фокусира върху търговско и икономическо партньорство с други демократични държави, вместо с Китай, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Това изказване идва на фона на плановете на Тайпе за сътрудничество със Съединените щати в сфери като изкуствен интелект и критични полезни изкопаеми.
Миналата седмица високопоставени представители на Тайван и САЩ обсъдиха сътрудничество в технологиите, изкуствения интелект и дроновете по време на форум на високо равнище, започнал още при първата администрация на Доналд Тръмп. Държавният департамент на САЩ определи Тайпе като „жизненоважен партньор“, а двете страни подписаха декларации за сътрудничество в областта на икономическата сигурност.
На пресконференция в президентската канцелария Лай похвали резултатите от Диалога за икономическо благоденствие между САЩ и Тайван. „Тайван се движи по правилния икономически път и уверено се утвърждава на световната сцена. Островът има способността и решимостта да работи със своите демократични партньори за следващото поколение просперитет“, каза той.
Изказването на Лай дойде, докато Сяо Сю-цен, заместник-председател на основната опозиционна партия Гоминдан, бе в Пекин за дискусии с мозъчен тръст на Китайската комунистическа партия по теми като изкуствен интелект и туризъм, без формално политическо съдържание. Сяо подчерта, че „мирното развитие“ е от полза и за двете страни.
В същото време Китай отказва диалог с Лай, наричайки го „сепаратист“, докато президентът на Тайван подчертава, че бъдещето на острова може да се решава единствено от неговия народ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #6
11:42 03.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 да Лай Лама
Скоро сами ще се молят итай да ги приеме. Ще гледаме цирка.
11:51 03.02.2026
4 И Преди и сега
11:53 03.02.2026
5 Хмелницки
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":В Украйна стана много хубво, направо им завиждам за атлантическата инеграция и бурния капиталистически възход. А бяха с икономика колкото ФРГ, когато създадоха държавата. Ама останаха подмамени и излъгани, като България. Тук икономиката се сви 10 пъти, населението с една трета. Всичко е супер, остава още малко.
11:54 03.02.2026
6 1989
До коментар #1 от "Варна 3":"Майка Русия" ни даде демокрацията
12:02 03.02.2026
7 Анонимен
12:17 03.02.2026