Лай: Тайван гледа към демократичния свят, не към Пекин

3 Февруари, 2026 11:41 429 7

Президентът Лай акцентира на сътрудничеството със САЩ в технологии и икономика

Лай: Тайван гледа към демократичния свят, не към Пекин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Тайван Уилям Лай заяви днес, че островът трябва да се фокусира върху търговско и икономическо партньорство с други демократични държави, вместо с Китай, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Това изказване идва на фона на плановете на Тайпе за сътрудничество със Съединените щати в сфери като изкуствен интелект и критични полезни изкопаеми.

Миналата седмица високопоставени представители на Тайван и САЩ обсъдиха сътрудничество в технологиите, изкуствения интелект и дроновете по време на форум на високо равнище, започнал още при първата администрация на Доналд Тръмп. Държавният департамент на САЩ определи Тайпе като „жизненоважен партньор“, а двете страни подписаха декларации за сътрудничество в областта на икономическата сигурност.

На пресконференция в президентската канцелария Лай похвали резултатите от Диалога за икономическо благоденствие между САЩ и Тайван. „Тайван се движи по правилния икономически път и уверено се утвърждава на световната сцена. Островът има способността и решимостта да работи със своите демократични партньори за следващото поколение просперитет“, каза той.

Изказването на Лай дойде, докато Сяо Сю-цен, заместник-председател на основната опозиционна партия Гоминдан, бе в Пекин за дискусии с мозъчен тръст на Китайската комунистическа партия по теми като изкуствен интелект и туризъм, без формално политическо съдържание. Сяо подчерта, че „мирното развитие“ е от полза и за двете страни.

В същото време Китай отказва диалог с Лай, наричайки го „сепаратист“, докато президентът на Тайван подчертава, че бъдещето на острова може да се решава единствено от неговия народ.


Тайван
